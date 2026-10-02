https://ukraina.ru/20261002/kak-v-fevrale-2022-goda-kievlyane-begut-iz-goroda-srochno-sozvan-sovet-oborony-itogi-2-oktyabrya-1083576663.html

Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября

Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября - 02.10.2026 Украина.ру

Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября

Жители Киева срочно покидают украинскую столицу, сообщают местные СМИ. Власти экстренно созвали Совет обороны

2026-10-02T18:00

2026-10-02T18:00

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Киевляне массово покидают столицу Украины, где начался транспортный коллапс после перекрытия движения по трём мостам через Днепр, сообщило украинское издание "Инсайдер"."Из Киева массово уезжают жители", — указывалось в публикации."Инсайдер" обратил внимание на то, что в городе стремительно растёт предложение свободных квартир для аренды.Информацию издания подтвердила и бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель."Всё больше и больше людей говорят мне, что уезжают из Киева", – призналась Мендель.Украинская актриса Наталья Денисенко заявила в соцсетях, что "больше не выдерживает" происходящего."Сегодня поймала себя на мысли, что я действительно не знаю, сколько ещё я выдержу… <…> Сколько еще я смогу здесь жить жизнь? Ты не знаешь, что будет через минуту!", — заявила она.Её коллега – актриса и модель Виктория Маремуха уже покинула Киев вместе с четырёхлетним сыном.При этом ещё до ударов по Южному мосту из Киева призывали бежать."В Киеве не стоит оставаться. Он обречён, это понятно. Октябрь — будет его добивание полностью. Еще хуже, чем в сентябре, будет. По всем правилам должно будет исчезнуть электричество. И самое паскудное, когда не будет работать водоканал и канализация. Вот это будет тяжело", – заявлял бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин 30 сентября.Тогда же он предрёк, что самая сложная ситуация будет в спальных районах, особенно в тех, что построены после 70-х годов ХХ века."Из Киева нужно бежать. Абсолютно!" — призвал Соскин.По словам политолога, именно власти виновны в происходящем с Киевом."У него (Киева – Ред.) полностью его защита разрушена, которую должны были построить за эти годы. Да, всю разворовали", — рассказал эксперт.Сегодня днём связь между двумя берегами Днепра в украинской столице оказалась затруднена. Некоторые киевляне по этому поводу пытались шутить."Теперь есть правобережные и те, кого мы больше не увидим!" - писали они в соцсетях на фото с изображением Днепра.Кто-то предлагал пользоваться сапами или бананами для путешествий с одного берега реки на другой. А кто-то предполагал, что скоро в Киеве появятся катера Uber.Однако городским властям было не до шуток. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о срочном созыве Совета обороны украинской столицы."Провели заседание Совета обороны Киева. Вместе с военными, представителями СБУ и ГСЧС, правоохранители обсудили обеспечение функционирования столицы в условиях постоянных разрушительных атак врага. Призвал все службы, входящие в Совет обороны, действовать слаженно и ответственно. Теперь не время для популизма. Нужно принимать взвешенные решения и информировать людей. Честно говорить о нынешних реалиях", – заявил Кличко.Он признал, что Киев оказался в непростой ситуации."Столица в очень драматической ситуации. И сделать вид, что сейчас можно жить, как в мирное время уже не выйдет!" – подчеркнул мэр.По его словам, страдает критическая инфраструктура Киева, столичная логистика, а также энергетика и жильё. Кличко отметил, что сегодня "речь идёт уже не о привычном комфорте, а о безопасности и выживании".Кличко также призвал общество объединиться "как в феврале 2022 года".В другой записи в соцсетях Кличко рассказал о принятых Советом решениях."Совет обороны столицы рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве. Заслушали военных, правоохранителей, ГСЧС, коммунальные службы и все предоставили предложения по обеспечению безопасности. С учётом необходимости логистического транспортного сообщения между левым и правым берегами города. Предложения Совета обороны предоставляем центральным органам власти", – отметил Кличко.В другой записи он сообщили о движении метро по Южному мосту."Обсудили также вопросы движения зеленой ветви метро. Метрополитен готов восстановить после вчерашних атак движение метро по Южному мосту во время жёлтого уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры", – подчеркнул Кличко.В соцсетях же днём распространились видео, которые свидетельствовали, что Южный мост продолжает использоваться, но исключительно как пешеходный.Владимир Зеленский тем временем у себя в соцсетях хвастался "дальнобойными санкциями": ударами по российским НПЗ.Ситуацию в Киеве прокомментировал член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц. Он вспомнил публикации "Инсайдера" и Мендель о бегстве киевлян из столицы и привёл другие данные."Риелторы Ивано-Франковска рассказывают про семьи с детьми из Киева, которые ищут трёшки на несколько месяцев, — аренда таких квартир за год подорожала на 62%. Что можно сделать перед отъездом? Попытаться с аварийного моста разглядеть дым российских НПЗ. Ну и почтовую марку, конечно, сделать с пробкой на Южном. На память", – отметил он.Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев заявил, что удары по украинской, в т.ч. столичной, инфраструктуре продолжат."Что же касается последовательных ударов, которые, конечно же будут продолжены, то следует отметить вот что. Когда Зеленский и Ко решили за сорок дней потужно победить Россию, они были совершенно однозначно убеждены, что никакого ответа со стороны России не будет. Тем более жёсткого, тем более выноса портов и инфраструктуры. Это единственное объяснение, почему вообще в Киеве решили устроить массовый дроноспам по российским городам этим летом", – отметил он.По его словам, Зеленский думал, что ответа не будет. Теперь же он и его окружение судорожно предлагают России перемирие."Сейчас мы видим, что киевская власть пытается на ходу принимать решения, и пытаться как-то реагировать. Например, предлагать перемирия. Это просто означает, что у них не было плана Б, на случай российского военного ответа. Сибига сегодня заявил, что Киев готов к полному энергетическому перемирию. И что есть у Украины аж четыре предложения по формату перемирия", – указал он.Медведев указал, что авторы предложений – страны "Глобального Юга" и Ближнего Востока – могут продвигать очередное "зерновое перемирие"."Уверен, что не получится у них. Вчера на Валдае всё было сказано максимально понятно. Так что, скорее будут новые пробки в городах Украины. Такие вот дела", – подытожил эксперт.Вечером 2 октября украинское издание "Страна" со ссылкой на киевские паблики сообщило о том, что в украинской столице во время тревоги стали закрывать все мосты через Днепр. Официального подтверждения этой информации не было.Подробнее об ударах по мостам – в статье Рамиля Замдыханова "Россия послала четкий сигнал: что значит удар по Южному мосту в Киеве".

https://ukraina.ru/20261002/mosty-paralizovany-gorod-stoit-v-probkakh-chto-proiskhodit-v-kieve-i-pochemu-vs-stanet-esch-khuzhe-1083573717.html

https://ukraina.ru/20261002/mir-s-rossiey-raskolol-partiyu-poroshenko-vyatrovich-stsepilsya-s-goncharenko-za-ustupki-moskve-1083570145.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, юлия мендель, владимир зеленский, виталий кличко, гсчс, нпз, сбу, киев, украина, днепр