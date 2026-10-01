Генерал Петров – защитник Одессы, Крыма и Кавказа - 01.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261001/1057814812.html
Генерал Петров – защитник Одессы, Крыма и Кавказа
Генерал Петров – защитник Одессы, Крыма и Кавказа - 01.10.2026 Украина.ру
Генерал Петров – защитник Одессы, Крыма и Кавказа
30 сентября исполнилось 128 лет со дня рождения генерала Ивана Ефимовича Петрова, который в годы Великой Отечественной войны командовал Приморской армией, внёс неоценимый вклад в оборону Одессы, Севастополя и Кавказа
2026-10-01T07:58
2026-10-01T07:58
история
история
история ссср
севастополь
одесса
крым
красная армия
великая отечественная война
xx век
ркка
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Иван Петров родился 30 сентября 1896 года в Трубчевске (сейчас – Брянская область) в многодетной семье сапожника. Поскольку отец семейства быстро умер, всем детям пришлось работать и помогать матери. Старшая сестра Петрова, Татьяна, будучи педагогом, заметила способности брата к науке, в частности математике, и способствовала тому, чтобы он окончил мужскую гимназию. Затем Иван продолжил учебу в Карачевской учительской семинарии, где получал стипендию и вечерами подрабатывал.В 1914 году Петрова направили в Алексеевское юнкерское училище, окончив которое, Петров, в чине прапорщика был отправлен в Астрахань, где его назначили на должность командира полуроты 156-го запасного пехотного полка.В 1918 году Иван Петров вступил в Красную Армию, стал членом РКП (б), участвовал в боях с Уральским казачьим войском как комиссар 17-го кавполка 17-й кавдивизии Западного фронта. Затем он воевал против поляков – заработал два ранения и контузию.В 1922 году Петрова в составе 11-й кавалерийской дивизии направили в Туркестан, для борьбы с бандами басмачей. В одном из сражений часть, в которой служил Петров, смогла разгромить крупный отряд (800 чел.) Из показаний пленных, командование узнало о предстоящих вражеских ударах и смогло их пресечь.В 1926 году Петров последовательно командовал 2-м Туркестанским полком, отдельной сводной Узбекской бригадой, 1-й стрелковой Туркестанской дивизией. Он принимал участие в разгроме группы Ибрагим-Бека в Таджикистане, ликвидации крупных бандформирований, в военной операции Красной Армии на территории Афганистана в 1929 году. В 1933 году его назначили начальником Объединенной Среднеазиатской Краснознаменной школы (с 1937 года – Ташкентское пехотное училище).Важные изменения в карьере Ивана Ефимовича произошли в 1940 году – в июне он получил звание генерал-майора, принял командование над 194-й стрелковой дивизией Сибирского военного округа. Затем его назначили инспектором пехоты Среднеазиатского военного округа. В марте 1941 года он уже командовал формирующимся в Средней Азии 27-м мехкорпусом. На этой должности его и застала война.После прибытия в район Брянска корпус Петрова расформировали, так как мехкорпуса показали свою неэффективность, а самого генерала отправили в Одессу формировать 1-ю кавдивизию. В районе 6-8 июля генерал прибыл в город, а уже 5 августа на ближних подступах к городу приблизились румыны, и началась 73-дневная оборона Одессы.20 августа Петров был назначен командовать 25-й стрелковой Чапаевской дивизией. Она держала оборону в южном секторе обороны. Однажды, буквально через несколько дней после того, как Петрова "поставили" на дивизию, румыны пошли на неё также, как белогвардейцы-"каппелевцы" в фильме "Чапаев", в психическую атаку – стройными коробками рот под оркестр с развернутыми знамёнами. С аналогичным результатом.В начале октября командующий Приморской армией генерал-лейтенант Георгий Павлович Софронов получил известия, что его сын погиб в бою, и его поразил тяжелейший инфаркт. Командующего вывезли в госпиталь в Севастополь, а его место занял генерал Петров. Но это было уже окончание Одесской обороны – ещё 30 сентября было принято решение, в связи с угрозой, который вермахт создал Крыму, перебросить все оборонявшие Одессу войска туда, а город сдать.Генерал Сафронов, до того, как его поразил недуг, разработал план эвакуации войск Одесского оборонительного района, но Петров изучив его, подготовил новый, который подразумевал не поэтапную эвакуацию, а общий организованный отход. В результате удалось избежать потерь и эвакуировать 4 дивизии с вооружением. 16 октября канонерские лодки вывезли последних защитников Одессы в Севастополь.В ноябре 1941 года был создан Севастопольский оборонительный район (СОР), куда вошли Приморская армия, береговая оборона, морская пехота и авиация Черноморского флота (ЧФ). СОР возглавил командующий ЧФ вице-адмирал Филипп Октябрьский, а его заместителем по сухопутной части стал Петров. Именно в обороне Севастополя раскрылся талант Петрова как военачальника, мастера обороны, который устранял слабые места в обороне, наладил взаимодействие сухопутных войск, авиации и флота. Петров каждое утро выезжал на передовую, инспектировал позиции, а затем допоздна работал над документами и картами в штабе, просчитывал все варианты, выбирал оптимальные.Генерал жил в спартанских условиях, не раз попадал под обстрелы и всегда наводил дисциплину и порядок в войсках. Нередко он сам принимал командование на наиболее опасных участках фронта. Так было и с обороной Мекензиевых гор, во время второго штурма Севастополя. Благодаря работе Петрова и его подчиненных удалось отразить два штурма города. Несмотря на титанические усилия советских войск и гражданского населения, переломить ход сражения они не могли – город находился в окружении, доставлять подкрепления и боеприпасы было очень сложно, потери росли. Собрав огромный ударный кулак, в первую очередь тяжелую осадную артиллерию и беспрецедентное количество снарядов, 7 июня 1942 года немцы начали третий штурм. Остановить их на этот раз уже не удалось.Петров получил приказ от адмирала Октябрского, эвакуироваться из бункеров 35-й береговой бронебашенной батареи на подводной лодке в Новороссийск. В Севастополе бросались на произвол судьбы тысячи людей – солдат и командиров его армии. Зная об этом, находясь в тяжелейшем психологическом напряжении, генерал хотел застрелиться, но его вовремя скрутили подчиненные и насильно вывезли в Новороссийск.В октябре 1942 года Петров принял командование над 44-й армией Закавказского фронта, оборонял подходы к Баку и Грозному, не дал немцам возможность форсировать Терек. Далее Ивана Ефимовича повысили в звании до генерал-лейтенанта, и он возглавил Черноморскую группу войск Закавказского фронта, состоявшую из 18-й, 56-й и 47-й армий. Благодаря приказам Петрова, части 17-й немецкой армии не смогли захватить Туапсе – главный транспортный узел, связывавший оборонявшие Новороссийск войска с "большой землёй".В январе 1943 года советские части перешли в наступление, освободили Майкоп, Краснодар. В августе Петрову присвоили звание генерал-полковника, и он возглавил весь Северо-Кавказский фронт, части которого провели успешную Новороссийско-Таманскую стратегическую наступательную операцию, прорвали мощнейшую оборонительную линию "Готенкопф", полностью очистили Кавказ от вражеских войск и создали на Керченском полуострове плацдарм для наступления на Крым.Освободить полуостров и взять у врага реванш за сдачу Севастополя Петрову не судилось – его назначили вначале командующим 2-м Белорусским фронтом, а в августе 1944 года он принял командование над 4-м Украинским фронтом. Именно в этой должности генералу удалось осуществить сложную Восточно-Карпатскую наступательную операцию, в результате которой советские войска преодолели Карпаты, освободили Чоп, Ужгород и создали условия для освобождения Чехословакии.Советским войскам пришлось наступать в поросших лесом горах, преодолевать многочисленные засады. Подразделения были недоукомплектованы – только по официальной статистике фронт имел 246 тыс. чел., тогда как немцы – более 300 тыс., солдаты были измотаны предыдущими боями, но фронт все равно упорно продвигался вперёд. Его армии очистили от врага половину Словакии.В апреле 1945 года к тому времени уже генерал армии Петров возглавил штаб 1-го Украинского фронта и занялся подготовкой Берлинской наступательной операции. После завершения стремительной Пражской наступательной операции 29 мая 1945 года генералу армии Ивану Петрову присвоили звание Героя Советского Союза.После войны генерал Петров командовал Туркестанским военным округом, был начальником Главного управления боевой и физической подготовки Министерства обороны СССР, 1-м заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками СССР. В 1946-54 годах он избирался депутатом Верховного Совета СССР. Кроме золотой Звезды генерал имел целую кучу советских и иностранных наград – пять орденов Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова I степени, Орден Кутузова I степени, командорский Крест со звездой Ордена Заслуг (Венгрия); Орден "За воинскую доблесть" ("Virtuti militari") III степени (Польша), Крест "За выдающиеся заслуги" (США) и много других.В 1948 года в жизни генерала случилось большое горе – во время Ашхабадского землетрясения, в ночь на 6 октября, погиб его сын – подполковник Юрий Иванович Петров. Офицера убил мародёр. От пережитого потрясения выдающийся военачальник так до конца никогда и не оправился. Его не стало 7 апреля 1958 года – он похоронен в Москве.Памятники одному из самых известных советских полководцев установлены в Севастополе и Трубчевске. Его имя носят улицы в Севастополе, Керчи, Ташкенте и других городах. Известный российский писатель Владимир Карпов написал о генерале роман "Полководец". Образ Петрова можно увидеть как в советских военных фильмах ("Море в огне", 1970, "Подвиг Одессы", 1985), так и в современной украинско-российской ленте "Битва за Севастополь" (2015). Но это не уберегло выдающегося полководца от нападок украинских нацистов.Летом 2024 года стало известно, что улицу Петрова в Одессе киевский режим Зеленского планирует переименовать в честь боевика "Азова"* Евгения Танцюры, который в 2022 году погиб во время авианалета. Похоже, современная украинская власть только и умеет, что воевать с памятниками и переименовать улицы. Генерал Петров стал символом обороны Одессы и Севастополя, поэтому воевать с памятью о нём и о таких, как он – это всё равно, что воевать с памятью этих городов. Исторические пигмеи расписываются в том, что они на этой земле являются захватчиками. И постигнет их та же участь, что и их предшественников в 45-м, которые были разгромлены и уничтожены такими историческими гигантами, как генерал Иван Ефимович Петров.* Террористическая организация, запрещённая в России.
https://ukraina.ru/20211220/1032923597.html
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Алексей Стаценко
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история, история ссср, севастополь, одесса, крым, красная армия, великая отечественная война, xx век, ркка, генерал
История, История, история СССР, Севастополь, Одесса, Крым, Красная Армия, Великая Отечественная война, XX век, РККА, генерал

Генерал Петров – защитник Одессы, Крыма и Кавказа

07:58 01.10.2026
 
© commons.wikimedia.orgГенерал-полковник Иван Петров
Генерал-полковник Иван Петров - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© commons.wikimedia.org
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Алексей Стаценко авторы
Алексей Стаценко
публицист
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30 сентября исполнилось 128 лет со дня рождения генерала Ивана Ефимовича Петрова, который в годы Великой Отечественной войны командовал Приморской армией, внёс неоценимый вклад в оборону Одессы, Севастополя и Кавказа
Иван Петров родился 30 сентября 1896 года в Трубчевске (сейчас – Брянская область) в многодетной семье сапожника. Поскольку отец семейства быстро умер, всем детям пришлось работать и помогать матери. Старшая сестра Петрова, Татьяна, будучи педагогом, заметила способности брата к науке, в частности математике, и способствовала тому, чтобы он окончил мужскую гимназию. Затем Иван продолжил учебу в Карачевской учительской семинарии, где получал стипендию и вечерами подрабатывал.
В 1914 году Петрова направили в Алексеевское юнкерское училище, окончив которое, Петров, в чине прапорщика был отправлен в Астрахань, где его назначили на должность командира полуроты 156-го запасного пехотного полка.
В 1918 году Иван Петров вступил в Красную Армию, стал членом РКП (б), участвовал в боях с Уральским казачьим войском как комиссар 17-го кавполка 17-й кавдивизии Западного фронта. Затем он воевал против поляков – заработал два ранения и контузию.
В 1922 году Петрова в составе 11-й кавалерийской дивизии направили в Туркестан, для борьбы с бандами басмачей. В одном из сражений часть, в которой служил Петров, смогла разгромить крупный отряд (800 чел.) Из показаний пленных, командование узнало о предстоящих вражеских ударах и смогло их пресечь.
В 1926 году Петров последовательно командовал 2-м Туркестанским полком, отдельной сводной Узбекской бригадой, 1-й стрелковой Туркестанской дивизией. Он принимал участие в разгроме группы Ибрагим-Бека в Таджикистане, ликвидации крупных бандформирований, в военной операции Красной Армии на территории Афганистана в 1929 году. В 1933 году его назначили начальником Объединенной Среднеазиатской Краснознаменной школы (с 1937 года – Ташкентское пехотное училище).
Михаил Фрунзе - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 16:02
Как «бессарабский тандем» Фрунзе и Котовского разгромил петлюровщину и усилил пророссийский вектор УкраиныОбособление Украины от России объективно противоречило не только Российскому имперскому проекту, но также интересами малых наций, стремившихся получить поддержку со стороны Москвы и Петербурга
Важные изменения в карьере Ивана Ефимовича произошли в 1940 году – в июне он получил звание генерал-майора, принял командование над 194-й стрелковой дивизией Сибирского военного округа. Затем его назначили инспектором пехоты Среднеазиатского военного округа. В марте 1941 года он уже командовал формирующимся в Средней Азии 27-м мехкорпусом. На этой должности его и застала война.
После прибытия в район Брянска корпус Петрова расформировали, так как мехкорпуса показали свою неэффективность, а самого генерала отправили в Одессу формировать 1-ю кавдивизию. В районе 6-8 июля генерал прибыл в город, а уже 5 августа на ближних подступах к городу приблизились румыны, и началась 73-дневная оборона Одессы.
20 августа Петров был назначен командовать 25-й стрелковой Чапаевской дивизией. Она держала оборону в южном секторе обороны. Однажды, буквально через несколько дней после того, как Петрова "поставили" на дивизию, румыны пошли на неё также, как белогвардейцы-"каппелевцы" в фильме "Чапаев", в психическую атаку – стройными коробками рот под оркестр с развернутыми знамёнами. С аналогичным результатом.
© Фото : Виктор ТеминКомандующий Приморской армией генерал-майор Иван Петров за рабочим столом, 1942 год
Командующий Приморской армией генерал-майор Иван Петров за рабочим столом, 1942 год - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© Фото : Виктор Темин
Командующий Приморской армией генерал-майор Иван Петров за рабочим столом, 1942 год
В начале октября командующий Приморской армией генерал-лейтенант Георгий Павлович Софронов получил известия, что его сын погиб в бою, и его поразил тяжелейший инфаркт. Командующего вывезли в госпиталь в Севастополь, а его место занял генерал Петров. Но это было уже окончание Одесской обороны – ещё 30 сентября было принято решение, в связи с угрозой, который вермахт создал Крыму, перебросить все оборонявшие Одессу войска туда, а город сдать.
Генерал Сафронов, до того, как его поразил недуг, разработал план эвакуации войск Одесского оборонительного района, но Петров изучив его, подготовил новый, который подразумевал не поэтапную эвакуацию, а общий организованный отход. В результате удалось избежать потерь и эвакуировать 4 дивизии с вооружением. 16 октября канонерские лодки вывезли последних защитников Одессы в Севастополь.
В ноябре 1941 года был создан Севастопольский оборонительный район (СОР), куда вошли Приморская армия, береговая оборона, морская пехота и авиация Черноморского флота (ЧФ). СОР возглавил командующий ЧФ вице-адмирал Филипп Октябрьский, а его заместителем по сухопутной части стал Петров.
Оборона Одессы. Моряки-черноморцы приехали на помощь родному городу. - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
16 октября 2024, 08:08История
«Мы не могли толком понять – почему оставляем Одессу». Финальный аккорд героической обороны«В глубокой тишине, без труб и барабанов, Одессу оставляет последний батальон», - эвакуация оборонительного района 16 октября 1941 года по праву может считаться образцовой. Около 86 тысяч военнослужащих, 15 тысяч гражданских лиц, вооружение и техника были в один день выведены в Крым. Но Одесса еще могла держаться
Именно в обороне Севастополя раскрылся талант Петрова как военачальника, мастера обороны, который устранял слабые места в обороне, наладил взаимодействие сухопутных войск, авиации и флота. Петров каждое утро выезжал на передовую, инспектировал позиции, а затем допоздна работал над документами и картами в штабе, просчитывал все варианты, выбирал оптимальные.
Генерал жил в спартанских условиях, не раз попадал под обстрелы и всегда наводил дисциплину и порядок в войсках. Нередко он сам принимал командование на наиболее опасных участках фронта. Так было и с обороной Мекензиевых гор, во время второго штурма Севастополя. Благодаря работе Петрова и его подчиненных удалось отразить два штурма города.
Несмотря на титанические усилия советских войск и гражданского населения, переломить ход сражения они не могли – город находился в окружении, доставлять подкрепления и боеприпасы было очень сложно, потери росли. Собрав огромный ударный кулак, в первую очередь тяжелую осадную артиллерию и беспрецедентное количество снарядов, 7 июня 1942 года немцы начали третий штурм. Остановить их на этот раз уже не удалось.
© ФотоСергей Барковский в роли адмирала Филиппа Октябрьского и Валерий Гришко в роли генерала Ивана Петрова. Кадр из фильма "Битва за Севастополь", 2015 год
Сергей Барковский в роли адмирала Филиппа Октябрьского и Валерий Гришко в роли генерала Ивана Петрова. Кадр из фильма Битва за Севастополь, 2015 год - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© Фото
Сергей Барковский в роли адмирала Филиппа Октябрьского и Валерий Гришко в роли генерала Ивана Петрова. Кадр из фильма "Битва за Севастополь", 2015 год
Петров получил приказ от адмирала Октябрского, эвакуироваться из бункеров 35-й береговой бронебашенной батареи на подводной лодке в Новороссийск. В Севастополе бросались на произвол судьбы тысячи людей – солдат и командиров его армии. Зная об этом, находясь в тяжелейшем психологическом напряжении, генерал хотел застрелиться, но его вовремя скрутили подчиненные и насильно вывезли в Новороссийск.
В октябре 1942 года Петров принял командование над 44-й армией Закавказского фронта, оборонял подходы к Баку и Грозному, не дал немцам возможность форсировать Терек. Далее Ивана Ефимовича повысили в звании до генерал-лейтенанта, и он возглавил Черноморскую группу войск Закавказского фронта, состоявшую из 18-й, 56-й и 47-й армий. Благодаря приказам Петрова, части 17-й немецкой армии не смогли захватить Туапсе – главный транспортный узел, связывавший оборонявшие Новороссийск войска с "большой землёй".
В январе 1943 года советские части перешли в наступление, освободили Майкоп, Краснодар. В августе Петрову присвоили звание генерал-полковника, и он возглавил весь Северо-Кавказский фронт, части которого провели успешную Новороссийско-Таманскую стратегическую наступательную операцию, прорвали мощнейшую оборонительную линию "Готенкопф", полностью очистили Кавказ от вражеских войск и создали на Керченском полуострове плацдарм для наступления на Крым.
Постер фильма Битва за Севастополь / Незламна
12 июля 2023, 08:00История
Фильм, который мог стать последним. "Битва за Севастополь": Киев, Одесса, Крым, война12 июля 1916 года в Киевской области, в маленьком городке Белая Церковь, который спустя всего два года станет сердцем УНР, родилась снайпер "номер один" Второй мировой войны – Людмила Павличенко, "Леди смерть"
Освободить полуостров и взять у врага реванш за сдачу Севастополя Петрову не судилось – его назначили вначале командующим 2-м Белорусским фронтом, а в августе 1944 года он принял командование над 4-м Украинским фронтом. Именно в этой должности генералу удалось осуществить сложную Восточно-Карпатскую наступательную операцию, в результате которой советские войска преодолели Карпаты, освободили Чоп, Ужгород и создали условия для освобождения Чехословакии.
Советским войскам пришлось наступать в поросших лесом горах, преодолевать многочисленные засады. Подразделения были недоукомплектованы – только по официальной статистике фронт имел 246 тыс. чел., тогда как немцы – более 300 тыс., солдаты были измотаны предыдущими боями, но фронт все равно упорно продвигался вперёд. Его армии очистили от врага половину Словакии.
В апреле 1945 года к тому времени уже генерал армии Петров возглавил штаб 1-го Украинского фронта и занялся подготовкой Берлинской наступательной операции. После завершения стремительной Пражской наступательной операции 29 мая 1945 года генералу армии Ивану Петрову присвоили звание Героя Советского Союза.
© Фото : Александр СоколенкоКомандующий войсками Северо-Кавказского фронта генерал-полковник Иван Петров с морскими пехотинцами. Новороссийск, 1943 год
Командующий войсками Северо-Кавказского фронта генерал-полковник Иван Петров с морскими пехотинцами. Новороссийск, 1943 год - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© Фото : Александр Соколенко
Командующий войсками Северо-Кавказского фронта генерал-полковник Иван Петров с морскими пехотинцами. Новороссийск, 1943 год
После войны генерал Петров командовал Туркестанским военным округом, был начальником Главного управления боевой и физической подготовки Министерства обороны СССР, 1-м заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками СССР. В 1946-54 годах он избирался депутатом Верховного Совета СССР. Кроме золотой Звезды генерал имел целую кучу советских и иностранных наград – пять орденов Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова I степени, Орден Кутузова I степени, командорский Крест со звездой Ордена Заслуг (Венгрия); Орден "За воинскую доблесть" ("Virtuti militari") III степени (Польша), Крест "За выдающиеся заслуги" (США) и много других.
В 1948 года в жизни генерала случилось большое горе – во время Ашхабадского землетрясения, в ночь на 6 октября, погиб его сын – подполковник Юрий Иванович Петров. Офицера убил мародёр. От пережитого потрясения выдающийся военачальник так до конца никогда и не оправился. Его не стало 7 апреля 1958 года – он похоронен в Москве.
Памятники одному из самых известных советских полководцев установлены в Севастополе и Трубчевске. Его имя носят улицы в Севастополе, Керчи, Ташкенте и других городах. Известный российский писатель Владимир Карпов написал о генерале роман "Полководец". Образ Петрова можно увидеть как в советских военных фильмах ("Море в огне", 1970, "Подвиг Одессы", 1985), так и в современной украинско-российской ленте "Битва за Севастополь" (2015). Но это не уберегло выдающегося полководца от нападок украинских нацистов.
Иван Черняховский
29 июня 2024, 16:00История
Черняховский – генерал, не ставший маршалом29 июня 1907 года в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии (ныне это Уманский район Черкасской области Украины) в многодетной семье железнодорожника родился Иван Данилович Черняховский. Этот человек стал одним из самых молодых сталинских генералов, которого только смерть остановила на пути к маршальским погонам
Летом 2024 года стало известно, что улицу Петрова в Одессе киевский режим Зеленского планирует переименовать в честь боевика "Азова"* Евгения Танцюры, который в 2022 году погиб во время авианалета. Похоже, современная украинская власть только и умеет, что воевать с памятниками и переименовать улицы.
Генерал Петров стал символом обороны Одессы и Севастополя, поэтому воевать с памятью о нём и о таких, как он – это всё равно, что воевать с памятью этих городов. Исторические пигмеи расписываются в том, что они на этой земле являются захватчиками. И постигнет их та же участь, что и их предшественников в 45-м, которые были разгромлены и уничтожены такими историческими гигантами, как генерал Иван Ефимович Петров.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
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