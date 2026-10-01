Что показала геномная регистрация мигрантов в Москве: Трухачёв о серийных преступниках и не только - 01.10.2026 Украина.ру
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Что показала геномная регистрация мигрантов в Москве: Трухачёв о серийных преступниках и не только
Что показала геномная регистрация мигрантов в Москве: Трухачёв о серийных преступниках и не только - 01.10.2026 Украина.ру
Что показала геномная регистрация мигрантов в Москве: Трухачёв о серийных преступниках и не только
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, почему страны ЕС не верят в ядерный ответ России в случае эскалации... Украина.ру, 01.10.2026
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Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, почему страны ЕС не верят в ядерный ответ России в случае эскалации конфликта, а также рассказал о российских инициативах по решению миграционного вопроса:00:43 – Риски военного конфликта в Арктике;02:17 – Почему Европа не верит в ядерный ответ России? 05:28 – Энергетические интересы стран Евросоюза;07:50 – Республика Сербская поддерживает СВО?11:20 – Давление в Германии на партию АдГ;16:22 – Как решить проблему мигрантов в России? ТГ-канал Вадима Трухачёва: https://t.me/vadim_trukhachyov
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видео, россия, москва, арктика, ес, украина.ру, видео
Видео, Россия, Москва, Арктика, ЕС, Украина.ру

Что показала геномная регистрация мигрантов в Москве: Трухачёв о серийных преступниках и не только

16:06 01.10.2026
 
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Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, почему страны ЕС не верят в ядерный ответ России в случае эскалации конфликта, а также рассказал о российских инициативах по решению миграционного вопроса:

00:43 – Риски военного конфликта в Арктике;
02:17 – Почему Европа не верит в ядерный ответ России?
05:28 – Энергетические интересы стран Евросоюза;
07:50 – Республика Сербская поддерживает СВО?
11:20 – Давление в Германии на партию АдГ;
16:22 – Как решить проблему мигрантов в России?

ТГ-канал Вадима Трухачёва: https://t.me/vadim_trukhachyov
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