https://ukraina.ru/20261001/tekhnogiganty-ispolzuyut-ukrainu-kak-poligon-i-delayut-voynu-vechnoy-chto-pishut-zapadnye-smi-o-1083545881.html

Техногиганты используют Украину как полигон и делают войну вечной: что пишут западные СМИ о конфликте

Техногиганты используют Украину как полигон и делают войну вечной: что пишут западные СМИ о конфликте - 01.10.2026 Украина.ру

Техногиганты используют Украину как полигон и делают войну вечной: что пишут западные СМИ о конфликте

Разрушительный украинский конфликт затягивается в том числе благодаря поддержке, которую Киеву предоставляют американские техногиганты, пишут западные СМИ. Номинально эта поддержка предоставляется по идеологическим причинам. Но в действительности речь идёт о весьма прибыльном бизнесе

2026-10-01T18:45

2026-10-01T18:45

2026-10-01T18:45

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Выбрали Украину, но не за идеюНа украинский фронт отправились не только американские вооружения, отмечает Responsible Statecraft. В дело включилась целая группа технологических гигантов из США.Например, Microsoft этим летом объявил о продлении технологической поддержки Украины до конца 2027 года. Технологии этой компании в сфере кибербезопасности и других областях позволят Киеву продолжать работу важнейших цифровых служб в условиях конфликта, отмечают журналисты издания.По информации авторов статьи, большая американская корпорация Palantir сначала предоставляла свои услуги Украине бесплатно. Но при этом компания превратила украинский конфликт в испытательный полигон для "обкатки" новых технологий, отмечается в публикации."Вместе с украинской стороной она разрабатывала системы искусственного интеллекта, способные сортировать и анализировать разведданные с поля боя, а также планировать и координировать удары в тыл противнику. Сегодня на кону уже управление роями беспилотников и обнаружение целей", — пишет издание.Palantir сотрудничает с целым рядом украинских министерств, а в мае заключила крупную сделку, расширив применение ИИ во всех военных и гражданских оборонных операциях. Это сотрудничество увеличило рыночную капитализацию компании с менее 25 млрд долларов в 2022 году до приблизительно 450 млрд в настоящее время, утверждает издание.Спутниковая система Starlink Илона Маска тем временем позволяет ВСУ поддерживать связь, отслеживать перемещения российских войск и выбирать цели, отмечают авторы статьи со ссылкой на книгу "Российско-украинский конфликт: имперская блажь" Ричарда Саквы, в которой говорится, что "отстоять Киев" помог именно Starlink."Спутниковая связь, бесплатная для Украины, обходилась Маску все дороже. Через полтора года после начала боевых действий он пригрозил дёрнуть рубильник, если американское правительство не возьмет расходы на себя. Правительство согласилось. Польские власти также заявляли, что оплачивают работу Starlink на Украине, ежегодно выделяя на это по 50 миллионов долларов", — пишет Responsible Statecraft.Мобилизация Microsoft в поддержку Украины куда менее заметна, продолжает издание. Однако именно эта компания стала "щитом Украины против волн кибератак", утверждают его авторы. Они ссылаются также на статью The New York Times от 2022 года, в которой говорилось о том, как главы технологических компаний, в том числе Microsoft, получили допуск к секретной информации и участвовали в закрытых брифингах Агентства национальной безопасности США и Киберкомандования США. Именно Microsoft и Google предоставили основную часть важной практической информации, пишет издание."Согласно докладу Microsoft за июнь 2026 года, технологический гигант потратил более 700 миллионов долларов на предоставление Украине технологий и поддержку в сфере кибербезопасности. Будь Microsoft отдельным государством, она вошла бы в число 25 крупнейших спонсоров Украины", — говорится в статье.Технологические гиганты — Microsoft, SpaceX и Palantir — вслед за государствами сделали свой выбор и вступили в союз с США и Украиной, став важнейшими участниками круто изменившегося поля боя, констатирует издание. Технологии этих компаний оказались для Украины ничуть не менее важны, чем вооружения от союзных держав.Поведение американских технологических гигантов многие считают совершенно естественным, особенно если в США борьба Киева подается как справедливая, отмечают они."Другие же возразят, что они преступили определенную черту: такая поддержка затягивает разрушительный конфликт, который всё равно не удастся выиграть на поле боя, — одновременно увеличивая доходы пайщиков и зарплаты руководства", — резюмирует Responsible Statecraft.Россия побеждает, срочная мобилизация силБританский Independent тем временем пишет: Россия выигрывает в конфликте на Украине, однако западные лидеры недооценивают настоящее положение дел и продолжают помогать Киеву достигнуть недостижимой победы.Газета цитирует мнение сотрудника Chatham House* Джона Лафа, который отмечает, что "Россия считает себя победителем" украинского конфликта, и — не зря.Кроме того, собеседник Independent высказал сомнения в том, что западные руководители полностью осознают суть происходящего, что это на самом деле означает и как стремительно может ухудшиться ситуация на Украине, а также какое бремя ляжет тогда на западные страны, чтобы Киев мог продолжить свою борьбу."Наши лидеры надеются, что мы просто пересидим эпоху Трампа, а после возникнет что-то другое и, хочется верить, получше, — что вполне возможно, однако строить на этом расчеты — плохая политика", — заявил Лаф в интервью британской газете.При этом Лаф не призывает правительство Британии подтолкнуть Киев к переговорам с российской стороной, как это можно было бы ожидать. Наоборот, он призывает "показать Москве: мы это так не оставим". По его словам, надо начинать больше вкладывать в оборону или хотя бы определить, где слабые места, и "заткнуть эти дыры". Лаф считает недостаточной высылку дипломатов и призывает Британию "запустить кибератаки" или "сделать что-то еще".По его мнению, падение Украины в ближайшие месяцы будет иметь последствия, с которыми потом придется разбираться всей Европе с точки зрения безопасности.Европейские избиратели голосуют за мирОднако для самой Европы губительно делать ставку на войну с Россией, предупреждает The American Conservative. Это наглядно показывают результаты выборов в европейских странах, где избиратели все чаще смотрят в сторону альтернативных партий, таких как "Альтернатива для Германии", потому что они берут на себя мирную инициативу по Украине, полагают авторы издания.Они приводят в качестве примера британскую Лейбористскую партию, которую "трудно было представить оплотом милитаризма или авторитаризма". Тем не менее в последнее время в британской политике партии магистральной линии, СМИ и аналитические центры "гнут тревожную линию", считая себя осажденной крепостью и ожидая неминуемой войны с Россией, которую сами же и выдумали, пишет издание."И это касается не только Великобритании — эта тенденция охватила весь западный мир. Она же во многом объясняет, почему центристские политические силы, еще недавно считавшиеся "разумными", сдают позиции тем, кого принято относить к "маргиналам". Кликушество и ожидание конца света — уже не удел радикальных мракобесов", — говорится в статье.В качестве примера издание приводит слова генсека НАТО Марка Рютте, который в 2025 году "в красках и даже как будто бы с воодушевлением описывал войну между Европой и Россией масштабов Второй мировой"."Представьте себе конфликт, который придет в каждый дом и к каждому на работу — разрушения, массовую мобилизацию, миллионы перемещенных лиц, повсеместные страдания и колоссальные потери", — напоминает издание слова генсека Североатлантического альянса.Абсурд европейской политики в том, что главной оппозицией этой "безрассудной воинственности" неожиданно оказались политики, которых принято считать радикалами — будь то крайне правого или крайне левого толка, отмечает американская газета.Типичный пример — немецкая АдГ, которая по украинскому вопросу заняла место старых левых пацифистов, тогда как правительство канцлера Фридриха Мерца выступает за дальнейшее обострение, одновременно втихую подрывая усилия американского лидера Дональда Трампа по прекращению конфликта, говорится в статье.Бывшие центристы ратуют и за резкое наращивание оборонных расходов, которые Германии едва ли по карману, а также за возвращение обязательной военной службы, что уже вызвало молодежные протесты по всей стране, пишет The American Conservative."На этом фоне особенно примечательно, как ведущие немецкие политики заигрывают с крайне правыми силами на Украине. Так, представители пресловутого движения "Азов"** в этом году стали видными гостями престижной Мюнхенской конференции по безопасности. Все это делает обвинения в адрес АдГ в нацизме особенно смехотворными", — отмечают авторы издания.По их словам, противостоять российской спецоперации на Украине, как это делает "Альтернатива для Германии", — это одно, а поддерживать бесконечную опосредованную войну с ядерной державой "до последнего украинца" — совсем другое. И, судя по опросам, немецкие избиратели не испытывают особого желания ставить будущее собственной страны на кон ради подобной авантюры, резюмирует американское издание.*Признан в России нежелательной организацией**Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20261001/tramp-gotov-nachat-vypolnyat-trebovaniya-rossii-dlya-zaversheniya-konflikta-kiev--v-yarosti-1083525602.html

https://ukraina.ru/20260909/pobeda-adg-germaniya-ustala-ot-voyny-i-khochet-mira-1083100634.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, илон маск, дональд трамп, ричард саква, вооруженные силы украины, google, нато