https://ukraina.ru/20261001/tramp-kiev-otkazalsya-pokupat-moschnye-boepripasy-iz-za-otsutstviya-samoltov-1083543470.html

Трамп: Киев отказался покупать мощные боеприпасы из-за отсутствия самолётов

Трамп: Киев отказался покупать мощные боеприпасы из-за отсутствия самолётов - 01.10.2026 Украина.ру

Трамп: Киев отказался покупать мощные боеприпасы из-за отсутствия самолётов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина отказалась покупать у США мощные боеприпасы, поскольку не располагает самолётами и другой техникой для их применения. Об этом 1 октября он рассказал в интервью журналу "Time"

2026-10-01T16:42

2026-10-01T16:42

2026-10-01T16:42

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"У нас есть боеприпасы, которые Зеленский отказался покупать, но это очень мощные боеприпасы. Он не стал их брать, потому что у него нет самолётов и других вещей, которые нужны для этих боеприпасов", — сказал Трамп в интервью журналу Time.По его словам, последние полгода США делают большие запасы оружия. Он добавил, что у Америки есть "очень мощные боеприпасы, мощнее, чем когда-либо". О каких именно боеприпасах идёт речь, Трамп не пояснил.Американский лидер подчеркнул, что Зеленский лично отказался от закупок этих вооружений. По его словам, нежелание Киева продиктовано исключительно отсутствием соответствующей авиации и иных средств.Ранее сообщалось, что госдолг Украины при Зеленском вырос в 4,5 раза.

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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский