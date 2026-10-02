Неуловимый дрон: Алехин раскрыл, что делает "Герань-5" невидимой для украинской ПВО - 02.10.2026 Украина.ру
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Неуловимый дрон: Алехин раскрыл, что делает "Герань-5" невидимой для украинской ПВО
Неуловимый дрон: Алехин раскрыл, что делает "Герань-5" невидимой для украинской ПВО - 02.10.2026 Украина.ру
Неуловимый дрон: Алехин раскрыл, что делает "Герань-5" невидимой для украинской ПВО
Украинская ПВО всё чаще оказывается бессильна против новых российских дронов. Реактивные "Герань-4" и "Герань-5" летят вдвое выше и быстрее поршневых моделей, а "Герань-5" получила навигацию, аналогичную крылатой ракете Х-101. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-10-02T18:30
2026-10-02T18:30
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Говоря о ситуации на Харьковском направлении, полковник Алехин сообщил о значительном увеличении числа огневых ударов усовершенствованными российскими беспилотниками."Армия России активно применяет реактивные ударные дроны "Герань-4" и "Герань-5", которые по скорости и высоте полёта существенно превосходят поршневые "Герань-2" и значительно сложнее перехватываются украинскими средствами ПВО", — пояснил военный эксперт.По словам собеседника Украина.ру, реактивные дроны развивают скорость 450–500 км/ч и действуют на высотах до 8 км. "Что вдвое превышает показатели поршневых моделей", — отметил Алехин.Эксперт подчеркнул, что модель "Герань-5" дополнительно оснащена модулем DSMAC для навигации по эталонным изображениям земной поверхности без использования спутникового сигнала. "Аналогичным применяемому на крылатых ракетах Х-101. Эти беспилотники эффективно применяются при уничтожении военных и промышленных объектов в ближайшем тылу противника", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом пытаются найти выход из оперативных ловушек и огневых мешков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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Неуловимый дрон: Алехин раскрыл, что делает "Герань-5" невидимой для украинской ПВО

18:30 02.10.2026
 
© Фото : CC0 Герань-4 Сикер
 Герань-4 Сикер - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Фото : CC0
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Украинская ПВО всё чаще оказывается бессильна против новых российских дронов. Реактивные "Герань-4" и "Герань-5" летят вдвое выше и быстрее поршневых моделей, а "Герань-5" получила навигацию, аналогичную крылатой ракете Х-101. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Говоря о ситуации на Харьковском направлении, полковник Алехин сообщил о значительном увеличении числа огневых ударов усовершенствованными российскими беспилотниками.
"Армия России активно применяет реактивные ударные дроны "Герань-4" и "Герань-5", которые по скорости и высоте полёта существенно превосходят поршневые "Герань-2" и значительно сложнее перехватываются украинскими средствами ПВО", — пояснил военный эксперт.
По словам собеседника Украина.ру, реактивные дроны развивают скорость 450–500 км/ч и действуют на высотах до 8 км. "Что вдвое превышает показатели поршневых моделей", — отметил Алехин.
Эксперт подчеркнул, что модель "Герань-5" дополнительно оснащена модулем DSMAC для навигации по эталонным изображениям земной поверхности без использования спутникового сигнала.
"Аналогичным применяемому на крылатых ракетах Х-101. Эти беспилотники эффективно применяются при уничтожении военных и промышленных объектов в ближайшем тылу противника", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом пытаются найти выход из оперативных ловушек и огневых мешков" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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