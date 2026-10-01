https://ukraina.ru/20261001/pozhiznennoe-za-farion-vs-rf-nanesli-udar-po-mostu-v-kieve-itogi-1-oktyabrya-1083545166.html

Пожизненное за Фарион, ВС РФ нанесли удар по мосту в Киеве. Итоги 1 октября

Пожизненное за Фарион, ВС РФ нанесли удар по мосту в Киеве. Итоги 1 октября - 01.10.2026 Украина.ру

Пожизненное за Фарион, ВС РФ нанесли удар по мосту в Киеве. Итоги 1 октября

Суд во Львове приговорил обвинённого в убийстве Ирины Фарион 20-летнего Владислава Зинченко к пожизненному заключению. В Киеве прекратили движение метро по Южному мосту из-за атаки беспилотников

2026-10-01T18:00

2026-10-01T18:00

2026-10-01T18:00

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Шевченковский райсуд Львова приговорил 20-летнего Вячеслава Зинченко к пожизненному заключению за убийство лингвиста и политика Ирины Фарион."Прокуроры Львовской областной прокуратуры доказали в суде вину жителя Днепра, убившего общественную деятельницу, народного депутата Украины VII созыва Ирину Фарион. Назначенное судом наказание – пожизненное лишение свободы", – заявили в Офисе генпрокурора.Уточняется, что в ходе судебного разбирательства сторона обвинения доказала, что Зинченко совершил убийство "в связи с исполнением потерпевшей общественного долга и по мотивам национальной нетерпимости"."Осуждённый придерживался взглядов о якобы национальной дискриминации граждан Украины, общающихся на русском языке. Ирину Фарион, известную своей публичной позицией в защиту украинского языка и культуры, он воспринимал как человека, который якобы расколол народное единство. На этой почве у него и возник умысел на убийство, который он впоследствии реализовал, произведя смертельный выстрел", – заявили в Офисе генпрокурора.Также суд постановил взыскать в пользу дочери Фарион Софии Особы 5 млн грн. (около 9,3 млн руб. – Ред.) в качестве компенсации морального ущерба.Сам Зинченко отрицал свою вину, его последняя адвокат называла дело сфальсифицированным.Во время зачитывания приговора судья подчеркнул, что обвиняемому неоднократно предлагали выступить в ходе прений, но он каждый раз отказывался из-за отсутствия согласования позиции с защитниками.Приговор Зинченко можно обжаловать в апелляционном суде.Украинский историк и политолог Константин Бондаренко прокомментировал результаты суда."По суду над Зинченко. Недавно общался с одним адвокатом. Говорит, что преступники перестали бояться суровых наказаний, даже пожизненного заключения. У всех один и тот же аргумент: "Да сколько там сидеть? Ну год, ну два от силы. А потом все рухнет и выйду на свободу". Нестабильность Системы напрямую влияет на рост криминогенной ситуации: преступники, не чувствуя силу государственных институтов, с сарказмом воспринимают понятие "необратимость наказания"", – отметил он.Фарион убили 19 июля 2024 года неподалёку от её дома во Львове. Украинскую националистку застрелили с расстояния около 2 метров. 25 июля того же года по подозрению в убийстве задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко. На следующий день ему сообщили о подозрении.На следующий день суд арестовал Зинченко без возможности освобождения под залог. После избрания меры пресечения юноша заявил журналистам, что не убивал Фарион. Затем, 26 декабря 2024 года Зинченко изменили квалификацию преступления. Его обвинили в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.Фарион известна своими русофобскими высказываниями, которые подчас ставили в неловкое положение даже её политсилу – украинскую националистическую партию "Свобода".Удар по мостуВ Киеве на три часа останавливали движение транспорта по мосту Южный через реку Днепр останавливали на три часа.Ранее 1 октября украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. В соцсетях появилось видео удара по мосту БПЛА. Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по Южному мосту приостанавливали движение метро и наземного общественного транспорта.Спустя почти три часа местные власти сообщили, что движение наземного общественного транспорта по мосту возобновляется в обычном режиме."По предварительным результатам осмотра, специалисты КП "Киевавтопутьмост" не обнаружили критических повреждений сооружения… На Южном мосту продолжаются обследования конструкций метро. О возобновлении движения поездов метрополитена в обычном режиме сообщат дополнительно", – отмечалось в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.По словам главы Деснянской районной администрации Максима Бахматова, через Южый мост проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Остальные 10% автомобилей используют другие киевские мосты, переезды в Каневе, Черкассах, Кременчуге и южнее. Южный мост соединяет трассы М-05 (Киев — Одесса), М-06 (Киев — Чоп) и М-03 (Киев — Харьков / Изюм / Славянск). Через этот мост идёт значительная часть военного трафика.Удар по мосту прокомментировали эксперты."Я так понимаю воодушевленные видосами сносов ЛЭП, решили попробовать его на тросах Киевских мостов. И правильно. Зачем что-то тестить на полигоне, строить какие-то макеты, когда целая Украина есть для этого. Нужно пользоваться", – отметил автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев прокомментировал рассуждения по поводу того, что нужно бить по вантам моста, чтобы ослабить конструкцию."Несколько ремарок. На этом фото можно сравнить габарит сечения ЖБ массива опоры. Там минимум три метра, при том что марка бетона была при строительстве не ниже В40. 90 кг БЧ, лишь поцарапает его, без кумулятивньй воронки. Либо необходим тандемный боеприпас, чтоб после образования канала кумулятивным предзарядом, основной проникающий проходил внутрь и уже там детонировал. Тогда объем разрушения массива ЖБ мог бы стать критичным для прочности опоры. По поводу открытого огня, это остатки конструкции БПЛА с топливом. Они не в состоянии оказать серьёзные последствия для прочности конструкции", – указал он.По его словам, удары по вантам, но дело в том, что там трос не с палец толщиной, а минимум 200-400 мм диаметром. Перерубить такой трос можно только удлинённым кумулятивным зарядом, и то не всяким, направленным строго по нормали к оси ванта."Учитывая количество вантов, необходимо вывести из строя минимум 25 % и желательно рядом, чтоб пролёты обрушились. В общем классная идея, только не очень реалистичная, с учётом требований к точности. Поэтому подводя итоги - удары по опорам, в случае вантового моста, правильная тема. При разрушении опоры, ванты сами рухнут, им же необходимо к чему то крепится. Только нужна специализированная тандемная БЧ и достаточная точность, чтоб обеспечить попадание в габарит 3 метра. Ну и для лёгкой КР, требуется как минимум несколько попаданий, для накопления критического объема повреждений", – указал он.Также Васильев прокомментировал заявление украинской стороны о том, что в мост попали два БПЛА. По его словам, это говорит о том, что проблематика повышения точности попаданий идёт верным курсом."Как только КВО наших средств поражения станет массово меньше 2 метров, для инфраструктуры врага наступят чёрные дни. Ну и тандемные БЧ очень нужны, чтоб работать по бетону в режиме нагретого ножа по маслу", – подытожил он.Ранее ряд экспертов призвал осложнить украинскую военную логистику, нанося удары по мостам. Другие же указывали на сложность поражения такой массивной цели, особенно с учётом того, что подавляющее большинство украинских мостов строились при СССР и имеют повышенный запас прочности.Подробнее об ударах по Украине в статье – ""Страна еще такого не переживала": к чему привел новый этап ударов по Украине".

https://ukraina.ru/20260724/tumba-imeni-farion-i-opaseniya-yadernogo-udara-chto-proiskhodit-vo-lvove-1081765568.html

https://ukraina.ru/20261001/andrey-bezrukov-voyna-na-ukraine-nuzhna-pentagonu-radi-ogromnoy-pribyli-i-razryva-svyazey-rossii-s-1083529598.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, ирина фарион, офис генпрокурора, львов, украина, киев