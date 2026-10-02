"Блокада столицы": в Киеве разгорается паника из-за ударов по мостам через Днепр - 02.10.2026 Украина.ру
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"Блокада столицы": в Киеве разгорается паника из-за ударов по мостам через Днепр
"Блокада столицы": в Киеве разгорается паника из-за ударов по мостам через Днепр - 02.10.2026 Украина.ру
"Блокада столицы": в Киеве разгорается паника из-за ударов по мостам через Днепр
Украинская столица может столкнуться с блокадой, если ситуация с мостами через Днепр значительно ухудшится. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя происходящее в Киеве после ударов российских войск
2026-10-02T18:42
2026-10-02T18:57
новости
киев
днепр
россия
артем дмитрук
украина.ру
верховная рада
мост
удар по киеву
ракеты
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"Вопрос мостов значительно серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Киев может столкнуться уже не с отдельным транспортным кризисом, а с общегородским инфраструктурным коллапсом. А в предельном сценарии — с блокадой столицы", — написал украинский парламентарий в своем телеграм-канале.По его словам, мосты являются критически важными объектами городской инфраструктуры, их значение выходит далеко за рамки простого транспортного сообщения между берегами.Экстренный Совет обороны и парализованные переправыНа фоне ночных ударов по Южному мосту и последовавшего транспортного коллапса в Киеве в экстренном порядке созывают Совет обороны. Как заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, заседание назначено на вторую половину дня 2 октября. Центральной темой обсуждения станет организация транспортного потока по столичным мостам на предстоящую неделю.Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что движение парализовано на трех ключевых переправах через Днепр. Южный мост полностью перекрыт с обеих сторон. На мосту Метро ограничено движение по одной полосе с левого берега на правый. Мост Патона полностью закрыт для транспорта с правого берега на левый.Удар по военной логистикеВ ночь на 2 октября российские войска нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр в Киеве. В Минобороны России сообщили, что по этой переправе осуществлялась переброска войск и логистические поставки военных грузов в интересах ВСУ в Донбассе.Подробнее об этом в публикации: "Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября" на сайте Украина.ру.
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"Блокада столицы": в Киеве разгорается паника из-за ударов по мостам через Днепр

18:42 02.10.2026 (обновлено: 18:57 02.10.2026)
 
© ФотоЗеленский на фоне горящего Киева
Зеленский на фоне горящего Киева - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Фото
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Украинская столица может столкнуться с блокадой, если ситуация с мостами через Днепр значительно ухудшится. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя происходящее в Киеве после ударов российских войск
"Вопрос мостов значительно серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Киев может столкнуться уже не с отдельным транспортным кризисом, а с общегородским инфраструктурным коллапсом. А в предельном сценарии — с блокадой столицы", — написал украинский парламентарий в своем телеграм-канале.
По его словам, мосты являются критически важными объектами городской инфраструктуры, их значение выходит далеко за рамки простого транспортного сообщения между берегами.
Экстренный Совет обороны и парализованные переправы
На фоне ночных ударов по Южному мосту и последовавшего транспортного коллапса в Киеве в экстренном порядке созывают Совет обороны. Как заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, заседание назначено на вторую половину дня 2 октября. Центральной темой обсуждения станет организация транспортного потока по столичным мостам на предстоящую неделю.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что движение парализовано на трех ключевых переправах через Днепр. Южный мост полностью перекрыт с обеих сторон. На мосту Метро ограничено движение по одной полосе с левого берега на правый. Мост Патона полностью закрыт для транспорта с правого берега на левый.
Удар по военной логистике
В ночь на 2 октября российские войска нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр в Киеве. В Минобороны России сообщили, что по этой переправе осуществлялась переброска войск и логистические поставки военных грузов в интересах ВСУ в Донбассе.
Подробнее об этом в публикации: "Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября" на сайте Украина.ру.
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