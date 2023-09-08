К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео - 08.09.2023 Украина.ру
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К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео
К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео - 08.09.2023 Украина.ру
К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео
Основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в 80 годовщину освобождения Донбасса рассказал Украина.ру о новой монографии, которая проливает свет на... Украина.ру, 08.09.2023
2023-09-08T13:21
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видео
россия
украина
сво
вов
война
донецк
сталино
малиновский
курская битва
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Основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в 80 годовщину освобождения Донбасса рассказал Украина.ру о новой монографии, которая проливает свет на многие неизвестные страницы событий на Юго-Западном и Южном фронтах войны с нацизмом во время Великой Отечественной войны, "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России": 0:43 – История изучения освобождения Донбасса; 3:33 – Нехватка внимания к теме; 4:46 – Источниковая база исследования; 7:48 - Открытия во время работы; 9:46 – Летняя кампания 1943 года; 12:44 – Как биолог стал исследователем истории.
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видео, россия, украина, сво, вов, война, донецк, сталино, малиновский, курская битва, красная армия, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВОВ, война, Донецк, Сталино, Малиновский, Курская битва, Красная Армия

К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео

13:21 08.09.2023
 
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Основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в 80 годовщину освобождения Донбасса рассказал Украина.ру о новой монографии, которая проливает свет на многие неизвестные страницы событий на Юго-Западном и Южном фронтах войны с нацизмом во время Великой Отечественной войны, "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России":
0:43 – История изучения освобождения Донбасса;
3:33 – Нехватка внимания к теме;
4:46 – Источниковая база исследования;
7:48 - Открытия во время работы;
9:46 – Летняя кампания 1943 года;
12:44 – Как биолог стал исследователем истории.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОВОВвойнаДонецкСталиноМалиновскийКурская битваКрасная Армия
 
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