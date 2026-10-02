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"Предатели, которые призывали убивать русских солдат, заслуживают сурового наказания" — Малофеев
"Предатели, которые призывали убивать русских солдат, заслуживают сурового наказания" — Малофеев - 02.10.2026 Украина.ру
"Предатели, которые призывали убивать русских солдат, заслуживают сурового наказания" — Малофеев
Глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев заявил, что граждане России, которые в период спецоперации направляли средства на нужды украинской армии, являются преступниками и должны понести самое серьёзное наказание. Об этом он сказал в интервью РИА Новости
2026-10-02T18:02
2026-10-02T18:02
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"Тот, кто предал родину во время войны, перечислял деньги на ВСУ, призывал убивать русских солдат — это преступники. Причем преступники, заслуживающие самого сурового наказания. Они совершили преступление", — подчеркнул Малофеев. Так он ответил на вопрос генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева о судьбе россиян, уехавших из страны.При этом Малофеев считает, что возвращение уехавших на родину не должно быть запрещено, однако условия для каждого должны определяться индивидуально — в зависимости от того, при каких обстоятельствах человек покинул Россию."Я думаю, мы не можем запрещать людям вернуться. Потому что тут остались гробы, кресты, могилы их предков. И мы же все-таки русские люди. Русские люди добрые. А вот условия возвращения должны быть осознанными", — отметил он.Константин Малофеев — российский предприниматель, общественный деятель и юрист. В 1996 году окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Является председателем совета директоров группы компаний "Царьград" и основателем одноимённого телеканала, а также занимает пост заместителя главы Всемирного русского народного собора .Малофеев известен как последовательный сторонник укрепления православных и традиционных ценностей. По его словам, Россия может возродиться только как православная страна, а её развитие должно опираться на духовные ориентиры и историческое наследие. В своих публичных выступлениях он неоднократно подчёркивал, что "России и Русского мира нет и не может быть без русских, триединого народа: великороссов, малороссов и белорусов".Больше важных новостей дня в публикации: "Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, константин малофеев, всу, православие, россияне, спонсоры, новости россии, дмитрий киселев, главные новости, главное, украина.ру дзен
Новости, Россия, Константин Малофеев, ВСУ, Православие, россияне, спонсоры, новости России, Дмитрий Киселев, Главные новости, главное, Украина.ру Дзен
"Предатели, которые призывали убивать русских солдат, заслуживают сурового наказания" — Малофеев
18:02 02.10.2026 (обновлено: 18:03 02.10.2026)
Глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев заявил, что граждане России, которые в период спецоперации направляли средства на нужды украинской армии, являются преступниками и должны понести самое серьёзное наказание. Об этом он сказал в интервью РИА Новости
"Тот, кто предал родину во время войны, перечислял деньги на ВСУ, призывал убивать русских солдат — это преступники. Причем преступники, заслуживающие самого сурового наказания. Они совершили преступление", — подчеркнул Малофеев. Так он ответил на вопрос генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева о судьбе россиян, уехавших из страны.
При этом Малофеев считает, что возвращение уехавших на родину не должно быть запрещено, однако условия для каждого должны определяться индивидуально — в зависимости от того, при каких обстоятельствах человек покинул Россию.
"Я думаю, мы не можем запрещать людям вернуться. Потому что тут остались гробы, кресты, могилы их предков. И мы же все-таки русские люди. Русские люди добрые. А вот условия возвращения должны быть осознанными", — отметил он.
Константин Малофеев — российский предприниматель, общественный деятель и юрист. В 1996 году окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Является председателем совета директоров группы компаний "Царьград" и основателем одноимённого телеканала, а также занимает пост заместителя главы Всемирного русского народного собора .
Малофеев известен как последовательный сторонник укрепления православных и традиционных ценностей. По его словам, Россия может возродиться только как православная страна, а её развитие должно опираться на духовные ориентиры и историческое наследие.
В своих публичных выступлениях он неоднократно подчёркивал, что "России и Русского мира нет и не может быть без русских, триединого народа: великороссов, малороссов и белорусов".