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Отец футболиста "Ливерпуля" поплатился за песню АК-47

Отец футболиста "Ливерпуля" поплатился за песню АК-47 - 01.10.2026 Украина.ру

Отец футболиста "Ливерпуля" поплатился за песню АК-47

Защитника сборной Венгрии и английского "Ливерпуля" Милоша Керкеша и его отца Себастьяна включили в базу данных украинского портала "Миротворец". Об этом 1 октября свидетельствуют данные ресурса

2026-10-01T14:51

2026-10-01T14:51

2026-10-01T14:51

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Сборная Венгрии 25 сентября проиграла команде Украины (0:1) в домашнем матче Лиги наций. После игры Керкеш-старший опубликовал в соцсети фото, на котором его сын держит за шею украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Публикация сопровождается треком Russian Paradise в исполнении Ноггано и АК-47.Сообщается, что мужчины "обвиняются в провокации".Керкешу 22 года, он выступает за "Ливерпуль" с лета 2025 года. Всего защитник провёл 55 матчей за команду, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Ранее венгр выступал за "Борнмут" и нидерландский АЗ.Ранее украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"*Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*ресурс признан экстремистским и запрещен в России

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