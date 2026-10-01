https://ukraina.ru/20261001/tysyachevesna-zelenskogo-podorozhaet-na-35-na-fone-pustoy-kazny-1083543580.html

"Тысячевесна" Зеленского подорожает на 35% на фоне пустой казны

"Тысячевесна" Зеленского подорожает на 35% на фоне пустой казны - 01.10.2026 Украина.ру

"Тысячевесна" Зеленского подорожает на 35% на фоне пустой казны

Несмотря на нехватку средств в госказне, правительство Украины намерено не урезать финансирование инициативы Владимира Зеленского "Тысячевесна", призванной содействовать развитию украинской культуры. Об этом 1 октября сообщили украинские СМИ

2026-10-01T17:23

2026-10-01T17:23

2026-10-01T17:23

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владимир зеленский

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украина.ру

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Согласно данным Министерства культуры, на эти цели в следующем году будет выделено 5,4 млрд гривен — на 35% больше, чем в 2026 году.Ранее премьер-министр Денис Корецкий заявлял о моратории на бюджетные траты по всем статьям, за исключением самых важных.Стоит отметить, что в текущем году участники конкурса "Тысячевесна" подвергли сомнению честность распределения средств, указав, что многие победители имели связи с членами жюри и организаторами.Ранее сообщалось, что госдолг Украины при Зеленском вырос в 4,5 разаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, владимир зеленский, министерство культуры, украина.ру