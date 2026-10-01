Отец футболиста "Ливерпуля" поплатился за песню АК-47
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Защитника сборной Венгрии и английского "Ливерпуля" Милоша Керкеша и его отца Себастьяна включили в базу данных украинского портала "Миротворец". Об этом 1 октября свидетельствуют данные ресурса
Сборная Венгрии 25 сентября проиграла команде Украины (0:1) в домашнем матче Лиги наций. После игры Керкеш-старший опубликовал в соцсети фото, на котором его сын держит за шею украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Публикация сопровождается треком Russian Paradise в исполнении Ноггано и АК-47.
Сообщается, что мужчины "обвиняются в провокации".
Керкешу 22 года, он выступает за "Ливерпуль" с лета 2025 года. Всего защитник провёл 55 матчей за команду, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Ранее венгр выступал за "Борнмут" и нидерландский АЗ.
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