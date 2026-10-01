Генерал Петров – защитник Одессы, Крыма и Кавказа
30 сентября исполнилось 128 лет со дня рождения генерала Ивана Ефимовича Петрова, который в годы Великой Отечественной войны командовал Приморской армией, внёс неоценимый вклад в оборону Одессы, Севастополя и Кавказа
Иван Петров родился 30 сентября 1896 года в Трубчевске (сейчас – Брянская область) в многодетной семье сапожника. Поскольку отец семейства быстро умер, всем детям пришлось работать и помогать матери. Старшая сестра Петрова, Татьяна, будучи педагогом, заметила способности брата к науке, в частности математике, и способствовала тому, чтобы он окончил мужскую гимназию. Затем Иван продолжил учебу в Карачевской учительской семинарии, где получал стипендию и вечерами подрабатывал.
В 1914 году Петрова направили в Алексеевское юнкерское училище, окончив которое, Петров, в чине прапорщика был отправлен в Астрахань, где его назначили на должность командира полуроты 156-го запасного пехотного полка.
В 1918 году Иван Петров вступил в Красную Армию, стал членом РКП (б), участвовал в боях с Уральским казачьим войском как комиссар 17-го кавполка 17-й кавдивизии Западного фронта. Затем он воевал против поляков – заработал два ранения и контузию.
В 1922 году Петрова в составе 11-й кавалерийской дивизии направили в Туркестан, для борьбы с бандами басмачей. В одном из сражений часть, в которой служил Петров, смогла разгромить крупный отряд (800 чел.) Из показаний пленных, командование узнало о предстоящих вражеских ударах и смогло их пресечь.
В 1926 году Петров последовательно командовал 2-м Туркестанским полком, отдельной сводной Узбекской бригадой, 1-й стрелковой Туркестанской дивизией. Он принимал участие в разгроме группы Ибрагим-Бека в Таджикистане, ликвидации крупных бандформирований, в военной операции Красной Армии на территории Афганистана в 1929 году. В 1933 году его назначили начальником Объединенной Среднеазиатской Краснознаменной школы (с 1937 года – Ташкентское пехотное училище).
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Важные изменения в карьере Ивана Ефимовича произошли в 1940 году – в июне он получил звание генерал-майора, принял командование над 194-й стрелковой дивизией Сибирского военного округа. Затем его назначили инспектором пехоты Среднеазиатского военного округа. В марте 1941 года он уже командовал формирующимся в Средней Азии 27-м мехкорпусом. На этой должности его и застала война.
После прибытия в район Брянска корпус Петрова расформировали, так как мехкорпуса показали свою неэффективность, а самого генерала отправили в Одессу формировать 1-ю кавдивизию. В районе 6-8 июля генерал прибыл в город, а уже 5 августа на ближних подступах к городу приблизились румыны, и началась 73-дневная оборона Одессы.
20 августа Петров был назначен командовать 25-й стрелковой Чапаевской дивизией. Она держала оборону в южном секторе обороны. Однажды, буквально через несколько дней после того, как Петрова "поставили" на дивизию, румыны пошли на неё также, как белогвардейцы-"каппелевцы" в фильме "Чапаев", в психическую атаку – стройными коробками рот под оркестр с развернутыми знамёнами. С аналогичным результатом.
© Фото : Виктор ТеминКомандующий Приморской армией генерал-майор Иван Петров за рабочим столом, 1942 год
Командующий Приморской армией генерал-майор Иван Петров за рабочим столом, 1942 год
В начале октября командующий Приморской армией генерал-лейтенант Георгий Павлович Софронов получил известия, что его сын погиб в бою, и его поразил тяжелейший инфаркт. Командующего вывезли в госпиталь в Севастополь, а его место занял генерал Петров. Но это было уже окончание Одесской обороны – ещё 30 сентября было принято решение, в связи с угрозой, который вермахт создал Крыму, перебросить все оборонявшие Одессу войска туда, а город сдать.
Генерал Сафронов, до того, как его поразил недуг, разработал план эвакуации войск Одесского оборонительного района, но Петров изучив его, подготовил новый, который подразумевал не поэтапную эвакуацию, а общий организованный отход. В результате удалось избежать потерь и эвакуировать 4 дивизии с вооружением. 16 октября канонерские лодки вывезли последних защитников Одессы в Севастополь.
В ноябре 1941 года был создан Севастопольский оборонительный район (СОР), куда вошли Приморская армия, береговая оборона, морская пехота и авиация Черноморского флота (ЧФ). СОР возглавил командующий ЧФ вице-адмирал Филипп Октябрьский, а его заместителем по сухопутной части стал Петров.
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Именно в обороне Севастополя раскрылся талант Петрова как военачальника, мастера обороны, который устранял слабые места в обороне, наладил взаимодействие сухопутных войск, авиации и флота. Петров каждое утро выезжал на передовую, инспектировал позиции, а затем допоздна работал над документами и картами в штабе, просчитывал все варианты, выбирал оптимальные.
Генерал жил в спартанских условиях, не раз попадал под обстрелы и всегда наводил дисциплину и порядок в войсках. Нередко он сам принимал командование на наиболее опасных участках фронта. Так было и с обороной Мекензиевых гор, во время второго штурма Севастополя. Благодаря работе Петрова и его подчиненных удалось отразить два штурма города.
Несмотря на титанические усилия советских войск и гражданского населения, переломить ход сражения они не могли – город находился в окружении, доставлять подкрепления и боеприпасы было очень сложно, потери росли. Собрав огромный ударный кулак, в первую очередь тяжелую осадную артиллерию и беспрецедентное количество снарядов, 7 июня 1942 года немцы начали третий штурм. Остановить их на этот раз уже не удалось.
© ФотоСергей Барковский в роли адмирала Филиппа Октябрьского и Валерий Гришко в роли генерала Ивана Петрова. Кадр из фильма "Битва за Севастополь", 2015 год
© Фото
Сергей Барковский в роли адмирала Филиппа Октябрьского и Валерий Гришко в роли генерала Ивана Петрова. Кадр из фильма "Битва за Севастополь", 2015 год
Петров получил приказ от адмирала Октябрского, эвакуироваться из бункеров 35-й береговой бронебашенной батареи на подводной лодке в Новороссийск. В Севастополе бросались на произвол судьбы тысячи людей – солдат и командиров его армии. Зная об этом, находясь в тяжелейшем психологическом напряжении, генерал хотел застрелиться, но его вовремя скрутили подчиненные и насильно вывезли в Новороссийск.
В октябре 1942 года Петров принял командование над 44-й армией Закавказского фронта, оборонял подходы к Баку и Грозному, не дал немцам возможность форсировать Терек. Далее Ивана Ефимовича повысили в звании до генерал-лейтенанта, и он возглавил Черноморскую группу войск Закавказского фронта, состоявшую из 18-й, 56-й и 47-й армий. Благодаря приказам Петрова, части 17-й немецкой армии не смогли захватить Туапсе – главный транспортный узел, связывавший оборонявшие Новороссийск войска с "большой землёй".
В январе 1943 года советские части перешли в наступление, освободили Майкоп, Краснодар. В августе Петрову присвоили звание генерал-полковника, и он возглавил весь Северо-Кавказский фронт, части которого провели успешную Новороссийско-Таманскую стратегическую наступательную операцию, прорвали мощнейшую оборонительную линию "Готенкопф", полностью очистили Кавказ от вражеских войск и создали на Керченском полуострове плацдарм для наступления на Крым.
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Освободить полуостров и взять у врага реванш за сдачу Севастополя Петрову не судилось – его назначили вначале командующим 2-м Белорусским фронтом, а в августе 1944 года он принял командование над 4-м Украинским фронтом. Именно в этой должности генералу удалось осуществить сложную Восточно-Карпатскую наступательную операцию, в результате которой советские войска преодолели Карпаты, освободили Чоп, Ужгород и создали условия для освобождения Чехословакии.
Советским войскам пришлось наступать в поросших лесом горах, преодолевать многочисленные засады. Подразделения были недоукомплектованы – только по официальной статистике фронт имел 246 тыс. чел., тогда как немцы – более 300 тыс., солдаты были измотаны предыдущими боями, но фронт все равно упорно продвигался вперёд. Его армии очистили от врага половину Словакии.
В апреле 1945 года к тому времени уже генерал армии Петров возглавил штаб 1-го Украинского фронта и занялся подготовкой Берлинской наступательной операции. После завершения стремительной Пражской наступательной операции 29 мая 1945 года генералу армии Ивану Петрову присвоили звание Героя Советского Союза.
© Фото : Александр СоколенкоКомандующий войсками Северо-Кавказского фронта генерал-полковник Иван Петров с морскими пехотинцами. Новороссийск, 1943 год
Командующий войсками Северо-Кавказского фронта генерал-полковник Иван Петров с морскими пехотинцами. Новороссийск, 1943 год
После войны генерал Петров командовал Туркестанским военным округом, был начальником Главного управления боевой и физической подготовки Министерства обороны СССР, 1-м заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками СССР. В 1946-54 годах он избирался депутатом Верховного Совета СССР. Кроме золотой Звезды генерал имел целую кучу советских и иностранных наград – пять орденов Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова I степени, Орден Кутузова I степени, командорский Крест со звездой Ордена Заслуг (Венгрия); Орден "За воинскую доблесть" ("Virtuti militari") III степени (Польша), Крест "За выдающиеся заслуги" (США) и много других.
В 1948 года в жизни генерала случилось большое горе – во время Ашхабадского землетрясения, в ночь на 6 октября, погиб его сын – подполковник Юрий Иванович Петров. Офицера убил мародёр. От пережитого потрясения выдающийся военачальник так до конца никогда и не оправился. Его не стало 7 апреля 1958 года – он похоронен в Москве.
Памятники одному из самых известных советских полководцев установлены в Севастополе и Трубчевске. Его имя носят улицы в Севастополе, Керчи, Ташкенте и других городах. Известный российский писатель Владимир Карпов написал о генерале роман "Полководец". Образ Петрова можно увидеть как в советских военных фильмах ("Море в огне", 1970, "Подвиг Одессы", 1985), так и в современной украинско-российской ленте "Битва за Севастополь" (2015). Но это не уберегло выдающегося полководца от нападок украинских нацистов.
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Летом 2024 года стало известно, что улицу Петрова в Одессе киевский режим Зеленского планирует переименовать в честь боевика "Азова"* Евгения Танцюры, который в 2022 году погиб во время авианалета. Похоже, современная украинская власть только и умеет, что воевать с памятниками и переименовать улицы.
Генерал Петров стал символом обороны Одессы и Севастополя, поэтому воевать с памятью о нём и о таких, как он – это всё равно, что воевать с памятью этих городов. Исторические пигмеи расписываются в том, что они на этой земле являются захватчиками. И постигнет их та же участь, что и их предшественников в 45-м, которые были разгромлены и уничтожены такими историческими гигантами, как генерал Иван Ефимович Петров.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
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