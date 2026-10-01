https://ukraina.ru/20261001/chto-pokazala-genomnaya-registratsiya-migrantov-v-moskve-trukhachv-o-seriynykh-prestupnikakh-i-ne-tolko-1083543231.html

Что показала геномная регистрация мигрантов в Москве: Трухачёв о серийных преступниках и не только

Что показала геномная регистрация мигрантов в Москве: Трухачёв о серийных преступниках и не только - 01.10.2026 Украина.ру

Что показала геномная регистрация мигрантов в Москве: Трухачёв о серийных преступниках и не только

Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, почему страны ЕС не верят в ядерный ответ России в случае эскалации... Украина.ру, 01.10.2026

2026-10-01T16:06

2026-10-01T16:06

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россия

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арктика

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Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, почему страны ЕС не верят в ядерный ответ России в случае эскалации конфликта, а также рассказал о российских инициативах по решению миграционного вопроса:00:43 – Риски военного конфликта в Арктике;02:17 – Почему Европа не верит в ядерный ответ России? 05:28 – Энергетические интересы стран Евросоюза;07:50 – Республика Сербская поддерживает СВО?11:20 – Давление в Германии на партию АдГ;16:22 – Как решить проблему мигрантов в России? ТГ-канал Вадима Трухачёва: https://t.me/vadim_trukhachyov

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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