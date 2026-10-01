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Из истории русской Слободской укра́ины. 385 лет первому упоминанию полкового казачьего городка Ахтырки

Из истории русской Слободской укра́ины. 385 лет первому упоминанию полкового казачьего городка Ахтырки - 01.10.2026 Украина.ру

Из истории русской Слободской укра́ины. 385 лет первому упоминанию полкового казачьего городка Ахтырки

29 сентября 1641 года вольновский воевода Афанасий Толочанов писал в своём послании московскому царю Михаилу Фёдоровичу: "в Немирской волости поставлен острожек на Ахтырском городище и башни поделены". Это было первое упоминание о существовании города Ахтырки – одного из полковых, в недалёком будущем, городков слободского казачества

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В первой половине XVII века на территории современного Черноземья и Слобожанщины началось создание Белгородской засечной черты. Это было мощнейшее фортификационное сооружение, которое должно было (и впоследствии выполнило свою задачу) оградить юг России от набегов из степи – хоть татарских, хоть казацких. Последние также имели место. Например, "черкасы сожгли государев украинный город Воронеж" в 1590 году.Современное село Вольное Сумской области располагается на возвышенности на северном берегу реки Ворскла. Здесь в 1640 году был поставлен один из крайних западных форпостов Белгородской черты городок Вольнов и посажен воеводою Афанасий Толочанов. Земли южнее на то время считала своими Речь Посполитая, и в 1641 году на древнерусском городище служившие полякам казаки (в российском государстве их тогда было принято называть черкасами) поставили городок Ахтырку. От Вольнова она располагалась в 35 км западнее, на южном берегу Ворсклы.Историки спорят, откуда пошла этимология названия. Одни считают, что Ахтырка это славянизированное словосочетание "ак тур" ("белая гора") или "ак тир" ("белая скала"). Другие считают, что казаки назвали свою крепость в честь полумифического хорунжего по имени Ахтырка. Он был сподвижником поднявшего против поляков восстание гетмана Якова Острянина. После подавления восстания поляки казнили героического казака в 1638 году в Варшаве – растерзали железными когтями.Возможно именно поэтому отправленные сюда, против русского городка, украинские казаки и пошли на сотрудничество со служившими русскому царю севрюками. Так называли вольное население этих земель, которые оставались после монгольского нашествия хоть и разреженно, но населёнными. Они до того прятались от татар и других непрошенных "гостей" в лесах, среди которых скрывали свои немногочисленные угодья, где занимались рыбной ловлей, звериным и бортевым (пчелиным) промыслом, выращивали овощи и сеяли зерновые. Есть вполне обоснованное предположение, что "севрюками" они себя называли, так как были потомками славянских племён северян, и помнили об этом.Воевода в своём послании отписал царю, как он вообще узнал о существовании Ахтырки:"Приехали ко мне, холопу своему, из вотчины северюки Вольного города казаки Стенька Дульников с товарищи. Ездили де они вниз по реке по Ворсклу в свои братые ухожея для звериных промыслов, и как де они будут от Вольного города верст с полтретьяцать в Немирскую волость и тут де с ними стретились в Немирской волости литовские люди, а сказали им те литовские люди, что поставили в Немирской волости литовские люди город".Ахтрыку возвели на "намоленном" месте. Она выросла на древнерусском городище Новгород-Северского княжества. Стоявшую тут крепость уничтожили монголо-татары. Слова воеводы Толочанова "на Ахтырском городище" наводят на мысль, что так городище называлось до возведения черкасами на нём крепости, а потому версия, что название "Ахтырка" появилось в честь героического хорунжего, скорее всего просто легенда. По некоторым данным ранее тут было татарское укрепление, по названию которого город и назвали.Польской Ахтырка долго не пробыла. Ещё в 1634 году после русско-польского Поляновского мира, которым закончилась Смоленская война 1632-34 годов, был подписан договор о размежевании земель. По нему Ахтырк оказалась на территории Московского царства. В 1647 году после нескольких лет споров и тяжб поляки вернули эту землю. Уходя, они разрушили крепость и увели население. Но крепость была отстроена, снова заселена и включена в Белгородскую засечную черту. Поляки возражать не могли – они были заняты во внезапно вспыхнувшей на их территории войне, в которую вылилось восстание Богдана Хмельницкого.В 28 июня 1651 года на Волыни, под Берестечком, между казаками и поляками началась одна из крупнейших битв, которую к 10 июля казаки проиграли. Многие из них ушли на восток, на Левобережье, и поступили на службу к русскому царю. Так были образованы пять полков Слободского казачьего войска, в том числе и Ахтырский, которые укрепили Белгородскую засечную черту.За несколько десятилетий та серьёзно продвинулась на юг. За счёт казачьих полков она теперь проходила по югу современной Воронежской, северу Луганской, югу Харьковской областей. Казаки стали своеобразным "буфером" между Диким полем и укреплениями засечной черты. Появились многочисленные казачьи (и не только) городки, которые за счёт массово прибывавших с пылающей Гетманщины людей и присылаемых из России стрелецких и солдатских контингентов быстро прирастали населением. После смерти Богдана Хмельницкого (6 августа 1657 года) и начала на Правобережье гражданской войны – так называемой Руины – этот процесс только ускорился.Полк был не только войсковой единицей, но ещё и администрацией, которая управляла значительной территорией. Она, в силу быстрого продвижения на юг и запад рубежа "нестабильности", стремительно прирастала людьми и служившие в полках люди, особенно старшина, становились весьма небедными. На 1732 год полк контролировал 13 городов и местечек, 63 села и слобод и 11 хуторов.За несколько лет выкристаллизовалась структура полка. Сначала во главе его стоял выборный полковник. Со временем эта должность стала наказной, то есть, избирала на неё выборная полковая старшина. Избирали и полковника, и полковую старшину на неограниченное время, но царь, а позже и император, имели право при серьёзной провине лишать их должности. Обладало таким правом и собрание старшины, но проводились такие собрания крайне редко.Полковая старшина состояла из шести человек: двух писарей, полкового обозного, судьи, есаула и хорунжего. Писари были фактически управделами – один военными, второй – гражданскими. В их руки стекались все денежные и натуральные доходы, как поступавшие от казны, так и от населения территории, которой управлял полк. Но первым заместителем полковника был всё же полковой обозный, который отвечал за артиллерию полка и фортификационные укрепления городка. Если полковник куда-то надолго отлучался, обозный его замещал.Была ещё временная должность (не стоит её путать с одноименным способом избрания полковника) наказного полковника. Это был человек, который замещал в Ахтырке полковника, когда полк отправлялся в поход, или если полковник по каким-либо причинам (тяжёлая болезнь, ранение, отъезд на длительный срок по делам) не мог исполнять свои обязанности.Есаул являлся заместителем полковника по военным делам. Хорунжий же командовал "хорунжевыми" казаками, своеобразной гвардией полка, которая охраняла старшину, отвечала за охрану знамени (хоругви) и полковые музыкальные инструменты.На казацких хоругвях, и полковых, и сотенных, как правило изображалась эмблема полка или сотни, чаще всего христианская: ангел-хранитель, крест, архангел Михаил, солнце – символ Иисуса Христа, Дева Мария и воинские атрибуты. До XVIII века знамёна были односторонними, но с 1700-х годов изображение появляется на обеих сторонах вместе с обозначением полка и сотни.Полк делился на сотни, возглавляемые сотниками. Как и в случае с полком, это были одновременно и военные, и административные единицы. Они тоже, как и полковники, сначала были выборными, а потом их стали избирать сотенные старшины, после чего должно было произойти утверждение полковником. Сотенную старшину образовывали сотник, сотенный атаман, два писаря, есаул и хорунжий.Помимо полковника в Ахтырке присутствовал и представитель центральной власти – воевода. Такое было не во всех слободских казачьих полках, но в Ахтырском, Харьковском и Острогожском они имелись. Воеводы отвечали за сохранность крепостей, и в их распоряжении находились российские служилые люди – стрельцы, солдаты, рейтары. Казаки воеводам не подчинялись. Права и обязанности воевод и полковников не были чётко очерчены, что нередко приводило к конфликтам.Полковая и сотенная старшина настойчиво пыталась передавать свои должности по наследству, и ей это частично удавалось. Со временем сложились казачьи роды, многие из которых после расформирования в 1765 году Слободского казачьего войска пополнили русское дворянство.Причиной расформирования старшина и стала. Пользуясь отсутствием контроля над ней, она захватывала земли, промыслы, активно занималась казнокрадством, присвоением полковых и сотенных средств. При этом, конечно, полк участвовал во множестве военных кампаний и заслужил немало хвалебных отзывов. Но это не помешало императрице Екатерине II в 1763 году направить на Слобожанщину с инспекцией майора лейб-гвардии Измайловского полка Евдокима Щербинина, возглавившего "Комиссию о Слободских полках". По её результатам полки сделали обычными регулярными полками русской армии, лишив их административных функций.Ахтырский казачий полк стал гусарским. Он просуществовал до 1918 года, но неувядаемой славой покрыл себя во время Отечественной войны 1812 года. Это его офицер, Денис Давыдов, обратился к командующему 2-й Русской армией князю Петру Багратиону с предложением создать партизанский отряд, и получил разрешение. Гусары Ахтырского полка составили его костяк, и стали настоящей легендой нашей армии. Но это уже несколько другая история, которая к полковому казачьему городу Ахтырке имеет весьма опосредованное отношение.P.S.: В 2022 году базирующаяся в городе 91 инженерная бригада ВСУ отказалась сдаться наступающим российским войскам и держала оборону города до самого "жеста доброй воли" (собственно, брать его никто не пытался). В результате Ахтырка стала "городом-героем". – Ред.

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