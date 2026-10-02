https://ukraina.ru/20261002/malofeev-predateli-kotorye-prizyvali-ubivat-russkikh-soldat-zasluzhivayut-surovogo-nakazaniya-1083577055.html

"Предатели, которые призывали убивать русских солдат, заслуживают сурового наказания" — Малофеев

"Предатели, которые призывали убивать русских солдат, заслуживают сурового наказания" — Малофеев - 02.10.2026 Украина.ру

"Предатели, которые призывали убивать русских солдат, заслуживают сурового наказания" — Малофеев

Глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев заявил, что граждане России, которые в период спецоперации направляли средства на нужды украинской армии, являются преступниками и должны понести самое серьёзное наказание. Об этом он сказал в интервью РИА Новости

2026-10-02T18:02

2026-10-02T18:02

2026-10-02T18:03

новости

россия

константин малофеев

всу

православие

россияне

спонсоры

новости россии

дмитрий киселев

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/02/1083576265_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_73287a8b876f0ac6a368325eee528fe5.jpg

"Тот, кто предал родину во время войны, перечислял деньги на ВСУ, призывал убивать русских солдат — это преступники. Причем преступники, заслуживающие самого сурового наказания. Они совершили преступление", — подчеркнул Малофеев. Так он ответил на вопрос генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева о судьбе россиян, уехавших из страны.При этом Малофеев считает, что возвращение уехавших на родину не должно быть запрещено, однако условия для каждого должны определяться индивидуально — в зависимости от того, при каких обстоятельствах человек покинул Россию."Я думаю, мы не можем запрещать людям вернуться. Потому что тут остались гробы, кресты, могилы их предков. И мы же все-таки русские люди. Русские люди добрые. А вот условия возвращения должны быть осознанными", — отметил он.Константин Малофеев — российский предприниматель, общественный деятель и юрист. В 1996 году окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Является председателем совета директоров группы компаний "Царьград" и основателем одноимённого телеканала, а также занимает пост заместителя главы Всемирного русского народного собора .Малофеев известен как последовательный сторонник укрепления православных и традиционных ценностей. По его словам, Россия может возродиться только как православная страна, а её развитие должно опираться на духовные ориентиры и историческое наследие. В своих публичных выступлениях он неоднократно подчёркивал, что "России и Русского мира нет и не может быть без русских, триединого народа: великороссов, малороссов и белорусов".Больше важных новостей дня в публикации: "Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября" на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, константин малофеев, всу, православие, россияне, спонсоры, новости россии, дмитрий киселев, главные новости, главное, украина.ру дзен