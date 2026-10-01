Ко Дню кофе: двойная половиночка молодости, любви и памяти - 01.10.2026 Украина.ру
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Ко Дню кофе: двойная половиночка молодости, любви и памяти
Ко Дню кофе: двойная половиночка молодости, любви и памяти - 01.10.2026 Украина.ру
Ко Дню кофе: двойная половиночка молодости, любви и памяти
…Двойная половинка. Или еще нежнее – половиночка… Именно так в Киеве называли порцию кофе в так называемые советские времена, когда чашка этого ароматного напитка в таком исполнении была своеобразным маркером не просто киевлянина, а кофемана, знающего толк в том, что он пьет. Давно это было…
2026-10-01T15:26
2026-10-01T15:26
киев
сша
украина
владимир ленин (владимир ульянов)
тарас шевченко
оон
ес
весь скачко
мнения
владимир скачко
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В этом году, в марте, Генассамблея ООН провозгласила 1 октября Международным днем кофе. Разумеется, по согласованию с Международной организацией по кофе, созданной в 1963 году для осуждения вопросов, связанных с производством, торговлей и использованием кофе, утверждения стратегических документов об этом и рассмотрения рекомендаций консультирующих органов и комитетов, чтобы потребление кофе приносило радость и прибыль.А перед этим, в 1962 году, между странами-производителями и странами-потребителями кофе было подписано Международное соглашение по кофе (МССК), направленное на сохранение квот для стран-экспортеров и поддержание высоких и стабильных цен на кофе на рынке. С тех пор то МССК, заключенное на пять лет, было перезаключено в семь последующих соглашений, ратифицированных в 1968, 1976, 1983, 1994, 2001, 2007 и 2022 годах.В действующем соглашении от 2022 года участвуют 42 страны-экспортера и 7 стран-импортеров, причем Евросоюз представлен всеми своими государствами-членами как единая страна. Международная организация по кофе руководит МССК и представляет интересы всех крупнейших стран-производителей и большинства стран-потребителей. После выхода США из МССК в июне 2018 года, остальные государства-члены представляют 97% мирового объема производства кофе и 67% потребления в мире.1 октября в качестве главного кофейного праздника выбрано не случайно. Раньше свой День кофе по-разному и в разное время праздновали разные страны. Но потом согласились, что в первый день второго месяца осени в большинстве стран-производителей начинается сбор урожая кофейных зерен, и это нужно фиксировать и отмечать.Сегодня, 1 октября, Международный день кофе отмечается в более 70 странах-членах Международной организации кофе. Как праздник фермеров, обжарщиков, поставщиков и бариста. А производители устраивают дегустации, мастер-классы и тематические акции, делятся рецептами и продают новые сорта кофе. В этот же день кофейни и производители проводят дегустации, фестивали и другие тематические мероприятия.Одна из считающихся "особо кофейными" стран – Австрия – даже особо выпендрилась и провозгласила 1 октября Днем кофе по-венски. Этот способ приготовления кофе пользуется большой популярностью по всему миру и нашел многочисленных поклонников даже на противоположной стороне земного шара. Чтобы его приготовить, кроме крепко заваренного кофе, в чашку добавляют взбитые сливки и сахар с корицей.И, например, в Вене, в кафе Cafe Frauenhuber или в других подобных кофейнях австрийской столицы, где неизменно царят уют и непринужденности, а не показной кричащий шик, можно увидеть их неизменный живой талисман – так называемых "венских бабУшек" (да-да, с ударением на втором слоге). За мраморные столики как бы из неоткуда появляются пожилые австрийские дамы с чашечками кофе и свежими газетами и ведут свои бесконечные, чинные и размеренные разговоры.Венские экскурсоводы об этих дамах несколько завистливо рассказывают, что те ничего тяжелее карандаша в руках не держали, живут на проценты их прежних капиталов прежних веков и являются потомственными рантье из богатых семей, чьи богатства не истощаются уже веками.Но "бабУшки" – это и есть символ Вены, ее неизбывной культуры и традиционного, освященного веками облика. Есть они – есть и вера в стабильность, в то, что все будет хорошо, только суетиться мелочно не надо. Так и выглядит постоянство, переходящее в вечность. И источающее удивительный легкий аромат, сотканный из дорогих парфюмов и кофе под газетную летучку и неспешный обмен мнениями.Ну а в Киеве, напоминаю, кофе в прежние старые и. как оказалось, добрые времена – это двойные половинки. Начиная с 70-ых годов прошлого века Киев массово заполонили кофеварочные аппараты "Омниа Люкс". И не важно уже, как они попали в столицу Украины и миновали много других городов. Для меня важно то, что они и познакомили меня, молодого и нищего студента из Полтавы с двойной половинкой и всем, что она постепенно стала означать для знающей и преданной ей публики.Обычную порцию кофе стоимостью в 28 копеек "Омниа Люкс" выдавал в полную чашку воды. Но если ты хотел покрепче, то говорил заветные слова, и тебе за те же деньги ту же порцию кофе выдавали в полчашки, в половину воды. Пусть лучше воды будет меньше, зато напиток – крепче. И никакого молока. Даже коньяка не требовалось. И мы, студенты-историки из университета, тогда в шутку и выяснили, что Владимир Ленин именно об этом написал свою работу "Лучше меньше, да лучше"…И постепенно под желания кофеманов выросли и продавцы кофе, по-блатному названные сегодня баристами, которые знали, о чем их просят. Те, кто не въезжал, могли даже выдать бурду: полпорции кофе за 14 копеек в половине чашке воды.А опытные сразу определяли своих и порой даже без заказа сразу выдавали двойные половинки. С неизменной с пенкой светло-коричневого оттенка! Вкус и блеск!С начала 70-х и до конца СССР тогдашний центр столицы Украины считался "вотчиной" студентов Киевского тогда не национального, а государственного университета (КГУ) имени Тараса Шевченко. Может, потому что он находился в нескольких сотнях метров от Крещатика и "оккупировал" центральные кафе и кофейни. А наш главный соперник-конкурент по студенческой вольнице, размерам и значению – Киевский политехнический институт (КПИ) – раскинулся в нескольких километрах и царил в тамошнем общепите.Соперничество между КГУ и КПИ никто особо не вмешивался, потому что было он негласным и не злобным. Мы возделывали каждый свою ниву и только расшифровывали друг друга довольно жестко: КГУ – "коллекция гадов и уродов" против КПИ – "киевского питомника идиотов". Но не обижались, а весело смеялись. А вместе с нами по мере сил и возможностей под кофе и под что-то покрепче проживало свою юную жизнь и все остальное киевское студенчество.Потом, после вузов расходилось и разъезжалось кто куда студенчество, внезапно рухнул преданный всеми СССР, и все куда-то как-то разом испарилось. Все, и вкус, и цвет, и аромат жизни, съели сначала нищета и шоковая терапия, а с годами капиталистический достаток и разнообразие новых предложений. Ох, не зря задолго до краха пророчески пел русский бард Александр Городницкий:Все перекаты да перекаты –Послать бы их по адресу!На это место уж нету карты, –Плывем вперед по абрису…Но двойная половинка еще сыграла трогательную роль в моей жизни, пахнула ностальгией и вернула и домой, и в молодость. В 1994 году я впервые и надолго попал в США и в Нью-Йорке, разумеется, поехал на Брайтон-Бич.Его тогда называли еще "Маленькая Россия" или точнее – "Маленькая Одесса". Из-за соответствующего говора и контингента и из-за последней волны миграции из постсоветского пространства он тогда переживал расцвет, очень, как сейчас стало понятно, похожий на последний всхлип перед истерикой и умиранием.Но меня поразил написанными по-русски названиями тамошний "общепит" – "Садко", "Националь", "Гамбринус", "Баба-Яга", "Жемчужина", "Парадайс" и т.д. На все лады и на самый разный вкус, от шикарного и с претензией на изысканность и шик до простецкого, невзыскательного.Они только-только начинали работу, и мы с моим телеоператором зашли в один из них. Уже не помню, какой-точно. Официанты лениво расставляли стулья и вытирали столы в полумраке и работал только бар с кофейным аппаратом, очень похожим на киевские "Омниа Люкс". Мы подошли к стойке, и я встретился взглядом с продавцом. Это было что-то! Я никогда не видел этого человека, он меня тоже, но мы узнали друг друга! Так сказать, почувствовали некое родство душ. Интуитивно, как сейчас сказали бы, ментально, на полутонах и полуассоциациях.– Мне, пожалуйста, двойную половиночку, – по-русски сказал я.– Момент, конечно, конечно.., – запросто и не медля ответил мне продавец.Мы знали, о чем мы говорим. Нам не нужен был толмач и переводчик. Нам хотелось немного, но хорошего. В нас доживала наша прежняя жизнь……Сейчас специалисты утверждают, что "Маленькая Одеса" умерла, потому что перестала быть русской. Она истончила и растворила свой русский дух под грузом обстоятельств и прессом новых условий. Нет и тех отношений, что установились между США и странами постсоветского пространства. В частности, с Россией, а Украина уже не может дать нужный контингент: что могла, то уже отдала. Как там поется в некогда популярной песне: "Я отдала тебе Америка-разлучница,/Того, кого люблю. Храни его, храни..."А в Америке уже некому хранить, получается. Ни русских, ни советских, ни постсоветских, ни их дух и души.…Но память о двойной половинке еще жива. Хотя о ней уже мало кто помнит и в оккупированном неонацистами Киеве. Кофейный форум "Prokofe.ru" в этом году написал: "Когда-то киевлянина можно было безошибочно узнать в любом другом городе по "двойной половинке"… В Киеве существовали целые кофейные тусовки. На углу Крещатика и Прорезной (бывшей Свердлова) собирались художники, чуть выше – на углу Пушкинской и Прорезной – артисты из Молодежного театра, который раньше находился на Свердлова, и телевизионщики. Возле Золотых ворот – групповоды из бюро путешествий. Хорошую кофейню в Киеве найти не составляло труда – запах кофе был слышен едва ли не на расстоянии квартала. Увы, сейчас в кофейнях пахнет чем угодно, кроме хорошего кофе".Это чистая правда, ребята. Хотя чем там пахнет, известно…
https://ukraina.ru/20200531/1027845059.html
https://ukraina.ru/20260220/1026767020.html
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, сша, украина, владимир ленин (владимир ульянов), тарас шевченко, оон, ес, весь скачко, мнения, владимир скачко
Киев, США, Украина, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Тарас Шевченко, ООН, ЕС, весь Скачко, Мнения, Владимир Скачко

Ко Дню кофе: двойная половиночка молодости, любви и памяти

15:26 01.10.2026
 
© Фото : cont.ws
- РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© Фото : cont.ws
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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…Двойная половинка. Или еще нежнее – половиночка… Именно так в Киеве называли порцию кофе в так называемые советские времена, когда чашка этого ароматного напитка в таком исполнении была своеобразным маркером не просто киевлянина, а кофемана, знающего толк в том, что он пьет. Давно это было…
В этом году, в марте, Генассамблея ООН провозгласила 1 октября Международным днем кофе. Разумеется, по согласованию с Международной организацией по кофе, созданной в 1963 году для осуждения вопросов, связанных с производством, торговлей и использованием кофе, утверждения стратегических документов об этом и рассмотрения рекомендаций консультирующих органов и комитетов, чтобы потребление кофе приносило радость и прибыль.
А перед этим, в 1962 году, между странами-производителями и странами-потребителями кофе было подписано Международное соглашение по кофе (МССК), направленное на сохранение квот для стран-экспортеров и поддержание высоких и стабильных цен на кофе на рынке.
С тех пор то МССК, заключенное на пять лет, было перезаключено в семь последующих соглашений, ратифицированных в 1968, 1976, 1983, 1994, 2001, 2007 и 2022 годах.
В действующем соглашении от 2022 года участвуют 42 страны-экспортера и 7 стран-импортеров, причем Евросоюз представлен всеми своими государствами-членами как единая страна.
Международная организация по кофе руководит МССК и представляет интересы всех крупнейших стран-производителей и большинства стран-потребителей. После выхода США из МССК в июне 2018 года, остальные государства-члены представляют 97% мирового объема производства кофе и 67% потребления в мире.
1 октября в качестве главного кофейного праздника выбрано не случайно. Раньше свой День кофе по-разному и в разное время праздновали разные страны. Но потом согласились, что в первый день второго месяца осени в большинстве стран-производителей начинается сбор урожая кофейных зерен, и это нужно фиксировать и отмечать.
31 мая 2020, 09:01
Двойная половинка ко Дню Киева. Что пили киевляне в старые добрые временаВ последнее воскресенье мая по традиции празднуется День Киева. Город, возраст которого, согласно официальной историографии, превышает полторы тысячи лет, пленял многих иностранцев. Один из них и познакомил Киев с самым популярным напитком среди русских сегодня
Сегодня, 1 октября, Международный день кофе отмечается в более 70 странах-членах Международной организации кофе. Как праздник фермеров, обжарщиков, поставщиков и бариста. А производители устраивают дегустации, мастер-классы и тематические акции, делятся рецептами и продают новые сорта кофе.
В этот же день кофейни и производители проводят дегустации, фестивали и другие тематические мероприятия.
Одна из считающихся "особо кофейными" стран – Австрия – даже особо выпендрилась и провозгласила 1 октября Днем кофе по-венски. Этот способ приготовления кофе пользуется большой популярностью по всему миру и нашел многочисленных поклонников даже на противоположной стороне земного шара. Чтобы его приготовить, кроме крепко заваренного кофе, в чашку добавляют взбитые сливки и сахар с корицей.
И, например, в Вене, в кафе Cafe Frauenhuber или в других подобных кофейнях австрийской столицы, где неизменно царят уют и непринужденности, а не показной кричащий шик, можно увидеть их неизменный живой талисман – так называемых "венских бабУшек" (да-да, с ударением на втором слоге). За мраморные столики как бы из неоткуда появляются пожилые австрийские дамы с чашечками кофе и свежими газетами и ведут свои бесконечные, чинные и размеренные разговоры.
Венские экскурсоводы об этих дамах несколько завистливо рассказывают, что те ничего тяжелее карандаша в руках не держали, живут на проценты их прежних капиталов прежних веков и являются потомственными рантье из богатых семей, чьи богатства не истощаются уже веками.
Но "бабУшки" – это и есть символ Вены, ее неизбывной культуры и традиционного, освященного веками облика. Есть они – есть и вера в стабильность, в то, что все будет хорошо, только суетиться мелочно не надо. Так и выглядит постоянство, переходящее в вечность. И источающее удивительный легкий аромат, сотканный из дорогих парфюмов и кофе под газетную летучку и неспешный обмен мнениями.
- РИА Новости, 1920, 20.02.2026
20 февраля, 08:00История
Юрий Кульчицкий: галичанин спасший Вену от турок и научивший её пить кофеВ 2017 году Порошенко* предложил считать символом евроинтеграции Украины возможность выпить кофе в Венской опере (во всяком случае так был переиначен его пост в народе). Однако традицию пить кофе в Вену принёс уроженец нынешней Украины – галицкий авантюрист Юрий Франц Кульчицкий, умерший 19 или 20 февраля 1694 года
Ну а в Киеве, напоминаю, кофе в прежние старые и. как оказалось, добрые времена – это двойные половинки. Начиная с 70-ых годов прошлого века Киев массово заполонили кофеварочные аппараты "Омниа Люкс". И не важно уже, как они попали в столицу Украины и миновали много других городов.
Для меня важно то, что они и познакомили меня, молодого и нищего студента из Полтавы с двойной половинкой и всем, что она постепенно стала означать для знающей и преданной ей публики.
Обычную порцию кофе стоимостью в 28 копеек "Омниа Люкс" выдавал в полную чашку воды. Но если ты хотел покрепче, то говорил заветные слова, и тебе за те же деньги ту же порцию кофе выдавали в полчашки, в половину воды. Пусть лучше воды будет меньше, зато напиток – крепче. И никакого молока. Даже коньяка не требовалось.
И мы, студенты-историки из университета, тогда в шутку и выяснили, что Владимир Ленин именно об этом написал свою работу "Лучше меньше, да лучше"…
И постепенно под желания кофеманов выросли и продавцы кофе, по-блатному названные сегодня баристами, которые знали, о чем их просят. Те, кто не въезжал, могли даже выдать бурду: полпорции кофе за 14 копеек в половине чашке воды.
А опытные сразу определяли своих и порой даже без заказа сразу выдавали двойные половинки. С неизменной с пенкой светло-коричневого оттенка! Вкус и блеск!
С начала 70-х и до конца СССР тогдашний центр столицы Украины считался "вотчиной" студентов Киевского тогда не национального, а государственного университета (КГУ) имени Тараса Шевченко. Может, потому что он находился в нескольких сотнях метров от Крещатика и "оккупировал" центральные кафе и кофейни.
А наш главный соперник-конкурент по студенческой вольнице, размерам и значению – Киевский политехнический институт (КПИ) – раскинулся в нескольких километрах и царил в тамошнем общепите.
Соперничество между КГУ и КПИ никто особо не вмешивался, потому что было он негласным и не злобным. Мы возделывали каждый свою ниву и только расшифровывали друг друга довольно жестко: КГУ – "коллекция гадов и уродов" против КПИ – "киевского питомника идиотов". Но не обижались, а весело смеялись. А вместе с нами по мере сил и возможностей под кофе и под что-то покрепче проживало свою юную жизнь и все остальное киевское студенчество.
8 декабря 2022, 12:18
Вслед за мёдом и колбасой: на Украине появился националистический кофеНа прилавках украинских магазинов появились упаковки кофе "Байрактар" и "Бандеровское эспрессо", сообщает 8 декабря глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в Telegram-канале
Потом, после вузов расходилось и разъезжалось кто куда студенчество, внезапно рухнул преданный всеми СССР, и все куда-то как-то разом испарилось. Все, и вкус, и цвет, и аромат жизни, съели сначала нищета и шоковая терапия, а с годами капиталистический достаток и разнообразие новых предложений.
Ох, не зря задолго до краха пророчески пел русский бард Александр Городницкий:
Все перекаты да перекаты –
Послать бы их по адресу!
На это место уж нету карты, –
Плывем вперед по абрису…
Но двойная половинка еще сыграла трогательную роль в моей жизни, пахнула ностальгией и вернула и домой, и в молодость. В 1994 году я впервые и надолго попал в США и в Нью-Йорке, разумеется, поехал на Брайтон-Бич.
Его тогда называли еще "Маленькая Россия" или точнее – "Маленькая Одесса". Из-за соответствующего говора и контингента и из-за последней волны миграции из постсоветского пространства он тогда переживал расцвет, очень, как сейчас стало понятно, похожий на последний всхлип перед истерикой и умиранием.
Но меня поразил написанными по-русски названиями тамошний "общепит" – "Садко", "Националь", "Гамбринус", "Баба-Яга", "Жемчужина", "Парадайс" и т.д. На все лады и на самый разный вкус, от шикарного и с претензией на изысканность и шик до простецкого, невзыскательного.
Они только-только начинали работу, и мы с моим телеоператором зашли в один из них. Уже не помню, какой-точно. Официанты лениво расставляли стулья и вытирали столы в полумраке и работал только бар с кофейным аппаратом, очень похожим на киевские "Омниа Люкс".
Мы подошли к стойке, и я встретился взглядом с продавцом. Это было что-то! Я никогда не видел этого человека, он меня тоже, но мы узнали друг друга! Так сказать, почувствовали некое родство душ. Интуитивно, как сейчас сказали бы, ментально, на полутонах и полуассоциациях.
Мне, пожалуйста, двойную половиночку, – по-русски сказал я.
Момент, конечно, конечно.., – запросто и не медля ответил мне продавец.
Мы знали, о чем мы говорим. Нам не нужен был толмач и переводчик. Нам хотелось немного, но хорошего. В нас доживала наша прежняя жизнь…
…Сейчас специалисты утверждают, что "Маленькая Одеса" умерла, потому что перестала быть русской. Она истончила и растворила свой русский дух под грузом обстоятельств и прессом новых условий. Нет и тех отношений, что установились между США и странами постсоветского пространства.
В частности, с Россией, а Украина уже не может дать нужный контингент: что могла, то уже отдала. Как там поется в некогда популярной песне: "Я отдала тебе Америка-разлучница,/Того, кого люблю. Храни его, храни..."
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября 2021, 09:26"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: кофе по-варшавскиВ романе «Белая гвардия» роль Александра Брониславовича Студзинского проходная. Он просто один из честных офицеров-«турбинцев». В пьесе «Дни Турбиных» его роль существенно выросла. Но действительно всеми красками этот образ заиграл только в фильме Владимира Басова, где Студзинского воплотил Петр Щербаков
А в Америке уже некому хранить, получается. Ни русских, ни советских, ни постсоветских, ни их дух и души.
…Но память о двойной половинке еще жива. Хотя о ней уже мало кто помнит и в оккупированном неонацистами Киеве.
Кофейный форум "Prokofe.ru" в этом году написал: "Когда-то киевлянина можно было безошибочно узнать в любом другом городе по "двойной половинке"… В Киеве существовали целые кофейные тусовки. На углу Крещатика и Прорезной (бывшей Свердлова) собирались художники, чуть выше – на углу Пушкинской и Прорезной – артисты из Молодежного театра, который раньше находился на Свердлова, и телевизионщики. Возле Золотых ворот – групповоды из бюро путешествий. Хорошую кофейню в Киеве найти не составляло труда – запах кофе был слышен едва ли не на расстоянии квартала. Увы, сейчас в кофейнях пахнет чем угодно, кроме хорошего кофе".
Это чистая правда, ребята. Хотя чем там пахнет, известно…
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