"Слухи о моей гибели преувеличены": на главу Fire Point Штилермана совершено покушение под Киевом - 01.10.2026 Украина.ру
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"Слухи о моей гибели преувеличены": на главу Fire Point Штилермана совершено покушение под Киевом
"Слухи о моей гибели преувеличены": на главу Fire Point Штилермана совершено покушение под Киевом - 01.10.2026 Украина.ру
"Слухи о моей гибели преувеличены": на главу Fire Point Штилермана совершено покушение под Киевом
Под Киевом произошла попытка покушения на совладельца и главного конструктора украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штилермана. Об этом 1 октября сообщил военный журналист Сергей Ауслендер* со ссылкой на источник .
2026-10-01T15:53
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По его данным, Штилерман получил лёгкое ранение, один из его охранников погиб, а нападавшие были ликвидированы .Сам Штилерман отреагировал на сообщения лаконично, перефразировав Марка Твена: "Слухи о моей гибели или гибели моих охранников немного преувеличены". При этом факт покушения он прямо не опроверг .В компании Fire Point публикации в соцсетях о покушении назвали "выдумкой". Официального подтверждения от правоохранительных органов Украины пока не поступало .Fire Point — украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на производстве беспилотников и крылатых ракет. Она известна разработкой дальнобойных дронов FP-1/FP-2 и крылатых ракет FP-5 "Фламинго" . Штилерману принадлежит 97,5% акций компании.8 июля The Wall Street Journal сообщил, что украинская компания Fire Point разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. Её испытания запланированы на лето текущего года. Подробнее в материале Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJ*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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"Слухи о моей гибели преувеличены": на главу Fire Point Штилермана совершено покушение под Киевом

15:53 01.10.2026 (обновлено: 15:55 01.10.2026)
 
© Фото : antikor.infoДенис Штилерман
Денис Штилерман - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© Фото : antikor.info
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Под Киевом произошла попытка покушения на совладельца и главного конструктора украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штилермана. Об этом 1 октября сообщил военный журналист Сергей Ауслендер* со ссылкой на источник .
По его данным, Штилерман получил лёгкое ранение, один из его охранников погиб, а нападавшие были ликвидированы .
Сам Штилерман отреагировал на сообщения лаконично, перефразировав Марка Твена:
"Слухи о моей гибели или гибели моих охранников немного преувеличены". При этом факт покушения он прямо не опроверг .
В компании Fire Point публикации в соцсетях о покушении назвали "выдумкой". Официального подтверждения от правоохранительных органов Украины пока не поступало .
Fire Point — украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на производстве беспилотников и крылатых ракет. Она известна разработкой дальнобойных дронов FP-1/FP-2 и крылатых ракет FP-5 "Фламинго" . Штилерману принадлежит 97,5% акций компании.
8 июля The Wall Street Journal сообщил, что украинская компания Fire Point разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. Её испытания запланированы на лето текущего года. Подробнее в материале Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJ
*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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