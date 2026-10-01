Что показала геномная регистрация мигрантов в Москве: Трухачёв о серийных преступниках и не только
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, почему страны ЕС не верят в ядерный ответ России в случае эскалации конфликта, а также рассказал о российских инициативах по решению миграционного вопроса:
00:43 – Риски военного конфликта в Арктике;
02:17 – Почему Европа не верит в ядерный ответ России?
05:28 – Энергетические интересы стран Евросоюза;
07:50 – Республика Сербская поддерживает СВО?
11:20 – Давление в Германии на партию АдГ;
16:22 – Как решить проблему мигрантов в России?
ТГ-канал Вадима Трухачёва: https://t.me/vadim_trukhachyov
00:43 – Риски военного конфликта в Арктике;
02:17 – Почему Европа не верит в ядерный ответ России?
05:28 – Энергетические интересы стран Евросоюза;
07:50 – Республика Сербская поддерживает СВО?
11:20 – Давление в Германии на партию АдГ;
16:22 – Как решить проблему мигрантов в России?
ТГ-канал Вадима Трухачёва: https://t.me/vadim_trukhachyov
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