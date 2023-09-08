https://ukraina.ru/20230908/1049263429.html

К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео

К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео - 08.09.2023 Украина.ру

К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео

Основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в 80 годовщину освобождения Донбасса рассказал Украина.ру о новой монографии, которая проливает свет на... Украина.ру, 08.09.2023

2023-09-08T13:21

2023-09-08T13:21

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россия

украина

сво

вов

война

донецк

сталино

малиновский

курская битва

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Основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в 80 годовщину освобождения Донбасса рассказал Украина.ру о новой монографии, которая проливает свет на многие неизвестные страницы событий на Юго-Западном и Южном фронтах войны с нацизмом во время Великой Отечественной войны, "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России": 0:43 – История изучения освобождения Донбасса; 3:33 – Нехватка внимания к теме; 4:46 – Источниковая база исследования; 7:48 - Открытия во время работы; 9:46 – Летняя кампания 1943 года; 12:44 – Как биолог стал исследователем истории.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, вов, война, донецк, сталино, малиновский, курская битва, красная армия, видео