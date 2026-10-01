https://ukraina.ru/20261001/novoe-delo-epshteyna-otkrylas-strashnaya-afera-vokrug-surrogatnykh-materey-ukrainok-1083539971.html

Новое "дело Эпштейна": открылась страшная афера вокруг суррогатных матерей-украинок

Новое "дело Эпштейна": открылась страшная афера вокруг суррогатных матерей-украинок - 01.10.2026 Украина.ру

Новое "дело Эпштейна": открылась страшная афера вокруг суррогатных матерей-украинок

На Украине разгорается скандал вокруг агентства World Center of Baby, которое зарабатывало на так называемом суррогатном материнстве – подбирая молодых женщин, которые вынашивали и рожали детей для богатых покупателей, в основном проживающих в Америке и Европе.

2026-10-01T15:16

2026-10-01T15:16

2026-10-01T15:17

эксклюзив

украина

фридрих мерц

католическая церковь

албания

верховная рада

медицина

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Эта компания, зарегистрированная в 2021 году в штате Флорида, неожиданно разослала письма с уведомлением о том, что она вступает в процедуру банкротства, и не будет выплачивать украинским матерям обещанные им деньги. Все это происходило на фоне загадочной смерти молодой украинки по имени Яна, которая скоропостижно ушла из жизни в Албании, находясь на восьмом месяце беременности – буквально накануне запланированной поездки в местный роддом.Яна была бедной женщиной из небольшого украинского города, которая в одиночку растила маленького ребенка и мечтала купить себе собственное жилье. Агентство предложило ей за рождение ребенка 25 тысяч долларов. Причем "физической матери" выношенного для иностранных покупателей младенца запрещалось употреблять алкоголь и курить – под угрозой серьезных штрафов.Стало известно, что перед смертью Яна почувствовала внезапную головную боль – несмотря на то, что была абсолютно здоровой и находилась под постоянным контролем медицинских специалистов. В украинской блогосфере предполагают, что роженица стала жертвой международной мафии, связанной с глобальным теневым бизнесом на суррогатном материнстве.По словам сестры скончавшейся украинки, она не хотела рожать за границей. Но компания зачем-то заставила ее уехать в Албанию – хотя агентство World Center of Baby имело в Киеве собственную специализированную медицинскую клинику, которую теперь поспешно закрыли."Не совсем понятно, почему для рождения ребенка была выбрана именно Албания, однако World Center of Baby, рекламируя свои услуги, подчеркивал, что отсутствие в этой стране специального законодательства открывает возможности для суррогатного материнства супружеским и незарегистрированным парам, однополым парам и одиноким мужчинам", – пишет об этом украинский новостной интернет-ресурс NV.ua.Покойной украинке так и не заплатили обещанных денег за практически выношенного ребенка. Данные международного расследования, которое проводили эксперты правозащитных организаций при поддержке Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), заставляют предположить, что компания World Center of Baby занималась мошенничеством – обманывая девушек, которые рожали младенцев для иностранных клиентов.Бразильская пара – Роберта и Фелипе Мартинс – открыто рассказала о том, что украинская суррогатная мать по имени Мария, которая родила для них близнецов, не получила от агентства официально перечисленные этой семьей средства. И в итоге одураченная компанией World Center of Baby женщина попросила бразильцев оказать ей финансовую поддержку."Мы хотели бы вернуть деньги, которые заплатили и которые так до нее и не дошли. Мы хотим, чтобы Мария получила свои деньги, чтобы все было исправлено, чтобы компания вернула ей долг", – сказала Роберта Мартинс.Судя по заключениям правозащитников, международные аферисты использовали украинских девушек в качестве живых инкубаторов. А потом бросили их на произвол судьбы, оставив без обещанных денег.Обанкротившееся агентство умыло руки и не собирается покрывать задолженность роженицам. Бывший операционный директор компании World Center of Baby Даниэль Эпштейн заявил журналистам о том, что он якобы "не контролировал" выплаты суррогатным матерям.Этот человек, обладающий очень характерной для своего дела фамилией, уже рассылает рекламу нового посреднического агентства, которое оказывает иностранным клиентам те же самые услуги – предлагая им обзавестись потомством с помощью украинок. А это говорит о том, что обанкротившуюся мошенническую кампанию на самом деле всего лишь перерегистрировали под другим названием, чтобы продолжать ее деятельность под другой вывеской.Бизнес на суррогатном материнстве имеет на Украине серьезные обороты, которые могут оцениваться в миллионы долларов, а торговля новорожденными владельцами осуществляется мошенниками в различных формах.Не так давно в стране разоблачили организованную преступную группу, которая продавала иностранцам новорожденных детей, получая за каждого ребенка по 50-70 тысяч евро. Этим занимались руководящие сотрудники медицинских учреждений, которые разыскивали материально необеспеченных украинок и предлагали им стать суррогатными матерями. Причем на женщин оказывали давление, заставляя их предоставлять ложные сведения при регистрации ребенка, отказываться от него в пользу иностранных покупателей и разрешать вывоз младенцев за границу.Суррогатное материнство запрещено во многих странах мира, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Швецию, Финляндию, Австрию. Глава крупнейшей фракции немецкого бундестага, открытый гей* Йенс Шпан – соратник канцлера Фридриха Мерца и один из лидеров консервативного блока ХДС/ХСС – недавно был вынужден подать в отставку и уйти из политики, потому что решил завести себе ребенка с помощью суррогатной матери. Хотя журналисты выяснили, что Шпан неоднократно высказывался против практики суррогатного материнства.Влиятельная на Западе Католическая церковь выпустила специальную декларацию, заявляя о том, что суррогатное материнство представляют собой эксплуатацию женщин и оскорбление человеческого достоинства – поскольку новорожденные младенцы превращаются в разновидность рыночного товара. И мнение Ватикана совпадает в этом моменте с позицией правозащитных организаций, которые специализируются на борьбе с этим бизнесом и пытаются защитить права пострадавших от него женщин.Украинские власти покрывают деятельность мошенников, которые предлагают иностранным клиентам услуги молодых рожениц. Верховная Рада не приняла ни одного закона, направленного на то, чтобы ограничить деятельность международных криминальных структур, вербующих суррогатных матерей с украинскими паспортами. А это указывает на то, что высокопоставленные киевские чиновники имеют в этом международном теневом бизнесе свою долю.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

https://ukraina.ru/20260907/u-devushek-reaktsiya-luchshe-na-ukraine-snova-zagovorili-o-mobilizatsii-zhenschin-1083049560.html

https://ukraina.ru/20210817/1032075619.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, фридрих мерц, католическая церковь, албания, верховная рада, медицина