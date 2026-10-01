От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию
© Фото : CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
© Фото : CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Швеция, еще недавно гордившаяся своим нейтралитетом, теперь открыто заявляет о готовности наносить удары вглубь территории России. Как сообщает T-online, об этом 1 октября заявил полковник Карл Бергквист, руководитель Шведского центра ведения воздушной войны
По его словам, ВВС страны больше не намерены ограничиваться исключительно оборонительными действиями.
"Нападение должно обойтись дорого", — сказал Бергквист, пояснив, что новая стратегия носит сдерживающий характер и не предполагает превентивных ударов.
Он также отметил, что потенциальный противник должен осознавать, что боевые действия не останутся на шведской территории.
Заявление прозвучало на фоне продолжающейся милитаризации Европы и наращивания военной активности НАТО у российских границ. Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва не готовится к войне с Европой — для этого нет ни мотивов, ни оснований. Глава государства добавлял, что Европа сознательно нагнетает ситуацию, чтобы продолжать поддержку Украины и оправдывать рост военных расходов.
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