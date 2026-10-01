"Плохой мир": Мендель рассказала о единственном шансе Киева - 01.10.2026 Украина.ру
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"Плохой мир": Мендель рассказала о единственном шансе Киева
"Плохой мир": Мендель рассказала о единственном шансе Киева - 01.10.2026 Украина.ру
"Плохой мир": Мендель рассказала о единственном шансе Киева
Украине необходимо пойти на невыгодное для себя мирное соглашение, чтобы остановить конфликт, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье для журнала The American Conservative
2026-10-01T14:53
2026-10-01T14:53
новости
киев
россия
украина
юлия мендель
владимир зеленский
цру
вооруженные силы украины
украина.ру
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По ее словам, в текущей ситуации единственная реальная победа, на которую может рассчитывать Киев, заключается в принятии условий "плохого мира", а не в затягивании или эскалации боевых действий. Мендель подчеркнула, что тот политический и военный курс, которого сейчас упрямо придерживается украинское руководство, неизбежно ведет страну к самому худшему для нее финалу.В сентябре с похожим предупреждением к Киеву обратился бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб. Американский эксперт призвал украинские власти как можно скорее выйти на подписание мирного соглашения с Москвой. Подробнее о проблемах Киева - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, россия, украина, юлия мендель, владимир зеленский, цру, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Украина, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, ЦРУ, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Плохой мир": Мендель рассказала о единственном шансе Киева

14:53 01.10.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм
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Украине необходимо пойти на невыгодное для себя мирное соглашение, чтобы остановить конфликт, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье для журнала The American Conservative
По ее словам, в текущей ситуации единственная реальная победа, на которую может рассчитывать Киев, заключается в принятии условий "плохого мира", а не в затягивании или эскалации боевых действий.
Мендель подчеркнула, что тот политический и военный курс, которого сейчас упрямо придерживается украинское руководство, неизбежно ведет страну к самому худшему для нее финалу.
В сентябре с похожим предупреждением к Киеву обратился бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб. Американский эксперт призвал украинские власти как можно скорее выйти на подписание мирного соглашения с Москвой.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.
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