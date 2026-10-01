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"Байрактар" с хвостом, "Фламинго" или рой дронов? Эксперт о том, на что сделает ставку Украина

"Байрактар" с хвостом, "Фламинго" или рой дронов? Эксперт о том, на что сделает ставку Украина - 01.10.2026 Украина.ру

"Байрактар" с хвостом, "Фламинго" или рой дронов? Эксперт о том, на что сделает ставку Украина

"Фламинго" — более серьезное изделие, чем "Байрактар". Новая модификация FP-2 станет толчком к развитию технологий противника, а ее производство уже перенесено на территорию стран НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов

2026-10-01T18:30

2026-10-01T18:30

2026-10-01T18:51

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Отвечая на вопрос о том, на чем будет делать акцент противник — на беспилотниках или ракетах, — собеседник Украина.ру разобрал эволюцию "Байрактаров".Клупов заявил, что "Фламинго" — более серьезное технологическое изделие, чем переделанный турецкий "Байрактар". "Беспилотники этого типа первого поколения наносили удары бомбами и управляемыми ракетами. Они сыграли свою роль во время войны в Нагорном Карабахе и в Ливии. Мы научились с ними относительно легко бороться", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, затем с этих БПЛА сняли вооружение и сделали из них камикадзе, которые могли бить далеко и точно. "Новая модификация "Байрактаров" сохранила двухбалочную систему со своеобразным перевернутым хвостом, но отличается от предшественников отсутствием шасси. Это и есть FP-2", — отметил Клупов.Эксперт подчеркнул, что это будет серьезный толчок к развитию их технологического процесса. "Эта версия будет перенята западными странами. Производство этих относительно недорогих летательных аппаратов стоит на потоке и перенесено на территорию сопредельных государств НАТО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Сергей Караганов: Прежде чем бить по Европе, мы должны завершить конфликт на Украине" на сайте Украина.ру.

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