https://ukraina.ru/20261001/3-ya-lugansko-severodonetskaya-armiya-boevoy-put-ot-mozgovogo-do-apti-alaudinova-1083546410.html

3-я Луганско-Северодонецкая армия: боевой путь от Мозгового до Апти Алаудинова

3-я Луганско-Северодонецкая армия: боевой путь от Мозгового до Апти Алаудинова - 01.10.2026 Украина.ру

3-я Луганско-Северодонецкая армия: боевой путь от Мозгового до Апти Алаудинова

3-я гвардейская общевойсковая армия была создана в 2024 году на основе луганского 2-го армейского корпуса. Последний, как и донецкий 1-й корпус, появился еще в 2014 году, через 2 месяца после разгрома ВСУ в Донбассе в ходе весенне-летней кампании и подписания "Минска-1"

2026-10-01T18:10

2026-10-01T18:10

2026-10-01T18:10

эксклюзив

сво

"ахмат"

игорь плотницкий

апти алаудинов

донбасс

лнр

алексей мозговой

3-я гвардийская луганско-северодонецкая армия

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Его создание пришлось на октябрь 2014 года согласно указу тогдашнего и.о главы ЛНР Игоря Плотницкого. Основа — боевое подразделение Плотницкого — батальон "Заря". Помимо "Зари", на 2015 год в него входили три мотострелковые бригады, казачий полк им. Атамана Платова, женский мотострелковый батальон "Русь" и восемь батальонов специального назначения, в том числе "Призрак" (был создан в 2014 году Алексеем Мозговым), "СССР", "Рим", "Леший", "Атаман".Мозговой вошел в когорту "народных командиров" Донбасса наряду с Валерием Болотовым, Александром Захарченко, Александром Ходаковским, Павлом Дремовым, Игорем Безлером, Арсением Павловым (Моторолой), Михаилом Толстых (Гиви). Он был убит весной 2015 года.31 декабря 2022 года корпус вошел в состав Вооруженных сил России.3-я армия дислоцируется в ЛНР. Ее называют Луганско-Северодонецкой. Она приписана к Южному военному округу ВС РФ. Численность — в открытых источниках данных нет, но она, по мнению военных экспертов, может составлять от 15 до 30 тысяч бойцов.Командующий — генерал-майор Игорь Кузьменков. Один из самых молодых генералов в российской армии — ему 43 года. В 2004 году он окончил Московское высшее военное командное училище. В 2025 году стал Героем России.3-я армия является одним из самых боевых и опытных формирований. В ее состав входят 4-я (им. Георгия Победоносца), 6-я (Лисичанская казачья им. Платова), 7-я (Чистяковская), 85-я, 88-я, 123-я (им. Ворошилова) мотострелковые бригады, а также 2-я артиллерийская бригада.Интересно, что в состав 3-й армии входит и знаменитое добровольческое формирование — спецназ "Ахмат", которым командует генерал-лейтенант Апти Алаудинов. С ноября 2022 по апрель 2024 года последний был заместителем командующего армией по ведению боевых действий. После этого указом президента он назначен заместителем начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.Алаудинов — Герой России, Чечни и ЛНР. В структуру "Ахмата" входят "Запад-Ахмат", "Восток-Ахмат", "Юг-Ахмат". Подразделение создано в 2022 году и названо в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Хотя спецназ считается чеченским подразделением и его бойцы проходят первоначальную подготовку в чеченском Гудермесе, 80% его бойцов преимущественно русские и представители других народов России. "Ахмат" участвовал в боях за Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Северск, Марьинку (ДНР). Также подразделение воевало в Харьковской и Курской областях.Что касается 3-й армии, то, помимо боев на территории ЛНР, которая в настоящий момент освобождена, она участвовала в боях за Артемовск (Бахмут) в 2023 году. В период 2024–25 годов армия воевала за Часов Яр, а также участвовала в освобождении Константиновки. В настоящий момент ее подразделения воюют на подступах к Краматорско-Славянской городской агломерации.Читайте также статью Александра Чаленко 51-я гвардейская Донецкая армия: главная боевая сила Донбасса

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сво, "ахмат", игорь плотницкий, апти алаудинов, донбасс, лнр, алексей мозговой, 3-я гвардийская луганско-северодонецкая армия