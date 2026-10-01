Отец футболиста "Ливерпуля" поплатился за песню АК-47 - 01.10.2026 Украина.ру
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Отец футболиста "Ливерпуля" поплатился за песню АК-47
Отец футболиста "Ливерпуля" поплатился за песню АК-47 - 01.10.2026 Украина.ру
Отец футболиста "Ливерпуля" поплатился за песню АК-47
Защитника сборной Венгрии и английского "Ливерпуля" Милоша Керкеша и его отца Себастьяна включили в базу данных украинского портала "Миротворец". Об этом 1 октября свидетельствуют данные ресурса
2026-10-01T14:51
2026-10-01T14:51
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Сборная Венгрии 25 сентября проиграла команде Украины (0:1) в домашнем матче Лиги наций. После игры Керкеш-старший опубликовал в соцсети фото, на котором его сын держит за шею украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Публикация сопровождается треком Russian Paradise в исполнении Ноггано и АК-47.Сообщается, что мужчины "обвиняются в провокации".Керкешу 22 года, он выступает за "Ливерпуль" с лета 2025 года. Всего защитник провёл 55 матчей за команду, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Ранее венгр выступал за "Борнмут" и нидерландский АЗ.Ранее украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"*Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*ресурс признан экстремистским и запрещен в России
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новости, венгрия, украина, россия, украина.ру, лига наций
Новости, Венгрия, Украина, Россия, Украина.ру, Лига Наций

Отец футболиста "Ливерпуля" поплатился за песню АК-47

14:51 01.10.2026
 
© Фотофутбол
футбол - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© Фото
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Защитника сборной Венгрии и английского "Ливерпуля" Милоша Керкеша и его отца Себастьяна включили в базу данных украинского портала "Миротворец". Об этом 1 октября свидетельствуют данные ресурса
Сборная Венгрии 25 сентября проиграла команде Украины (0:1) в домашнем матче Лиги наций. После игры Керкеш-старший опубликовал в соцсети фото, на котором его сын держит за шею украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Публикация сопровождается треком Russian Paradise в исполнении Ноггано и АК-47.
Сообщается, что мужчины "обвиняются в провокации".
Керкешу 22 года, он выступает за "Ливерпуль" с лета 2025 года. Всего защитник провёл 55 матчей за команду, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Ранее венгр выступал за "Борнмут" и нидерландский АЗ.
Ранее украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"*
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*ресурс признан экстремистским и запрещен в России
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