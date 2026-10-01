Не такие уж белые и пушистые... как компании США богатеют на украинской войне - 01.10.2026 Украина.ру
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Не такие уж белые и пушистые... как компании США богатеют на украинской войне
Не такие уж белые и пушистые... как компании США богатеют на украинской войне - 01.10.2026 Украина.ру
Не такие уж белые и пушистые... как компании США богатеют на украинской войне
Американские технологические гиганты, помогая Украине, увеличивают свой капитал в разы, неплохо зарабатывая на войне. Об этом 1 октября написало издание Responsible Statecraft
2026-10-01T18:15
2026-10-01T18:47
новости
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В публикации отмечается, что Microsoft, PayPal, Palantir и SpaceX не только передавали технологии и разведданные, но и увеличивали свою прибыль — и делали это весьма успешно.Microsoft и Google стали основными поставщиками оперативных данных, а также помогли перевести 16 из 17 украинских министерств в облако. По данным отчета Microsoft, на технологии и кибербезопасность для Украины компания потратила более 700 миллионов долларов. В самой компании отметили, что если бы Microsoft была страной, она вошла бы в число 25 крупнейших спонсоров Украины.Однако помощь оказалась выгодна и самим компаниям. Наиболее наглядно это видно на примере Palantir: в начале конфликта ее капитализация составляла менее 25 миллиардов долларов, а сегодня приближается к 450 миллиардам. Компания плотно работает с украинскими министерствами и продолжает расти.Как отмечает издание, технологии, отправленные Украине, оказались не менее важны, чем оружие от стран-союзников. Тем временем Украина ведет переговоры о расширении использования Starlink над территорией России. По словам Владимира Зеленского, диалог с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу продолжается, но прогнозы пока туманны. По данным СМИ, американский предприниматель Илон Маск по-прежнему не хочет давать Украине возможность использовать спутники для ударов вглубь России, а в Белом доме считают, что решение должна принимать сама SpaceX.Между тем Украина работает над роботами для штурмов. Фёдоров раскрыл планы Киева. По его словам, первый прототип должен быть готов уже через месяц.
https://ukraina.ru/20261001/tramp-kiev-otkazalsya-pokupat-moschnye-boepripasy-iz-za-otsutstviya-samoltov-1083543470.html
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Новости
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск

Не такие уж белые и пушистые... как компании США богатеют на украинской войне

18:15 01.10.2026 (обновлено: 18:47 01.10.2026)
 
© REUTERS / Kevin Lamarque
- РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Американские технологические гиганты, помогая Украине, увеличивают свой капитал в разы, неплохо зарабатывая на войне. Об этом 1 октября написало издание Responsible Statecraft
В публикации отмечается, что Microsoft, PayPal, Palantir и SpaceX не только передавали технологии и разведданные, но и увеличивали свою прибыль — и делали это весьма успешно.
Microsoft и Google стали основными поставщиками оперативных данных, а также помогли перевести 16 из 17 украинских министерств в облако. По данным отчета Microsoft, на технологии и кибербезопасность для Украины компания потратила более 700 миллионов долларов. В самой компании отметили, что если бы Microsoft была страной, она вошла бы в число 25 крупнейших спонсоров Украины.
Однако помощь оказалась выгодна и самим компаниям. Наиболее наглядно это видно на примере Palantir: в начале конфликта ее капитализация составляла менее 25 миллиардов долларов, а сегодня приближается к 450 миллиардам. Компания плотно работает с украинскими министерствами и продолжает расти.
Как отмечает издание, технологии, отправленные Украине, оказались не менее важны, чем оружие от стран-союзников. Тем временем Украина ведет переговоры о расширении использования Starlink над территорией России.
По словам Владимира Зеленского, диалог с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу продолжается, но прогнозы пока туманны. По данным СМИ, американский предприниматель Илон Маск по-прежнему не хочет давать Украине возможность использовать спутники для ударов вглубь России, а в Белом доме считают, что решение должна принимать сама SpaceX.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
16:42
Трамп: Киев отказался покупать мощные боеприпасы из-за отсутствия самолётовПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Украина отказалась покупать у США мощные боеприпасы, поскольку не располагает самолётами и другой техникой для их применения. Об этом 1 октября он рассказал в интервью журналу "Time"
Между тем Украина работает над роботами для штурмов. Фёдоров раскрыл планы Киева. По его словам, первый прототип должен быть готов уже через месяц.
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