https://ukraina.ru/20261001/1083538232.html

Владимир Рогов: ВСУ устроили гуманитарный террор не только в Алешках, но и во всех поселках возле Днепра

Владимир Рогов: ВСУ устроили гуманитарный террор не только в Алешках, но и во всех поселках возле Днепра - 01.10.2026 Украина.ру

Владимир Рогов: ВСУ устроили гуманитарный террор не только в Алешках, но и во всех поселках возле Днепра

Нам нужно поднимать тему Алешек на всех серьезных международных площадках, вплоть до Совбеза ООН, тогда цена вопроса для киевского режима увеличится. Только так мы сможем продавить решение об открытии гуманитарного коридора для вывоза мирных жителей

2026-10-01T15:09

2026-10-01T15:09

2026-10-01T15:12

интервью

алешки

владимир рогов

россия

запорожская область

владимир зеленский

совет безопасности оон

вооруженные силы украины

киевский режим

херсонская область

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Запорожья, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим намеренно провоцирует гуманитарную катастрофу в Алешках (город на левом берегу Днепра в Херсонской области), чтобы возложить всю вину на Россию и сделать из этой истории "Бучу 2.0". Дипломат напомнила, как 1 сентября, вопреки собственным заявлениям об отсутствии блокирования доставок гуманитарных грузов гражданскому населению, ВСУ атаковали колонну волонтеров, которые перевозили 10 тонн продуктов и медикаментов.- Владимир Валерьевич, а почему мы заранее не эвакуировали эти 1550-2000 человек, которые все еще остаются в Алешках? Тем более, из-за массового применения дронов с обеих сторон там в принципе опасно находиться.- Большая проблема в том, что зачастую люди сами не хотят уезжать, даже когда им напрямую угрожает опасность. Я сам с этим сталкиваюсь, когда пытаюсь вывезти жителей Каменско-Днепровского района (Запорожская область), где постепенно складывается аналогичная ситуация.Враг контролирует малое небо. ВСУ сжигают любой гражданский транспорт, который подвозит продовольствие и медикаменты. Уничтожены почти все места общего пользования (аптеки и магазины), где люди могли бы хоть чем-то разжиться. Киевский режим занимается откровенным террором и геноцидом.Я глубокого убежден, что этих людей надо вывозить или выводить. Обеспечить им нормальную жизнь и безопасность не представляется возможным. Да, теоретически мы могли бы доставлять продукты дронами. Но, во-первых, тысячу человек ты так не прокормишь. Во-вторых, эти дроны не смогут выполнять боевые задачи. В-третьих, украинцы их будут сбивать.- Сами военные говорят, что для эвакуации Алешек надо договариваться с киевским режимом о гуманитарном коридоре. А как ты с ними договоришься, если они намеренно спровоцировали эту ситуацию?- Нам надо поднимать эту тему на всех серьезных международных площадках, вплоть до Совбеза ООН. Тогда цена вопроса для киевского режима увеличится. Только так мы сможем продавить решение об открытии гуманитарного коридора.- А если не получится, сможем ли мы аккуратно вывести мирных жителей в безопасное место, как это делается в случае с Константиновкой?- Не знаю. Как я уже сказал, все попытки подвезти какие-то гражданские грузы быстро пресекаются врагом, так как у ВСУ тотальный контроль над небом и перемещением людей. И потом, а как ты скрытно переведешь пожилых людей? Они уже не могут быстро бегать, и нуждаются в поддержке. Это уже будут группы людей, а не два-три человека. Их точно заметят. Так что нам придется пробивать этот гуманитарный коридор за счет обращения в международные инстанции. А если международные инстанции не будут на это реагировать, надо прямо говорить об их бесполезности. И конечно, надо везде заявлять о терроре Зеленского. Он уничтожает людей, которых формально Украина считает своими гражданами.- А из Каменско-Днепровского района у нас еще есть время на организованную эвакуацию людей?- Время есть. Но, опять же, люди не хотят уезжать: "как же я все брошу?". Хотя это "все брошу" каждый день горит. Уничтожаются жилые дома, гибнут люди и горят автомобили, на которых местные еще пытаются ездить. Да, пока там еще не все побито. Но, если смотреть на динамику ухудшения ситуации в Каменско-Днепровском районе, то там рано или поздно будут вторые Алешки. Враг усиливает интенсивность ударов. А поскольку инфраструктура разрушается, то ВСУ становится проще выбирать цели, так как целей становится меньше.- А почему мы не объявим принудительную эвакуацию? Боимся, что не поймут?- Трудно сказать, есть ли у нас такой инструмент. Не секрет, что тем же беженцам из Работино и Вербового местные власти, мягко говоря, не уделяют должного внимания. Многим из них не присваивают этот статус, лишая их тем самым различных льгот и преференций. В этом плане ситуация в Запорожской области гораздо хуже, чем в ДНР или в Курской области.Еще одна важная проблема – бесхозное имущество. Чиновники часто объявляют бесхозными какие-то дома и хозяйства при живых и здоровых владельцах, которые являются гражданами России.Это и есть кризис доверия. И это недоверие небеспочвенно. Люди понимают, что от местных властей помощи не получат. А так у них есть хоть какая-то крыша над головой. Но если мы им внятно объясним, куда их эвакуируют и на каких условиях, люди это поймут.- Как думаете, придется ли нам эвакуировать всех жителей всех приднепровских поселков? Если да, то куда: Бердянск/Мелитополь? Или уже куда-то в "старую" Россию?- В Бердянске/Мелитополе сейчас тоже не сахар. Там уже два месяца серьезные проблемы с водой и электричеством.Вообще, нам необходимо накрывать противника огневым валом. Выбивать все пункты управления украинских БПЛА. Подготовить оператора не так-то просто. Учитывая, что у киевского режима есть проблемы с личным составом, это будет наносить ему ущерб. Надо повышать цену вопроса для врага, чтобы у него было меньше времени и возможности охотиться за мирным населением.Повторюсь, безопасность мирным жителям надо обеспечивать. Я сам буквально вчера получил отказ от последнего водителя, который был готов вместе с нами развозить гуманитарную помощь. Его можно понять. Он недавно чудом ушел от дрона. Извинился и сказал, что ни за какие деньги работать не будет. Хотя деньги мы ему платим немалые.- То, что надо выбивать украинских дроноводов, понятно. Я имею в виду, что когда начнутся серьезные бои за Херсон и Запорожье, гуманитарная обстановка в прибрежных поселков объективно станет еще хуже.- Согласен. Поэтому тут должна быть понятная и прозрачная программа того, что люди могут получить. Если, к примеру, они смогут получить безопасность, комфортное жилье и возможность трудоустройства, все будет нормально. Нужно понимать, что в Запорожской области полно людей трудоспособного возраста. Нельзя их превращать в вынужденных иждивенцев. Вот тогда доверие к местным властям возрастет. А те, кто эвакуируется и скажет, что все хорошо, станут лучшей рекламой для тех, кто уезжать не хочет. Демографическая ситуация у нас - не самая радужная. И надо беречь всех, насколько это возможно.

https://ukraina.ru/20221031/1040340261.html

https://ukraina.ru/20260924/tam-polnyy-ad-ukrainskie-drony-ustroili-gumanitarnuyu-katastrofu-v-khersonskoy-oblasti-1083405317.html

https://ukraina.ru/20260921/armiya-rossii-pomogaet-reshit-problemu-postavok-produktov-i-medikamentov-v-khersonskuyu-oblast---1083329491.html

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