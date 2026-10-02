https://ukraina.ru/20261002/blokada-stolitsy-v-kieve-panika-iz-za-udarov-po-mostam-cherez-dnepr-1083578471.html

"Блокада столицы": в Киеве разгорается паника из-за ударов по мостам через Днепр

"Блокада столицы": в Киеве разгорается паника из-за ударов по мостам через Днепр - 02.10.2026 Украина.ру

"Блокада столицы": в Киеве разгорается паника из-за ударов по мостам через Днепр

Украинская столица может столкнуться с блокадой, если ситуация с мостами через Днепр значительно ухудшится. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя происходящее в Киеве после ударов российских войск

2026-10-02T18:42

2026-10-02T18:42

2026-10-02T18:57

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киев

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россия

артем дмитрук

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мост

удар по киеву

ракеты

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"Вопрос мостов значительно серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Киев может столкнуться уже не с отдельным транспортным кризисом, а с общегородским инфраструктурным коллапсом. А в предельном сценарии — с блокадой столицы", — написал украинский парламентарий в своем телеграм-канале.По его словам, мосты являются критически важными объектами городской инфраструктуры, их значение выходит далеко за рамки простого транспортного сообщения между берегами.Экстренный Совет обороны и парализованные переправыНа фоне ночных ударов по Южному мосту и последовавшего транспортного коллапса в Киеве в экстренном порядке созывают Совет обороны. Как заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, заседание назначено на вторую половину дня 2 октября. Центральной темой обсуждения станет организация транспортного потока по столичным мостам на предстоящую неделю.Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что движение парализовано на трех ключевых переправах через Днепр. Южный мост полностью перекрыт с обеих сторон. На мосту Метро ограничено движение по одной полосе с левого берега на правый. Мост Патона полностью закрыт для транспорта с правого берега на левый.Удар по военной логистикеВ ночь на 2 октября российские войска нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр в Киеве. В Минобороны России сообщили, что по этой переправе осуществлялась переброска войск и логистические поставки военных грузов в интересах ВСУ в Донбассе.Подробнее об этом в публикации: "Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября" на сайте Украина.ру.

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