https://ukraina.ru/20261001/torg-depressiya-prinyatie-geroy-rossii-dal-prognoz-o-buduschem-ukrainy-posle-zaversheniya-svo-1083528914.html

"Торг. Депрессия. Принятие": Герой России дал прогноз о будущем Украины после завершения СВО

"Торг. Депрессия. Принятие": Герой России дал прогноз о будущем Украины после завершения СВО - 01.10.2026 Украина.ру

"Торг. Депрессия. Принятие": Герой России дал прогноз о будущем Украины после завершения СВО

Рано или поздно СВО закончится, и на территории Украины начнется серьезное внутреннее противостояние, которое перейдет в гражданскую войну. А дальше начнется процесс возвращения украинцев в Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов

2026-10-01T08:30

2026-10-01T08:30

2026-10-01T08:30

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Говоря о будущем Украины после завершения СВО, собеседник Украина.ру высказал свой личный прогноз.Клупов заявил, что рано или поздно СВО закончится. "На территории Украины начнется серьезное внутреннее противостояние, которое перейдет в гражданскую войну. Мы не сможем от нее оградиться и займем чью-то сторону", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, дальше начнется процесс возвращения украинцев в Россию. "Тут будут все стадии, как у психологов: "Отрицание. Гнев. Торг. Депрессия. Принятие", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что это принятие приведет к тому, что украинская армия станет русской. "И Запад не сможет ничего противопоставить двум самым сильным, развитым и опытным армиям мира", — заявил Клупов.Он добавил, что благодаря руководству и бойцам Россия уверенно идет к победе. "Понятно, что говорить об этом преждевременно. Мы прошли только половину пути. Но благодаря руководству и бойцам мы идем к победе. Останавливаться нельзя. СВО надо логично завершить", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Сергей Караганов: Прежде чем бить по Европе, мы должны завершить конфликт на Украине" на сайте Украина.ру.

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