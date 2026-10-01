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"Плохой мир": Мендель рассказала о единственном шансе Киева
"Плохой мир": Мендель рассказала о единственном шансе Киева - 01.10.2026 Украина.ру
"Плохой мир": Мендель рассказала о единственном шансе Киева
Украине необходимо пойти на невыгодное для себя мирное соглашение, чтобы остановить конфликт, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье для журнала The American Conservative
2026-10-01T14:53
2026-10-01T14:53
2026-10-01T14:53
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юлия мендель
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По ее словам, в текущей ситуации единственная реальная победа, на которую может рассчитывать Киев, заключается в принятии условий "плохого мира", а не в затягивании или эскалации боевых действий. Мендель подчеркнула, что тот политический и военный курс, которого сейчас упрямо придерживается украинское руководство, неизбежно ведет страну к самому худшему для нее финалу.В сентябре с похожим предупреждением к Киеву обратился бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб. Американский эксперт призвал украинские власти как можно скорее выйти на подписание мирного соглашения с Москвой. Подробнее о проблемах Киева - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, украина, юлия мендель, владимир зеленский, цру, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Украина, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, ЦРУ, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"Плохой мир": Мендель рассказала о единственном шансе Киева
Украине необходимо пойти на невыгодное для себя мирное соглашение, чтобы остановить конфликт, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье для журнала The American Conservative
По ее словам, в текущей ситуации единственная реальная победа, на которую может рассчитывать Киев, заключается в принятии условий "плохого мира", а не в затягивании или эскалации боевых действий.
Мендель подчеркнула, что тот политический и военный курс, которого сейчас упрямо придерживается украинское руководство, неизбежно ведет страну к самому худшему для нее финалу.
В сентябре с похожим предупреждением к Киеву обратился бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб. Американский эксперт призвал украинские власти как можно скорее выйти на подписание мирного соглашения с Москвой.