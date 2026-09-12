https://ukraina.ru/20260912/istoriya-na-radio-kniga-donbass-1943--aktualnost-istorii--1083119507.html

История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории

История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории - 12.09.2026 Украина.ру

История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории

На прошедшей неделе праздновался день освобождения Донбасса. Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Кирилла Морозова с директором фонда "Я Украина.ру, 12.09.2026

2026-09-12T12:00

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история

история

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На прошедшей неделе праздновался день освобождения Донбасса. Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Кирилла Морозова с директором фонда "Я помню", членом научного совета Российского военно-исторического общества Артёмом Драбкиным. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе современных историковх над темами Великой Отечественной войны и о плодах этой работы – книгах, в первую очередь – о книге "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России".Приятного просмотра!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" и название этой книги, и фамилия Артёма Драбкина уже встречались. Подробнее тут:- Донбасс-1943. Освобождение индустриального сердца России;- К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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