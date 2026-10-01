https://ukraina.ru/20261001/tramp-gotov-nachat-vypolnyat-trebovaniya-rossii-dlya-zaversheniya-konflikta-kiev--v-yarosti-1083525602.html

Трамп готов начать выполнять требования России для завершения конфликта. Киев – в ярости

Трамп готов начать выполнять требования России для завершения конфликта. Киев – в ярости - 01.10.2026 Украина.ру

Трамп готов начать выполнять требования России для завершения конфликта. Киев – в ярости

Американский лидер Дональд Трамп не прочь ослабить антироссийские санкции, а это одно из условий Москвы в контесте урегулирования украинского кризиса

2026-10-01T07:24

2026-10-01T07:24

2026-10-01T07:24

эксклюзив

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

украина

энергетика

обмен

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074291738_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0165de156e6a09679e57c15fae1cf45f.jpg

Несколько месяцев назад спецпосланник президента США, по совместительству его бывший юрист, Джон Коул предложил Трампу идею по выходу из тупика в отношениях Вашингтона и Москвы в духе "услуга за услугу": РФ выпустит некоторых заключённых, а Соединённые Штаты взамен снимут ограничения с российской экономики. Американский лидер согласился, пишет издание The Atlantic."Освобождение российских политических заключённых может дать США повод ослабить санкции, создав пространство для финансовых операций, которые Трамп хотел бы проводить с россиянами. По мнению Коула, такие сделки могли бы помочь приблизить войну на Украине к прекращению огня, снизив напряжённость между Россией и Западом", – говорится в статье.Экономические связи обычно приводят к нормализации, подчёркивает Коул.Новая инициатива может способствовать достижению одновременно нескольких целей Трампа: реинтегрировать Россию в мировую экономику и расширить переговоры Белого дома с Кремлём за пределы затянувшегося украинского конфликта. А кроме того – получить возможность выгодно закупать российские нефть, дизельное топливо, редкоземельные минералы и повысить шансы Трампа на Нобелевскую премию мира.Однако, как отмечает издание, такой подход к взаимодействию с Кремлём может вызвать возмущение у украинцев, европейцев и даже многих союзников американского президента в Конгрессе.Не просто может, а уже вызвал. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Нью-Йорк сказал автору публикации, что сделает всё возможное, чтобы заблокировать любую попытку снять санкции с РФ до окончания конфликта. Но тут же признался, что это сложно, поскольку российская экономика примерно в 10 раз больше украинской.Весной Трамп временно ослабил некоторые из ограничений, введённых против России с 2014 года, разрешив ей продавать больше топлива на мировом рынке. Таким образом он надеялся смягчить нефтяной шок, вызванный войной США и Израиля с Ираном, и Украина тогда это решение осудила.В последние недели украинцы обеспокоены тем, что посланники Трампа используют мирные переговоры как средство продвижения деловых сделок, сообщает The Atlantic. Один из украинских переговорщиков посетовал, что "теперь ими движет именно это".А сам Киев ведёт переговоры, прикрываясь вывеской "мирные", для продвижения сделок по поставкам вооружений и поддержке всяческих милитаристских инициатив.Прежде чем предложить эту стратегию Трампу, Коул на протяжении года испробовал её на другой стране – на Белоруссии, также находящейся под западными санкциями. Там представителю Белого дома удалось добиться освобождения около 500 заключённых, включая нескольких американцев, а США взамен ослабили санкции против республики и заключили сделку о покупке самого ценного экспортного товара — калийных удобрений.Как сообщил Коул, в переговорах по этой масштабной сделке с Минском Москва также участвует. Европейские страны не согласились ослабить санкции в отношении Белоруссии и разрешить транспортировку калийных удобрений через свою территорию, следовательно, их, скорее всего, придётся везти через РФ."С начала войны на Украине США избегали торговых сделок с участием России. Если эта сделка будет завершена, она станет редким исключением. По мнению Коула, это также поможет продвинуть дело мира", – пишет The Atlantic.По словам автора концепции, она не предусматривает отказ от Украины, а будет направлена ​​на укрепление связей между США и Россией, "побуждая Путина к прекращению войны в рамках более широкой программы бизнеса и торговли с Западом".Вот тут стоит внести ясность. Москва и так готова к завершению вооружённого конфликта – её не нужно ничем "побуждать", в частности некими контрактами. Главное условие для заключения мирного соглашения – оно должно учитывать российские национальные интересы и устанавливать прочный долговечный мир, а не временное перемирие для усиления ВСУ.Что касается бизнес-части истории с новым планом Белого дома, оно сейчас необходимо как раз Соединённым Штатам. В условиях обострившегося в стране энергетического кризиса российские энергоресурсы стали бы настоящим спасением, но РФ ввела временный запрет на экспорт дизельного топлива из-за последствий атак ВСУ по энергетической инфраструктуре. Неспроста Трамп так настойчиво призывал Зеленского и в телефонном разговоре, и на встрече на полях Генеральной Ассамблее ООН отказаться от ударов по российским НПЗ.Относительно послаблений для Белоруссии, это тоже не совсем жест доброй воли Вашингтона: с минеральными удобрениями у Штатов, одного из крупнейших импортёров этой продукции, тоже сложно, так что переговоры с Минском об их поставке ведутся потому, что американцам они очень нужны. Ровно по той же причине предыдущая администрация Белого дома, яро поддерживавшая Киев, через месяц после начала СВО вывела российские удобрения из-под действия санкций, чтобы и дальше импортировать их.Кроме того, любые успехи в экономической, гуманитарной и прочих сферах за месяц до промежуточных выборов в Конгресс, безусловно, на руку лично Трампу и всей Республиканской партии. Они, конечно, ключевым фактором, определяющим исход голосования, не станут, но всё же лишними не будут.Контакты российской и американской сторон на высоком уровне состоялись совсем недавно. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне с чиновниками США 28 сентября для обсуждения широкого спектра вопросов, среди которых мирное урегулирование украинского конфликта и возможные совместные энергетические проекты после его завершения.Однако по сделке, описанной The Atlantic, никаких разговоров не было, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключённых и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна. Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет", – заявил он."Политзаключённые" – излюбленное западными чиновниками выражение. В российском информпространстве оно используется в основном спикерами, находящимися за границей. И Песков подчёркивает: в России нет политзаключённых. Но если обратиться не к формулировке, а к сути процесса, обмен заключёнными между государствами – это мощный инструмент. Когда политические разногласия сильны, зачастую первым шагом навстречу друг к другу становится мера гуманитарного характера. Пример – обмен бывшего учителя англо-американской школы Марка Фогеля, осуждённого в РФ на 14 лет за перевозку и контрабанду наркотиков, на Александра Винника, арестованного по запросу Вашингтона в 2017 году в Греции по обвинению в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e. Обмен состоялся феврале 2025 года в рамках нормализации отношений Москвы и Вашингтона сразу после вступления Трампа на второй президентский срок. Между главами разведслужб держав сложились, по словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, хорошие отношения, так что все условия для продолжения рабочих контактов с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом есть, в частности по организации дальнейших обменов, а это процесс сложный и длительный.Так или иначе, нынешняя американская администрация настроена на диалог с Москвой, в том числе ради своей выгоды (чего уж тут скрывать!). А на тех направлениях, где это полезно самим Соединённым Штатам, Трамп без колебаний ослабляет ограничения. Всё же предпринимательская жилка в нём чувствуется."Трампу стоит признать: санкции не удержали Москву от защиты жизненно важных интересов. Санкционный режим в лучшем случае ненадёжен (импорт российского газа в ЕС) и нашпигован лазейками (импорт российского урана в США). Более того, непреднамеренные последствия санкций бьют по экономической безопасности Америки (инфляционное давление на энергоносители и удобрения), а никакой другой жизненно важный интерес США санкции не продвинули. Стало быть, в интересах национальной безопасности США Трампу надо приостановить и отменить все антироссийские рестрикции", – констатирует американский журнал The Washington Examiner.Что такое санкции в контексте украинского кризиса, помимо "инструмента давления на РФ", как любят твердить некоторые западные чиновники и все украинские? Отмена всех санкций – одно из требований Москвы. Получается, если Трамп будет ослаблять ограничительные меры, пусть даже точечно, прибегая к стратегии маленьких шагов, то он отчасти будет выполнять условие РФ. Что в Киеве явно вызовет бурю негодования.

https://ukraina.ru/20260925/lukashenko-nalazhivaet-kontakty-s-zapadom-chto-novaya-politika-belorussii-znachit-dlya-rossii--1083416539.html

https://ukraina.ru/20260926/zapravit-mashinu-ili-vylechit-rebnka-zelenskiy-postavil-amerikantsev-pered-tyazhlym-vyborom--1083434585.html

https://ukraina.ru/20260826/a-v-ukraine-li-delo-zachem-direktor-tsru-priletal-v-moskvu-kreml-i-tramp-dali-kommentarii-1082817521.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, энергетика, обмен, санкции