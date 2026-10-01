https://ukraina.ru/20261001/ot-neytraliteta-k-ugrozam-shvetsiya-zayavlyaet-o-gotovnosti-atakovat-rossiyu-1083548232.html

От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию

От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию - 01.10.2026 Украина.ру

От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию

Швеция, еще недавно гордившаяся своим нейтралитетом, теперь открыто заявляет о готовности наносить удары вглубь территории России. Как сообщает T-online, об этом 1 октября заявил полковник Карл Бергквист, руководитель Шведского центра ведения воздушной войны

2026-10-01T18:46

2026-10-01T18:46

2026-10-01T18:46

новости

россия

европа

швеция

владимир путин

нато

ввс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/18/1082734354_10:0:1430:799_1920x0_80_0_0_a5c0897c0fac03dbc8c26455b4230847.jpg

По его словам, ВВС страны больше не намерены ограничиваться исключительно оборонительными действиями. Он также отметил, что потенциальный противник должен осознавать, что боевые действия не останутся на шведской территории. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся милитаризации Европы и наращивания военной активности НАТО у российских границ. Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва не готовится к войне с Европой — для этого нет ни мотивов, ни оснований. Глава государства добавлял, что Европа сознательно нагнетает ситуацию, чтобы продолжать поддержку Украины и оправдывать рост военных расходов. О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Пожизненное за Фарион, ВС РФ нанесли удар по мосту в Киеве. Итоги 1 октября.

https://ukraina.ru/20260930/zadeystvuem-ves-arsenal-v-posolstve-rossii-otvetili-na-razgovory-o-blokade-kaliningrada-1083524889.html

россия

европа

швеция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, швеция, владимир путин, нато, ввс