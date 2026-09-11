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Мирошник назвал долю солдат ВСУ, мобилизованных насильно

Мирошник назвал долю солдат ВСУ, мобилизованных насильно - 11.09.2026 Украина.ру

Мирошник назвал долю солдат ВСУ, мобилизованных насильно

В украинской армии до трёх четвертей личного состава являются насильно мобилизованными, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом в ночь на 11 сентября пишет РИА Новости

2026-09-11T03:47

2026-09-11T03:47

2026-09-11T03:47

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По словам дипломата, киевский режим создал в украинской армии целую систему принуждения "куда попадают насильно мобилизованные, и их потом не выпускают". Поэтому в украинской армии мотивированных людей "крайне мало"."В структуре украинской армии сегодня где-то в районе 70-75% — это насильно мобилизованные. Поэтому говорить, что они с энтузиазмом идут в бой, было бы критическим преувеличением", — сказал Мирошник.Киевский режим испытывает нарастающую нехватку личного состава в подразделениях ВСУ. При этом насильственные задержания сотрудниками ТЦК подлежащих мобилизации мужчин вызывают протесты и сопротивление. Чтобы не стать "пушечным мясом", они прячутся в домах и не выходят на улицу, кто могут — нелегально бегут из страны.Ранее Мирошник рассказал, почему украинское командование саботирует эвакуацию тел своих погибших военных.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, мирошник, мид рф, всу, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, тцк, киевский режим, украина