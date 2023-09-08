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Донбасс-1943. Освобождение индустриального сердца России

Донбасс-1943. Освобождение индустриального сердца России - 08.09.2023 Украина.ру

Донбасс-1943. Освобождение индустриального сердца России

Книга "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России", под редакцией ведущего российского специалиста по истории Великой Отечественной войны, кандидата исторических наук Алексея Исаева издана Фондом сохранения исторической памяти "Я помню" при поддержке Российского военно-исторического общества

2023-09-08T08:00

2023-09-08T08:00

2023-09-08T08:40

история

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донбасс

1943

великая отечественная война

освобождение

пресс-конференция

историки

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При всей важности Донбасса в истории России, эта тема остаётся одной из наименее исследованных. Военный историк, основатель и руководитель Фонда сохранения исторической памяти "Я помню" Артём Драбкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" 7 сентября с некоторым даже недоумением сказал, что ему казалось – "белых пятен" в истории 1943 года уже не осталось. Однако именно действия Юго-Западного и Южного фронтов, особенно – в июле, остались в тени грандиозной Курской битвы.Это несправедливо, главным образом потому, что центральный и южный ТВД были тесно связаны. По замыслу начальника Генеральной штаба Красной армии маршала Александра Василевского удары на разных фронтах наносились поочередно, заставляя немецкое командование растаскивать резервы. Потому правильно было бы сказать, что победа на Курской дуге ковалась в Донбассе (верно, впрочем, и обратное утверждение).Как указал Алексей Исаев, сложилось это по причинам сугубо личностного характера. Командующий Южным фронтом Фёдор Толбухин умер в 1949 году и не оставил воспоминаний. Командующий Юго-Западным фронтом Родион Малиновский переживал из-за неудачных действий своего фронта, а потому избегал вспоминать об этом периоде. До смешного доходило – Донбасская операция не была описана даже в специализированной исторической литературе, которая писалась для своих и хранилась в спецхранах.В результате предыдущая обобщающая работа на эту тему, монография Александра Ершова "Освобождение Донбасса", была написана аж полстолетия назад. Другие книги, например, "Прорыв "Миус-фронта" Алексея Исаева, посвящены сравнительно узким темам. Этот автор занимается изучением битвы за Донбасс уже около 20 лет, упомянутая книга увидела свет в 2006 году.При написании книги "Донбасс-1943" многое делалось впервые и вновь.Обработан и использован огромный объём советских архивных документов (в том числе – ещё недавно секретных), посвящённых битве за Донбасс. Тут надо отметить, что, когда историки говорят об отсутствии "белых пятен", речь идёт именно о сохранности источникового материла. Ведь часть документов 1941-42 годов погибла вместе со своими составителями в "котлах", а другая часть писалась задним числом, в том числе – чтобы оправдать действия или бездействие составителей.Однако большой объём материалов сам по себе представляет вызов для исследователя. Кроме того, как указано выше, у исследователей не всегда была мотивация этими документами пользоваться.Денисом Голубевым впервые переведены на русский язык около тысячи немецких документов. Они будут введены в научный оборот путём публикации на сайте проекта "Я помню". Отметим, что, хотя в главном архиве МО России в Подольске хранится огромный объём немецких документов, историки осваивают его очень медленно – мешает языковый барьер. А ведь возможность посмотреть на одни и те же события с двух сторон – бесценна. Не говоря о том, что только на основании архивных материалов можно составить адекватное представление о потерях сторон (собственные оценки как правило завышены).Вообще проект мультимедийный, помимо монографии он будет включать публикацию статей и документов на сайте, выпуск документального фильма и цикла лекций, посвящённых освобождению Донбасса.Также оцифрован и будет опубликован огромный объём фотографий.Василий Киселёв, опираясь на документы, заново нарисовал карты боевых действий – работа очень сложная и кропотливая, поскольку карты в литературе советского периода страдали некоторым схематизмом и неточностью.Хотя Артём Драбкин является призванным специалистом по сбору, обработке и публикации воспоминаний ветеранов, именно Донбасская операция осталась в этом отношении обделённой. Некоторый объем воспоминаний касался только окружения 29 армейского корпуса вермахта в районе Таганрога и уничтожения подразделений коллаборационистов.Стоит упомянуть и выступление научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова. Он говорил о вещах более приземлённых и современных – о том, как РВИО помогает восстанавливать памятники героям войны в Донбассе. Тут мемориальные комплексы Саур-могилы и Острой могилы (тут речь идёт не только о восстановлении, а о новой концепции, в которой нашлось место защитникам Донбасса в 2014-25 и 2022-23 годах), мемориал шахтёрам – защитникам Донбасса в Луганске, мемориальный комплекс "Непокорённые" в Краснодоне, памятник князю Игорю в Станице Луганской.

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история украины, история ссср, донбасс, 1943, великая отечественная война, освобождение, пресс-конференция, историки, книга