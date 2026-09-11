"Ядовитый коктейль для демократии": в правящей коалиции Германии устали спонсировать Украину - 11.09.2026 Украина.ру
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"Ядовитый коктейль для демократии": в правящей коалиции Германии устали спонсировать Украину
"Ядовитый коктейль для демократии": в правящей коалиции Германии устали спонсировать Украину - 11.09.2026 Украина.ру
"Ядовитый коктейль для демократии": в правящей коалиции Германии устали спонсировать Украину
В Социал-демократической партии Германии усиливается сопротивление курсу на бесконечную поддержку Киева. Об этом 11 сентября сообщило издание Die Welt
2026-09-11T09:38
2026-09-11T09:38
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По данным издания, 7 сентября вопрос бурно обсуждался на заседании фракции СДПГ в Бундестаге. Один из участников оценил: за прежний курс выступают около 90% членов, а 10% требуют пересмотра."Если мы тратим миллиарды на вооружение и одновременно урезаем социальные расходы, это становится энергетическим напитком для правых популистов и ядовитым коктейлем для демократических партий", — заявил депутат Ральф Штегнер.Часть социал-демократов не выступает за сокращение помощи Украине, но призывает к более активной дипломатии.В Берлине зреет и недовольство тем, как Киев распоряжается выделенными ресурсами. Политолог Дмитрий Журавлёв предположил: если напряжение продолжит расти, Германия может пересмотреть свою позицию."Для Германии спор идёт не о том, помогать ли Украине, а о том, почему помогаем так мало, почему украинцы покупают так мало оружия. Недовольство будет накапливаться, и в какой-то точке оно может перерасти в действия, но явно это будет не завтра", — заявил эксперт.Подробнее - в материале Германия устала от войны и хочет мираВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Германия, Украина, Киев, Бундестаг, Украина.ру

"Ядовитый коктейль для демократии": в правящей коалиции Германии устали спонсировать Украину

09:38 11.09.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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В Социал-демократической партии Германии усиливается сопротивление курсу на бесконечную поддержку Киева. Об этом 11 сентября сообщило издание Die Welt
По данным издания, 7 сентября вопрос бурно обсуждался на заседании фракции СДПГ в Бундестаге. Один из участников оценил: за прежний курс выступают около 90% членов, а 10% требуют пересмотра.
"Если мы тратим миллиарды на вооружение и одновременно урезаем социальные расходы, это становится энергетическим напитком для правых популистов и ядовитым коктейлем для демократических партий", — заявил депутат Ральф Штегнер.
Часть социал-демократов не выступает за сокращение помощи Украине, но призывает к более активной дипломатии.
В Берлине зреет и недовольство тем, как Киев распоряжается выделенными ресурсами. Политолог Дмитрий Журавлёв предположил: если напряжение продолжит расти, Германия может пересмотреть свою позицию.
"Для Германии спор идёт не о том, помогать ли Украине, а о том, почему помогаем так мало, почему украинцы покупают так мало оружия. Недовольство будет накапливаться, и в какой-то точке оно может перерасти в действия, но явно это будет не завтра", — заявил эксперт.
Подробнее - в материале Германия устала от войны и хочет мира
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