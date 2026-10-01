От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию - 01.10.2026 Украина.ру
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От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию
От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию - 01.10.2026 Украина.ру
От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию
Швеция, еще недавно гордившаяся своим нейтралитетом, теперь открыто заявляет о готовности наносить удары вглубь территории России. Как сообщает T-online, об этом 1 октября заявил полковник Карл Бергквист, руководитель Шведского центра ведения воздушной войны
2026-10-01T18:46
2026-10-01T18:46
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По его словам, ВВС страны больше не намерены ограничиваться исключительно оборонительными действиями. Он также отметил, что потенциальный противник должен осознавать, что боевые действия не останутся на шведской территории. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся милитаризации Европы и наращивания военной активности НАТО у российских границ. Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва не готовится к войне с Европой — для этого нет ни мотивов, ни оснований. Глава государства добавлял, что Европа сознательно нагнетает ситуацию, чтобы продолжать поддержку Украины и оправдывать рост военных расходов. О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Пожизненное за Фарион, ВС РФ нанесли удар по мосту в Киеве. Итоги 1 октября.
https://ukraina.ru/20260930/zadeystvuem-ves-arsenal-v-posolstve-rossii-otvetili-na-razgovory-o-blokade-kaliningrada-1083524889.html
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новости, россия, европа, швеция, владимир путин, нато, ввс
Новости, Россия, Европа, Швеция, Владимир Путин, НАТО, ВВС

От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию

18:46 01.10.2026
 
© Фото : CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© Фото : CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
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Швеция, еще недавно гордившаяся своим нейтралитетом, теперь открыто заявляет о готовности наносить удары вглубь территории России. Как сообщает T-online, об этом 1 октября заявил полковник Карл Бергквист, руководитель Шведского центра ведения воздушной войны
По его словам, ВВС страны больше не намерены ограничиваться исключительно оборонительными действиями.
"Нападение должно обойтись дорого", — сказал Бергквист, пояснив, что новая стратегия носит сдерживающий характер и не предполагает превентивных ударов.
Он также отметил, что потенциальный противник должен осознавать, что боевые действия не останутся на шведской территории.
Заявление прозвучало на фоне продолжающейся милитаризации Европы и наращивания военной активности НАТО у российских границ. Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва не готовится к войне с Европой — для этого нет ни мотивов, ни оснований. Глава государства добавлял, что Европа сознательно нагнетает ситуацию, чтобы продолжать поддержку Украины и оправдывать рост военных расходов.
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О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Пожизненное за Фарион, ВС РФ нанесли удар по мосту в Киеве. Итоги 1 октября.
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