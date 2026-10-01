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Подозреваемого в убийстве Фарион Зинченко приговорили к пожизненному заключению
Подозреваемого в убийстве Фарион Зинченко приговорили к пожизненному заключению - 01.10.2026 Украина.ру
Подозреваемого в убийстве Фарион Зинченко приговорили к пожизненному заключению
Шевченковский районный суд Львова приговорил Вячеслава Зинченко к пожизненному заключению за убийство Ирины Фарион. Об этом 1 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-01T15:58
2026-10-01T15:58
2026-10-01T16:22
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Свою вину 20-летний Зинченко не признал.По данным украинских СМИ, согласно заметкам в телефоне осуждённого, он намеревался также убить Алексея Гончаренко*, Сергея Стерненко*, Бориса Филатова*, бывшего главу ОП Андрея Ермака и других украинских политиков.Напомним, Фарион была убита у подъезда своего дома 19 июля 2024 года. Киллер выстрелил ей в висок. Через неделю в Днепропетровске задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко. Почти два года он находился в СИЗО.* Лица, внесённые в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее – в материале "Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки ФарионВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, львов, днепропетровск, украина, сизо, александр зинченко, ирина фарион, алексей гончаренко, украина.ру
Новости, Львов, Днепропетровск, Украина, СИЗО, Александр Зинченко, Ирина Фарион, Алексей Гончаренко, Украина.ру
Подозреваемого в убийстве Фарион Зинченко приговорили к пожизненному заключению
15:58 01.10.2026 (обновлено: 16:22 01.10.2026)
Шевченковский районный суд Львова приговорил Вячеслава Зинченко к пожизненному заключению за убийство Ирины Фарион. Об этом 1 октября сообщили украинские СМИ
Свою вину 20-летний Зинченко не признал.
По данным украинских СМИ, согласно заметкам в телефоне осуждённого, он намеревался также убить Алексея Гончаренко*, Сергея Стерненко*, Бориса Филатова*, бывшего главу ОП Андрея Ермака и других украинских политиков.
Напомним, Фарион была убита у подъезда своего дома 19 июля 2024 года. Киллер выстрелил ей в висок. Через неделю в Днепропетровске задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко. Почти два года он находился в СИЗО.
* Лица, внесённые в перечень террористов и экстремистов в РФ
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