https://ukraina.ru/20260912/istoriya-na-radio-kniga-donbass-1943--aktualnost-istorii--1083119507.html
История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории
История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории - 12.09.2026 Украина.ру
История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории
На прошедшей неделе праздновался день освобождения Донбасса. Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Кирилла Морозова с директором фонда "Я Украина.ру, 12.09.2026
2026-09-12T12:00
2026-09-12T12:00
2026-09-12T12:00
история
история
история ссср
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донбасс
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историк
книги
радио
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На прошедшей неделе праздновался день освобождения Донбасса. Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Кирилла Морозова с директором фонда "Я помню", членом научного совета Российского военно-исторического общества Артёмом Драбкиным. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе современных историковх над темами Великой Отечественной войны и о плодах этой работы – книгах, в первую очередь – о книге "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России".Приятного просмотра!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" и название этой книги, и фамилия Артёма Драбкина уже встречались. Подробнее тут:- Донбасс-1943. Освобождение индустриального сердца России;- К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео.
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Книга "Донбасс 1943"
Книга "Донбасс 1943"
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PT10M06S
Украина.ру
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Украина.ру
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История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории
На прошедшей неделе праздновался день освобождения Донбасса. Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Кирилла Морозова с директором фонда "Я помню", членом научного совета Российского военно-исторического общества Артёмом Драбкиным. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе современных историковх над темами Великой Отечественной войны и о плодах этой работы – книгах, в первую очередь – о книге "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России".
2026-09-12T12:00
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PT10M06S
История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории
На прошедшей неделе праздновался день освобождения Донбасса. Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" Кирилла Морозова с директором фонда "Я помню", членом научного совета Российского военно-исторического общества Артёмом Драбкиным. Речь в рубрике "Тема дня Новороссии" идёт о работе современных историковх над темами Великой Отечественной войны и о плодах этой работы – книгах, в первую очередь – о книге "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России".
P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" и название этой книги, и фамилия Артёма Драбкина уже встречались. Подробнее тут: