История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории - 12.09.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260912/istoriya-na-radio-kniga-donbass-1943--aktualnost-istorii--1083119507.html
История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории
История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории - 12.09.2026 Украина.ру
История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории
На прошедшей неделе праздновался день освобождения Донбасса. Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Кирилла Морозова с директором фонда "Я Украина.ру, 12.09.2026
2026-09-12T12:00
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история
история
история ссср
история новороссии
донбасс
россия
украина.ру
историк
книги
радио
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На прошедшей неделе праздновался день освобождения Донбасса. Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Кирилла Морозова с директором фонда "Я помню", членом научного совета Российского военно-исторического общества Артёмом Драбкиным. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе современных историковх над темами Великой Отечественной войны и о плодах этой работы – книгах, в первую очередь – о книге "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России".Приятного просмотра!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" и название этой книги, и фамилия Артёма Драбкина уже встречались. Подробнее тут:- Донбасс-1943. Освобождение индустриального сердца России;- К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео.
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Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Книга "Донбасс 1943"
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история, история ссср, история новороссии, донбасс, россия, украина.ру, историк, книги, радио, радио "новороссия сегодня", великая отечественная война, видео
История, История, история СССР, история Новороссии, Донбасс, Россия, Украина.ру, историк, книги, радио, Радио "Новороссия сегодня", Великая Отечественная война
История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории
На прошедшей неделе праздновался день освобождения Донбасса. Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Кирилла Морозова с директором фонда "Я помню", членом научного совета Российского военно-исторического общества Артёмом Драбкиным. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе современных историковх над темами Великой Отечественной войны и о плодах этой работы – книгах, в первую очередь – о книге "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России".
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История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории

12:00 12.09.2026
 
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На прошедшей неделе праздновался день освобождения Донбасса. Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Кирилла Морозова с директором фонда "Я помню", членом научного совета Российского военно-исторического общества Артёмом Драбкиным. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе современных историковх над темами Великой Отечественной войны и о плодах этой работы – книгах, в первую очередь – о книге "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России".
Приятного просмотра!
P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" и название этой книги, и фамилия Артёма Драбкина уже встречались. Подробнее тут:
- Донбасс-1943. Освобождение индустриального сердца России;
- К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео.
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