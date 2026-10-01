https://ukraina.ru/20261001/ko-dnyu-kofe-dvoynaya-polovinochka-molodosti-lyubvi-i-pamyati-1083540446.html

Ко Дню кофе: двойная половиночка молодости, любви и памяти

Ко Дню кофе: двойная половиночка молодости, любви и памяти - 01.10.2026 Украина.ру

Ко Дню кофе: двойная половиночка молодости, любви и памяти

…Двойная половинка. Или еще нежнее – половиночка… Именно так в Киеве называли порцию кофе в так называемые советские времена, когда чашка этого ароматного напитка в таком исполнении была своеобразным маркером не просто киевлянина, а кофемана, знающего толк в том, что он пьет. Давно это было…

2026-10-01T15:26

2026-10-01T15:26

2026-10-01T15:26

киев

сша

украина

владимир ленин (владимир ульянов)

тарас шевченко

оон

ес

весь скачко

мнения

владимир скачко

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В этом году, в марте, Генассамблея ООН провозгласила 1 октября Международным днем кофе. Разумеется, по согласованию с Международной организацией по кофе, созданной в 1963 году для осуждения вопросов, связанных с производством, торговлей и использованием кофе, утверждения стратегических документов об этом и рассмотрения рекомендаций консультирующих органов и комитетов, чтобы потребление кофе приносило радость и прибыль.А перед этим, в 1962 году, между странами-производителями и странами-потребителями кофе было подписано Международное соглашение по кофе (МССК), направленное на сохранение квот для стран-экспортеров и поддержание высоких и стабильных цен на кофе на рынке. С тех пор то МССК, заключенное на пять лет, было перезаключено в семь последующих соглашений, ратифицированных в 1968, 1976, 1983, 1994, 2001, 2007 и 2022 годах.В действующем соглашении от 2022 года участвуют 42 страны-экспортера и 7 стран-импортеров, причем Евросоюз представлен всеми своими государствами-членами как единая страна. Международная организация по кофе руководит МССК и представляет интересы всех крупнейших стран-производителей и большинства стран-потребителей. После выхода США из МССК в июне 2018 года, остальные государства-члены представляют 97% мирового объема производства кофе и 67% потребления в мире.1 октября в качестве главного кофейного праздника выбрано не случайно. Раньше свой День кофе по-разному и в разное время праздновали разные страны. Но потом согласились, что в первый день второго месяца осени в большинстве стран-производителей начинается сбор урожая кофейных зерен, и это нужно фиксировать и отмечать.Сегодня, 1 октября, Международный день кофе отмечается в более 70 странах-членах Международной организации кофе. Как праздник фермеров, обжарщиков, поставщиков и бариста. А производители устраивают дегустации, мастер-классы и тематические акции, делятся рецептами и продают новые сорта кофе. В этот же день кофейни и производители проводят дегустации, фестивали и другие тематические мероприятия.Одна из считающихся "особо кофейными" стран – Австрия – даже особо выпендрилась и провозгласила 1 октября Днем кофе по-венски. Этот способ приготовления кофе пользуется большой популярностью по всему миру и нашел многочисленных поклонников даже на противоположной стороне земного шара. Чтобы его приготовить, кроме крепко заваренного кофе, в чашку добавляют взбитые сливки и сахар с корицей.И, например, в Вене, в кафе Cafe Frauenhuber или в других подобных кофейнях австрийской столицы, где неизменно царят уют и непринужденности, а не показной кричащий шик, можно увидеть их неизменный живой талисман – так называемых "венских бабУшек" (да-да, с ударением на втором слоге). За мраморные столики как бы из неоткуда появляются пожилые австрийские дамы с чашечками кофе и свежими газетами и ведут свои бесконечные, чинные и размеренные разговоры.Венские экскурсоводы об этих дамах несколько завистливо рассказывают, что те ничего тяжелее карандаша в руках не держали, живут на проценты их прежних капиталов прежних веков и являются потомственными рантье из богатых семей, чьи богатства не истощаются уже веками.Но "бабУшки" – это и есть символ Вены, ее неизбывной культуры и традиционного, освященного веками облика. Есть они – есть и вера в стабильность, в то, что все будет хорошо, только суетиться мелочно не надо. Так и выглядит постоянство, переходящее в вечность. И источающее удивительный легкий аромат, сотканный из дорогих парфюмов и кофе под газетную летучку и неспешный обмен мнениями.Ну а в Киеве, напоминаю, кофе в прежние старые и. как оказалось, добрые времена – это двойные половинки. Начиная с 70-ых годов прошлого века Киев массово заполонили кофеварочные аппараты "Омниа Люкс". И не важно уже, как они попали в столицу Украины и миновали много других городов. Для меня важно то, что они и познакомили меня, молодого и нищего студента из Полтавы с двойной половинкой и всем, что она постепенно стала означать для знающей и преданной ей публики.Обычную порцию кофе стоимостью в 28 копеек "Омниа Люкс" выдавал в полную чашку воды. Но если ты хотел покрепче, то говорил заветные слова, и тебе за те же деньги ту же порцию кофе выдавали в полчашки, в половину воды. Пусть лучше воды будет меньше, зато напиток – крепче. И никакого молока. Даже коньяка не требовалось. И мы, студенты-историки из университета, тогда в шутку и выяснили, что Владимир Ленин именно об этом написал свою работу "Лучше меньше, да лучше"…И постепенно под желания кофеманов выросли и продавцы кофе, по-блатному названные сегодня баристами, которые знали, о чем их просят. Те, кто не въезжал, могли даже выдать бурду: полпорции кофе за 14 копеек в половине чашке воды.А опытные сразу определяли своих и порой даже без заказа сразу выдавали двойные половинки. С неизменной с пенкой светло-коричневого оттенка! Вкус и блеск!С начала 70-х и до конца СССР тогдашний центр столицы Украины считался "вотчиной" студентов Киевского тогда не национального, а государственного университета (КГУ) имени Тараса Шевченко. Может, потому что он находился в нескольких сотнях метров от Крещатика и "оккупировал" центральные кафе и кофейни. А наш главный соперник-конкурент по студенческой вольнице, размерам и значению – Киевский политехнический институт (КПИ) – раскинулся в нескольких километрах и царил в тамошнем общепите.Соперничество между КГУ и КПИ никто особо не вмешивался, потому что было он негласным и не злобным. Мы возделывали каждый свою ниву и только расшифровывали друг друга довольно жестко: КГУ – "коллекция гадов и уродов" против КПИ – "киевского питомника идиотов". Но не обижались, а весело смеялись. А вместе с нами по мере сил и возможностей под кофе и под что-то покрепче проживало свою юную жизнь и все остальное киевское студенчество.Потом, после вузов расходилось и разъезжалось кто куда студенчество, внезапно рухнул преданный всеми СССР, и все куда-то как-то разом испарилось. Все, и вкус, и цвет, и аромат жизни, съели сначала нищета и шоковая терапия, а с годами капиталистический достаток и разнообразие новых предложений. Ох, не зря задолго до краха пророчески пел русский бард Александр Городницкий:Все перекаты да перекаты –Послать бы их по адресу!На это место уж нету карты, –Плывем вперед по абрису…Но двойная половинка еще сыграла трогательную роль в моей жизни, пахнула ностальгией и вернула и домой, и в молодость. В 1994 году я впервые и надолго попал в США и в Нью-Йорке, разумеется, поехал на Брайтон-Бич.Его тогда называли еще "Маленькая Россия" или точнее – "Маленькая Одесса". Из-за соответствующего говора и контингента и из-за последней волны миграции из постсоветского пространства он тогда переживал расцвет, очень, как сейчас стало понятно, похожий на последний всхлип перед истерикой и умиранием.Но меня поразил написанными по-русски названиями тамошний "общепит" – "Садко", "Националь", "Гамбринус", "Баба-Яга", "Жемчужина", "Парадайс" и т.д. На все лады и на самый разный вкус, от шикарного и с претензией на изысканность и шик до простецкого, невзыскательного.Они только-только начинали работу, и мы с моим телеоператором зашли в один из них. Уже не помню, какой-точно. Официанты лениво расставляли стулья и вытирали столы в полумраке и работал только бар с кофейным аппаратом, очень похожим на киевские "Омниа Люкс". Мы подошли к стойке, и я встретился взглядом с продавцом. Это было что-то! Я никогда не видел этого человека, он меня тоже, но мы узнали друг друга! Так сказать, почувствовали некое родство душ. Интуитивно, как сейчас сказали бы, ментально, на полутонах и полуассоциациях.– Мне, пожалуйста, двойную половиночку, – по-русски сказал я.– Момент, конечно, конечно.., – запросто и не медля ответил мне продавец.Мы знали, о чем мы говорим. Нам не нужен был толмач и переводчик. Нам хотелось немного, но хорошего. В нас доживала наша прежняя жизнь……Сейчас специалисты утверждают, что "Маленькая Одеса" умерла, потому что перестала быть русской. Она истончила и растворила свой русский дух под грузом обстоятельств и прессом новых условий. Нет и тех отношений, что установились между США и странами постсоветского пространства. В частности, с Россией, а Украина уже не может дать нужный контингент: что могла, то уже отдала. Как там поется в некогда популярной песне: "Я отдала тебе Америка-разлучница,/Того, кого люблю. Храни его, храни..."А в Америке уже некому хранить, получается. Ни русских, ни советских, ни постсоветских, ни их дух и души.…Но память о двойной половинке еще жива. Хотя о ней уже мало кто помнит и в оккупированном неонацистами Киеве. Кофейный форум "Prokofe.ru" в этом году написал: "Когда-то киевлянина можно было безошибочно узнать в любом другом городе по "двойной половинке"… В Киеве существовали целые кофейные тусовки. На углу Крещатика и Прорезной (бывшей Свердлова) собирались художники, чуть выше – на углу Пушкинской и Прорезной – артисты из Молодежного театра, который раньше находился на Свердлова, и телевизионщики. Возле Золотых ворот – групповоды из бюро путешествий. Хорошую кофейню в Киеве найти не составляло труда – запах кофе был слышен едва ли не на расстоянии квартала. Увы, сейчас в кофейнях пахнет чем угодно, кроме хорошего кофе".Это чистая правда, ребята. Хотя чем там пахнет, известно…

https://ukraina.ru/20200531/1027845059.html

https://ukraina.ru/20260220/1026767020.html

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https://ukraina.ru/20211003/1032373356.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

киев, сша, украина, владимир ленин (владимир ульянов), тарас шевченко, оон, ес, весь скачко, мнения, владимир скачко