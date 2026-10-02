https://ukraina.ru/20261002/neulovimyy-dron-alekhin-raskryl-chto-delaet-geran-5-nevidimoy-dlya-ukrainskoy-pvo-1083564566.html

Неуловимый дрон: Алехин раскрыл, что делает "Герань-5" невидимой для украинской ПВО

Неуловимый дрон: Алехин раскрыл, что делает "Герань-5" невидимой для украинской ПВО - 02.10.2026 Украина.ру

Неуловимый дрон: Алехин раскрыл, что делает "Герань-5" невидимой для украинской ПВО

Украинская ПВО всё чаще оказывается бессильна против новых российских дронов. Реактивные "Герань-4" и "Герань-5" летят вдвое выше и быстрее поршневых моделей, а "Герань-5" получила навигацию, аналогичную крылатой ракете Х-101. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-10-02T18:30

2026-10-02T18:30

2026-10-02T18:30

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Говоря о ситуации на Харьковском направлении, полковник Алехин сообщил о значительном увеличении числа огневых ударов усовершенствованными российскими беспилотниками."Армия России активно применяет реактивные ударные дроны "Герань-4" и "Герань-5", которые по скорости и высоте полёта существенно превосходят поршневые "Герань-2" и значительно сложнее перехватываются украинскими средствами ПВО", — пояснил военный эксперт.По словам собеседника Украина.ру, реактивные дроны развивают скорость 450–500 км/ч и действуют на высотах до 8 км. "Что вдвое превышает показатели поршневых моделей", — отметил Алехин.Эксперт подчеркнул, что модель "Герань-5" дополнительно оснащена модулем DSMAC для навигации по эталонным изображениям земной поверхности без использования спутникового сигнала. "Аналогичным применяемому на крылатых ракетах Х-101. Эти беспилотники эффективно применяются при уничтожении военных и промышленных объектов в ближайшем тылу противника", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом пытаются найти выход из оперативных ловушек и огневых мешков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.

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