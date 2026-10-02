https://ukraina.ru/20261002/evgeniy-kim-u-seula-est-shans-krasivo-vyyti-iz-skandala-kotoryy-ukraina-ustroila-vokrug-plennykh-iz-1083577845.html

Евгений Ким: У Сеула есть шанс красиво выйти из скандала, который Украина устроила вокруг пленных из КНДР

Евгений Ким: У Сеула есть шанс красиво выйти из скандала, который Украина устроила вокруг пленных из КНДР - 02.10.2026 Украина.ру

Евгений Ким: У Сеула есть шанс красиво выйти из скандала, который Украина устроила вокруг пленных из КНДР

Южная Корея надеялась заполучить северокорейских пленных в том числе с пропагандистской целью. Кроме того, КНДР отправила в Курскую область не регулярную армию, укомплектованную по призыву, а спецназ. Теперь в Сеуле хотят получить информацию о системе подготовки северокорейского спецназа. Утечка этой информации может нанести ущерб Северной Корее.

2026-10-02T18:47

2026-10-02T18:47

2026-10-02T18:47

интервью

южная корея

украина

сеул

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким.Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пригрозил Украине ответными мерами, если Киев не извинится и не признает наличие договоренности о конфиденциальности по поводу передачи двух пленных солдат из КНДР. Ранее Зеленский публично раскрыл факт передачи Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных ВСУ в Курской области. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал этот инцидент дипломатическим недоразумением.- Евгений Евгеньевич, что стоит за демонстративной реакцией Сеула? Почему Южная Корея настаивала на тайной передаче, а Киев нарушил условие?- Давайте начнем с того, что обе стороны нарушили нормы международного законодательства в обращении с военнопленными. Украина не имела права передавать военнопленных КНДР другой стране. Южная Корея не имела права забирать этих ребят себе.Понимая, что из себя представляет Украина, очевидно, что украинские власти чего-то добивались в обмен на передачу пленных. Скорее всего, речь шла о поставках летального оружия. Видимо власти Южной Кореи туманно заявили, что это возможно, хотя летальное оружие на Украину они поставить не могут. Вернее, не хотят, потому что это сразу испортит отношения и с Россией.Главный вопрос сейчас в том, за что Сеул все-таки получил этих военнопленных. И что при этом пообещал Украине и что нарушил. Ведь Зеленский не случайно с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что южнокорейцы не выполнили данные ему обещания. Возможно, были обещаны большие деньги.При этом один из северокорейских пленных говорил, что никогда не хотел бы оказаться в Южной Корее, а хочет вернуться домой. Интервью с ним было опубликовано в начале года. Понятно, что такого человека нельзя передавать другому государству.Южная Корея надеялась заполучить этих пленных в том числе с пропагандистской целью. Кроме того, КНДР отправила в Курскую область не регулярную армию, укомплектованную по призыву, а спецназ. Теперь в Сеуле хотят получить информацию о системе подготовки северокорейского спецназа. Утечка этой информации может нанести ущерб Северной Корее.- То есть сейчас Ли Чже Мёна ожидают серьезные проблемы во взаимоотношениях с северным соседом?- И с нами тоже. Россия будет вынуждена учитывать это обстоятельство в международных отношениях. Сейчас южнокорейский президент требует извинений, но украинцы сейчас могут выразить сожаление и на этом успокоиться. Или наврут с три короба. Например, заявят, что Сеул пообещал поставить танки, противотанковые ракеты, дроны, артиллерийские снаряды, ракеты Patriot. Как потом президент Южной Кореи будет объяснять, что Сеул этого не обещал? Он сейчас в очень сложном положении.- Ли Чжэ Мен грозит Украине дальнейшими мерами. Что это может быть?- Это может быть запрет на поставки нелетального вооружения. Какие-то комплектующие для дронов могли попасть на Украину. Передавалась и гуманитарная помощь. Не секрет, что Южная Корея оказывала экономическую помощь Украине и поддерживала ее политически.Но с учетом того, какую помощь Украине оказывают страны Европы, Южная Корея особого ущерба Киеву не нанесет. Но есть политический момент. Украинская публика будет знать, что Сеул отказался поддерживать Украину.- Недавно Зеленский объявил, что Северная Корея готовится отправить в Россию около 10 тысяч военнослужащих. Для чего было сделано это заявление?- Об этом они заявляли уже неоднократно. Но на международно признанной территории России сейчас украинских войск нет. Поэтому и оснований для ввода северокорейских войск нет. Приехать могут только специалисты по разминированию, находиться в боевых частях они не будут.- Как сложится судьба военных, которых передали Сеулу?- Сейчас Ли Чжэ Мён мог бы очень красиво выйти из этой ситуации, предав на родину этих военнопленных из гуманитарных соображений. Это сразу подняло бы его авторитет и сгладило бы неловкости в отношениях с Северной Кореей и с нами. Но они на это не пойдут, потому что пленные Сеулу нужны для пропагандистских целей.- Российская сторона может по дипломатическим каналам воздействовать на Южную Корею, чтобы добиться освобождения пленных?- Попытка не пытка. Но наши отношения находятся на нулевом уровне. Работает только посольство, серьезных политических контактов нет. Но, скорее всего, со стороны наших дипломатов такая попытка будет предпринята.- Как бы вы оценили настроения в южнокорейском обществе по поводу Украины и военного конфликта?- В целом жители Южной Кореи находились под воздействием западной пропаганды. Многое не изменилось. Надо сказать, что Ли Чжэ Мен был известным сторонником нормализации отношений с Северной Кореей. Еще когда он был мэром города Соннам, Ли Чжэ Мен создал специальное управление по контактам с КНДР, так как провинция Кёнгидо граничит с Северной Кореей. За попытку контакта с Пхеньяном правые силы в Южной Корее высказывали ему претензии. Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, который сейчас находится в тюрьме, когда вводил военное положение, заявлял о "просеверокорейских" силах в стране, имея ввиду именно Ли Чжэ Мёна. Так что если сейчас он решится передать пленных КНДР, то испытает колоссальное давление со стороны оппозиции и США.

https://ukraina.ru/20260928/yuzhnaya-koreya-vyzvala-posla-ukrainy-iz-za-razglasheniya-zelenskim-dannykh-o-plennykh-kndr-1083481367.html

https://ukraina.ru/20261002/rossiya-poslala-chetkiy-signal-chto-znachit-udar-po-yuzhnomu-mostu-v-kieve-1083568556.html

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интервью, южная корея, украина, сеул, владимир зеленский, украина.ру, оон