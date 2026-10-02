https://ukraina.ru/20261002/evropa-uzhe-ne-pomozhet-unikalnoe-preimuschestvo-ukrainy-stalo-smertelnoy-lovushkoy-1083577265.html

Европа уже не поможет: уникальное преимущество Украины стало смертельной ловушкой

Европа уже не поможет: уникальное преимущество Украины стало смертельной ловушкой - 02.10.2026 Украина.ру

Европа уже не поможет: уникальное преимущество Украины стало смертельной ловушкой

Издание The New York Times в пятницу, 2 октября, опубликовало статью, что Киев представил европейским чиновникам якобы перехваченный план Москвы по зимнему блэкауту. В документе фигурируют сотни ракет, рои беспилотников и сценарий полной изоляции крупных городов от тепла, воды и света.

2026-10-02T18:05

2026-10-02T18:05

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Очевидно, перед нами – попытка выбить очередные транши у уставших доноров, вот только неудобная правда в том, что деньги и даже ракеты ПВО уже не помогут. Украина была, да и остаётся, страной с уникальной энергосистемой.И сейчас вся эта уникальность обернулась для неё смертельной ловушкой.Неевропейские масштабыВ Советском Союзе мыслили континентальными, планетарными масштабами. Вот и украинскую энергосистему создавали как энергомост всего социалистического лагеря.Здесь применяли двухступенчатую связку сверхвысокого напряжения: магистральный хребет на 750 киловольт и распределительную сеть на 330 киловольт. По этим артериям гигантские объемы электричества советских АЭС и угольных станций текли на заводы Донбасса, Кривого Рога и прямиком в Венгрию, Польшу и ГДР.В континентальной Европе класса 330 киловольт нет в принципе. Напряжение в 750 киловольт там встречалось лишь на паре трансграничных линий времен Совета экономической взаимопомощи, вроде ветки от Хмельницкой АЭС до польского Жешува. Поэтому, когда на украинской подстанции взрывается автотрансформатор связи между этими сетями, система моментально рвется.Да и сам такой автотраснформатор – настоящий инженерный шедевр, махина высотой с трёхэтажный дом. Он весит 250 тонн, а внутри него залито ещё 60 тонн специального трансформаторного масла.Три таких гиганта объединяются в группу, чтобы переваривать мощность целого атомного реактора. Их строил легендарный завод "Запорожтрансформатор", чьи цеха сегодня сами отрезаны от сырья.Важным компонентом этой система была так называемая маневренная генерация. Суть в том, что АЭС нельзя просто так взять и разогнать или заглушить, а при этом потребности в энергии постоянно меняются: днем больше энергии, например, требуют заводы, а вечером, когда люди возвращаются с работы и включают чайники и телевизоры, больше требует жилой сектор. Именно такие скачки и призваны брать на себя маневренные ТЭС и ТЭЦ.И на украинских станциях и централях тоже стояло уникальное оборудование – паровые турбины серий К-200 и К-300 Харьковского турбинного завода и ленинградского ЛМЗ. Пар в них подавали котлы высотой с 15-этажный дом, разработанные в Таганроге и Подольске специально под антрацитовый штыб – мелкую, плохо горящую донбасскую угольную пыль с мизерным выходом летучих веществ.Вся эта колоссальная физика проектировалась в расчёте на ядерную войну с блоком НАТО. Но никто в Госплане СССР не закладывал сценарий, при котором ракеты полетят со стороны заводов-изготовителей.Из трех делают одинК началу СВО украинская энергетика уже подошла не в лучших кондициях – износ основных фондов превышал 70%. Поэтому, когда на машинные залы и трансформаторные подстанции посыпались ракеты и дроны, это лишь усугубило проблему, которая назревала уже давно.Украинские энергетики явили миру чудеса смекалки: чтобы оживить одну разбитую ТЭС, ремонтники разбирали на запчасти два соседних мертвых блока. Когда собственное железо кончилось, Киев бросился собирать советские объедки по всей Восточной Европе.Главными донорами стали страны Балтии. Литовская государственная компания Ignitis Gamyba отдала на растерзание закрытую Вильнюсскую ТЭЦ-3: оттуда сняли роторы турбин, трансформаторы и высоковольтную арматуру. Также под нож пустили выведенные из строя очереди Литовской ГРЭС. Оттуда вывезли узлы турбин К-300-240 и дефицитные трансформаторы на 330 КВ. Польша, Эстония и Венгрия тоже скребли по сусекам.Но донорские органы быстро закончились. Оборудование с прибалтийских свалок стояло на консервации по десять лет без должного осушения, коррозия местами изъела металл до состояния ржавой трухи.К осени 2026 года склад советского наследства в ЕС опустел подчистую. Страны Балтии вышли из общего энергокольца БРЭЛЛ, и оставшееся оборудование нужно им самим, чтобы удержать сеть при синхронизации с Европой. Так что халява закончилась.Почему заграница бессильнаПроблема с энергетикой – слишком сложна, чтобы просто завалить её чемоданами с евро, а Брюссель в последние месяцы уже не так охотно готов делиться деньгами.Мировое тяжелое машиностроение парализовано жесточайшим дефицитом. По данным отраслевых отчетов Industrial Sage, срок ожидания силового трансформатора большой мощности в 2026 году вырос со стандартных 1,5 до 3-4 лет. Очереди предсказуемо растянулись – оборудование нужно не только Украине.Бум искусственного интеллекта и дата-центров высосал с рынка всю электротехническую сталь. Несколько металлургических комбинатов в Японии и Германии физически не успевают прокатывать этот специфический металл. А немецкий концерн Maschinenfabrik Reinhausen, который монопольно держит выпуск высоковольтных переключателей ступеней напряжения под нагрузкой, требует на исполнение штучного заказа больше года.Наконец, европейцы в принципе не держат на складах трансформаторы классов 750 и 330 КВ киловольт. Для них это нестандарт, который придётся разрабатывать с нуля – а это время и деньги.Но допустим невероятное: западный завод совершил чудо и собрал двухсоттонный трансформатор. Как доставить эту железную гору на Украину? На границе с ЕС поезд упирается в фундаментальный тупик: ширина европейской железнодорожной колеи составляет тысячу четыреста тридцать пять миллиметров, а советской – тысячу пятьсот двадцать миллиметров.Можно попробовать везти автопоездом – но, как мы знаем из последних новостей, мосты тоже стали небезопасным местом.С машинными залами разбитых ТЭС дела обстоят еще тяжелее. Поставить компактную европейскую турбину Siemens вместо разбитой советской К-300 будет означать полную перестройку машинного зала с самого фундамента – потому что машинные залы проектируются под определённую частоту вибрации валов, и новый агрегат может просто разрушить и без того уставшие бетон и арматуру.А строить новый машинный зал в условиях боевых действий – не нужно объяснять, насколько это рискованная и неоправданная авантюра.Уникальность как ловушкаЭнергосистема Украины повисла на трех действующих АЭС: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. В балансе генерации атомная энергия заняла устрашающие 80%. И украинцы в переданном прессе и еврочиновникам "перехваченном" плане в красках расписывают связанные с этим риски.Каждый реактор ВВЭР-1000 выдает в сеть энергию через повышающие трансформаторы и открытые распределительные устройства. И если это оборудование выбить, энергии будет просто некуда "утекать".В этом случае станция в считанные мгновения перегружается, срабатывает аварийная автоматика – и станция просто отключается, обесточивая электромагниты и сбрасывая поглощающие стержни прямо в реактор. Следом идут веерные отключения электроэнергии, которые уже просто так не запустить обратно. Даже если удастся каким-то чудом заменить трансформаторы и ОРУ, быстро перезапустить АЭС уже не получится.Внутри аварийно заглушённого реактора произойдет то, что ядерной физике называют "йодной ямой": при распаде топлива в активной зоне образуется изотоп ксенон-135 – субстанция с колоссальной способностью пожирать тепловые нейтроны.Пока реактор работает, ксенон выгорает, но как только стержни падают и нейтроны больше поступают, ксенон накапливается, а ядерное топливо начинает задыхаться – итоге энергетикам придётся ждать окончания периода полураспада ксенона, благо он составляет всего около 9 часов.Это всё ещё не замена трансформатора, но в условиях непрекращающихся боевых действий утрата из ключевых энергетических узлов страны минимум на несколько рабочих дней может стать как минимум неприятной, как максимум – критической.На кремлёвском порогеСоветская энергосистема создавалась единым, монолитным металлическим организмом. Трубы отливали в Таганроге, роторы ковали на краматорской Энергомашспецстали, турбины точили в Ленинграде и Харькове, релейную защиту собирали в Чебоксарах, а трансформаторы мотали в Запорожье.Это была неделимая индустриальная империя, жестко спаянная едиными ГОСТами и общей логикой выживания.Западный технологический уклад здесь бессилен, европейский обыватель уже устал кормить украинцев из своего кармана, а значит… Зеленскому или тем, кто его сменит, придётся идти на поклон в Москву. Заводские чертежи, литейные формы гигантских роторов, технологические регламенты котлов СКД, намоточные стенды трансформаторов СВН и инженеры, знающие наизусть каждый сварной шов старого образца, остались только там.Разорвать политические договоры можно росчерком пера за минуту. Заставить советский металл забыть руку своего создателя не получится никогда.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, украина, европа, владимир зеленский, нато, ес, siemens, киев