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Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентября

Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентября - 11.09.2026 Украина.ру

Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентября

Затягивание украинского кризиса выгодно Западу, но платить за него становится нечем. Российские военные громят позиции врага, а ВСУ терпят крах

2026-09-11T09:00

2026-09-11T09:00

2026-09-11T09:00

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Западные элиты заинтересованы в максимальном затягивании боевых действий на Украине, поскольку для ключевых бенефициаров этот кризис стал источником колоссальных прибылей.Как отмечает бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, западных политиков не интересуют ни принудительная мобилизация, ни огромные потери в рядах ВСУ. Для них важен лишь срок продолжения конфликта.При этом сама украинская армия держится исключительно на тотальном давлении. Как отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, около 70–75% личного состава ВСУ составляют насильно мобилизованные граждане. Он подчеркнул, что в украинских войсках выстроена жесткая система принуждения, из которой людей уже не выпускают, поэтому говорить о каком-либо энтузиазме или высокой мотивации среди боевиков не приходится.Однако платить за продолжение прокси-войны Западу становится нечем. По заявлению евродепутата Фернана Картайзера, у Европы исчерпаны запасы вооружений, особенно в сфере ПВО, а финансовые запросы Киева выглядят безграничными. Издание Wall Street Journal подтверждает: в кулуарах европейские чиновники признают, что ЕС не сможет профинансировать нужды Украины на 2026 год.Сейчас европейские лидеры готовы передать лишь ранее обещанные пакеты, но категорически отказываются брать на себя новые финансовые обязательства.Сам Владимир Зеленский уже признал дефицит военного бюджета Украины в размере 27 миллиардов долларов. Чтобы закрыть эту дыру, Киев требует от Европы выдать "авансом" деньги из кредитных линий следующего года.При этом нарастает сопротивление и в США. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна предложила перенаправить украинские транши на внутренние нужды — в частности, на финансирование инициативы Дональда Трампа по выплате гражданам США по 5 тысяч долларов, передает Fox News."Мы легко можем перенаправить часть отправляемой за рубеж иностранной помощи, возможно, часть того, что идет на Украину, и отдать это американскому народу", - сказала она.Очевидно, что финансовый тупик Запада лишь приближает крах киевского режима. Как заявляют в Москве, прекращение любой американской и европейской помощи Киеву является главным условием для скорейшего урегулирования кризиса.Успехи ВС РФВ ночь на пятницу и утром российские военные нанесли удары по Киеву, Обуховскому району и Яготину в Киевской области, Одесской области, а также по временно оккупированному Запорожью. В сети появились видеокадры последствий прилетов по складским помещениям в Гостомеле под украинской столицей.Накануне поздним вечером после атаки загорелись склады в Бучанском районе Киевской области, что подтвердили местные власти. Всего за сутки в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах было повреждено 17 объектов, среди которых складские и производственные помещения.О последствиях ночной атаки рассказали и в Минобороны РФ. Российские войска задействовали высокоточные ракеты воздушного базирования и ударные дроны для нанесения скоординированных ударов по ключевым тыловым узлам противника. Воздушная операция была нацелена на военно-промышленные предприятия и крупные логистические хабы, где производились и складировались беспилотники для нужд ВСУ. Целями группового налета также стали украинские дата-центры. География поражения этих объектов охватила Киев, столичный регион, а также Хмельницкую и Днепропетровскую области.Отдельный акцент военное ведомство сделало на уничтожении прибрежной инфраструктуры в Одесской области. Российские средства поражения накрыли портовые терминалы, которые противник использовал для разгрузки и хранения военной помощи. Кроме того, точечные прилеты пришлись по морским судам, доставившим в интересах ВСУ партии иностранных грузов военного назначения, а также запасы горюче-смазочных материалов.Серьезные сдвиги фиксируются на Харьковском участке фронта. Российские подразделения выбили ВСУ из приграничной Гоптовки, что открывает вектор для штурма Цуповки — ключевого логистического узла и оборонительного пункта противника. Одновременно взята под контроль Зарубинка, благодаря чему расширилось внешнее кольцо вокруг украинских сил в районе Ольховатки. По официальным сводкам российского оборонного ведомства, в этой зоне зажаты подразделения двух батальонов ВСУ (в общей сложности до 180 человек). Сейчас задача российских бойцов — сдерживать натиск на внешних рубежах и методично сжимать кольцо изнутри.Параллельно тяжелое положение для врага складывается в "Волчанском котле". По данным РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах, командование ВСУ пытается перебрасывать новые силы для деблокады, но эти попытки оборачиваются лишь встречными потерями. Места сосредоточения живой силы и техники в самом Харькове, Золочеве, а также в районе Великого Бурлука, Цуповки, Шаповаловки, Малахово, Рубежного, Вишневого, Грачевки, Малого Бурлука, Хатнего, Белашей, Металловки, Прудянки и Приморского находятся под непрерывными ударами авиации ВКС РФ и операторов беспилотников. На Великобурлукском направлении штурмовые группы выдавливают украинские формирования от границы, заставляя их отступать к центру окружения. За прошедшие сутки урон противника здесь превысил 60 человек убитыми, еще двое боевиков из 127-й бригады ВСУ были взяты в плен.На Запорожском направлении наиболее ожесточенные бои идут за Орехов. Российские штурмовики продвигаются через частный сектор в черте городской застройки. К востоку от города ведется зачистка лесополос, параллельно отражаются украинские контратаки в районе Червоной Криницы. На линии Любицкое — Терноватое продолжаются плотные встречные бои.На Добропольском направлении российские подразделения атакуют на южных окраинах Сергеевки, пытаясь зайти в населенный пункт и одновременно расширить фланги на востоке. В районе Мирного фиксируется активизация боевых действий в направлении Гулево. На Константиновском направлении российские разведгруппы проявляют активность на подступах к Дружковке со стороны Райского и Куртовки. Идут бои за Алексеево-Дружковку, где из-за продвижения ВС РФ к транспортным артериям у ВСУ начались серьезные проблемы со снабжением и подвозом боекомплекта.На Краснолиманском направлении противник контратакует, пытаясь удержаться в северных кварталах Красного Лимана, тогда как южная половина города находится под контролем российских войск. Столкновения также фиксируются у Редкодуба и Нового, а пространство между позициями сторон остается серой зоной встречных боев.На Купянском участке российские силы продвинулись в районе Московки и ведут бои непосредственно в черте города. Сохраняются позиции у Западного, при этом напор украинских контратак на отдельных отрезках заметно ослаб.На Северском направлении столкновения локализованы у Великой Пустоши и Николаевки, в то время как авиация и дроны наносят удары по объектам ВСУ в Краматорске.В Сумском приграничье украинские формирования активны у Могрицы и на линии Писаревка — Храповщина. Российские войска прочно удерживают оборонительные позиции, попутно уничтожая штурмовые группы и операторов БПЛА противника.На Херсонском направлении в Бериславе уничтожен пункт управления украинскими дронами, также нанесены удары по объектам в Херсоне. На Днепровском направлении ситуация остается стабильной, пресекаются попытки украинских диверсионно-разведывательных групп просочиться в тыл к российским позициям.О других успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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