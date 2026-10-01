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"Слухи о моей гибели преувеличены": на главу Fire Point Штилермана совершено покушение под Киевом

"Слухи о моей гибели преувеличены": на главу Fire Point Штилермана совершено покушение под Киевом - 01.10.2026 Украина.ру

"Слухи о моей гибели преувеличены": на главу Fire Point Штилермана совершено покушение под Киевом

Под Киевом произошла попытка покушения на совладельца и главного конструктора украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штилермана. Об этом 1 октября сообщил военный журналист Сергей Ауслендер* со ссылкой на источник .

2026-10-01T15:53

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По его данным, Штилерман получил лёгкое ранение, один из его охранников погиб, а нападавшие были ликвидированы .Сам Штилерман отреагировал на сообщения лаконично, перефразировав Марка Твена: "Слухи о моей гибели или гибели моих охранников немного преувеличены". При этом факт покушения он прямо не опроверг .В компании Fire Point публикации в соцсетях о покушении назвали "выдумкой". Официального подтверждения от правоохранительных органов Украины пока не поступало .Fire Point — украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на производстве беспилотников и крылатых ракет. Она известна разработкой дальнобойных дронов FP-1/FP-2 и крылатых ракет FP-5 "Фламинго" . Штилерману принадлежит 97,5% акций компании.8 июля The Wall Street Journal сообщил, что украинская компания Fire Point разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. Её испытания запланированы на лето текущего года. Подробнее в материале Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJ*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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