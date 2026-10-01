https://ukraina.ru/20261001/my-nakonets-nachali-bit-vserez-karaganov-o-tom-pochemu-rossiya-ne-atakuet-obekty-v-evrope-1083519767.html

"Мы наконец начали бить всерьез": Караганов о том, почему Россия не атакует объекты в Европе

"Мы наконец начали бить всерьез": Караганов о том, почему Россия не атакует объекты в Европе - 01.10.2026 Украина.ру

"Мы наконец начали бить всерьез": Караганов о том, почему Россия не атакует объекты в Европе

По Украине Россия наконец начала бить всерьёз. Если европейцы наконец поймут, что мы готовы вслед за обычным ударом нанести ядерный, думаю, они разбегутся. А сейчас лучше отгородиться. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказа политолог, почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов

2026-10-01T07:30

2026-10-01T07:30

2026-10-01T07:30

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сергей караганов

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война на украине

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Отвечая на вопрос о том, почему Россия не наносит более масштабные удары по Украине и не атакует объекты в Европе, собеседник Украина.ру объяснил, что сначала нужно завершить украинский конфликт.Караганов заявил, что по Украине Россия наконец начала бить всерьёз. Он также отметил, что специально поднимал вопрос о ядерном оружии, чтобы подтолкнуть к более решительным действиям на территории Украины."Но бить по Европе... Прежде мы должны завершить этот [украинский] конфликт. Дело в том, что если мы хотим или начнем бить по Европе, то внутренне должны быть готовы применить и ядерное оружие. Иначе это будет пустой звук. Или придётся бить мощно — а тем более жалко наших ракет и солдат. Зачем это нам нужно?" — отметил политолог.Краганов добавил, что европейцы разбегутся, если поймут готовность России применить ядерное оружие. По его словам, если европейцы наконец поймут, что Россия готова вслед за обычным ударом нанести ядерный, они разбегутся, а сейчас лучше отгородиться.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Караганов: Прежде чем бить по Европе, мы должны завершить конфликт на Украине" на сайте Украина.ру.Рано или поздно СВО закончится. На Украине начнется серьезное внутреннее противостояние, которое перейдет в гражданскую войну. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.

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