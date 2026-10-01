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"Плохой мир": Мендель рассказала о единственном шансе Киева

"Плохой мир": Мендель рассказала о единственном шансе Киева - 01.10.2026 Украина.ру

"Плохой мир": Мендель рассказала о единственном шансе Киева

Украине необходимо пойти на невыгодное для себя мирное соглашение, чтобы остановить конфликт, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье для журнала The American Conservative

2026-10-01T14:53

2026-10-01T14:53

2026-10-01T14:53

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вооруженные силы украины

украина.ру

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По ее словам, в текущей ситуации единственная реальная победа, на которую может рассчитывать Киев, заключается в принятии условий "плохого мира", а не в затягивании или эскалации боевых действий. Мендель подчеркнула, что тот политический и военный курс, которого сейчас упрямо придерживается украинское руководство, неизбежно ведет страну к самому худшему для нее финалу.В сентябре с похожим предупреждением к Киеву обратился бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб. Американский эксперт призвал украинские власти как можно скорее выйти на подписание мирного соглашения с Москвой. Подробнее о проблемах Киева - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, юлия мендель, владимир зеленский, цру, вооруженные силы украины, украина.ру