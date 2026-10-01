"Тысячевесна" Зеленского подорожает на 35% на фоне пустой казны - 01.10.2026 Украина.ру
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"Тысячевесна" Зеленского подорожает на 35% на фоне пустой казны
"Тысячевесна" Зеленского подорожает на 35% на фоне пустой казны - 01.10.2026 Украина.ру
"Тысячевесна" Зеленского подорожает на 35% на фоне пустой казны
Несмотря на нехватку средств в госказне, правительство Украины намерено не урезать финансирование инициативы Владимира Зеленского "Тысячевесна", призванной содействовать развитию украинской культуры. Об этом 1 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-01T17:23
2026-10-01T17:23
новости
украина
россия
владимир зеленский
министерство культуры
украина.ру
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Согласно данным Министерства культуры, на эти цели в следующем году будет выделено 5,4 млрд гривен — на 35% больше, чем в 2026 году.Ранее премьер-министр Денис Корецкий заявлял о моратории на бюджетные траты по всем статьям, за исключением самых важных.Стоит отметить, что в текущем году участники конкурса "Тысячевесна" подвергли сомнению честность распределения средств, указав, что многие победители имели связи с членами жюри и организаторами.Ранее сообщалось, что госдолг Украины при Зеленском вырос в 4,5 разаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, владимир зеленский, министерство культуры, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Министерство культуры, Украина.ру

"Тысячевесна" Зеленского подорожает на 35% на фоне пустой казны

17:23 01.10.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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Несмотря на нехватку средств в госказне, правительство Украины намерено не урезать финансирование инициативы Владимира Зеленского "Тысячевесна", призванной содействовать развитию украинской культуры. Об этом 1 октября сообщили украинские СМИ
Согласно данным Министерства культуры, на эти цели в следующем году будет выделено 5,4 млрд гривен — на 35% больше, чем в 2026 году.
Ранее премьер-министр Денис Корецкий заявлял о моратории на бюджетные траты по всем статьям, за исключением самых важных.
Стоит отметить, что в текущем году участники конкурса "Тысячевесна" подвергли сомнению честность распределения средств, указав, что многие победители имели связи с членами жюри и организаторами.
Ранее сообщалось, что госдолг Украины при Зеленском вырос в 4,5 раза
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17:23"Тысячевесна" Зеленского подорожает на 35% на фоне пустой казны
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