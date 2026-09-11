Мирошник назвал долю солдат ВСУ, мобилизованных насильно - 11.09.2026 Украина.ру
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Мирошник назвал долю солдат ВСУ, мобилизованных насильно
Мирошник назвал долю солдат ВСУ, мобилизованных насильно - 11.09.2026 Украина.ру
Мирошник назвал долю солдат ВСУ, мобилизованных насильно
В украинской армии до трёх четвертей личного состава являются насильно мобилизованными, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом в ночь на 11 сентября пишет РИА Новости
2026-09-11T03:47
2026-09-11T03:47
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новости
мирошник
мид рф
всу
вооруженные силы украины
мобилизация на украине
тцк
киевский режим
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По словам дипломата, киевский режим создал в украинской армии целую систему принуждения "куда попадают насильно мобилизованные, и их потом не выпускают". Поэтому в украинской армии мотивированных людей "крайне мало"."В структуре украинской армии сегодня где-то в районе 70-75% — это насильно мобилизованные. Поэтому говорить, что они с энтузиазмом идут в бой, было бы критическим преувеличением", — сказал Мирошник.Киевский режим испытывает нарастающую нехватку личного состава в подразделениях ВСУ. При этом насильственные задержания сотрудниками ТЦК подлежащих мобилизации мужчин вызывают протесты и сопротивление. Чтобы не стать "пушечным мясом", они прячутся в домах и не выходят на улицу, кто могут — нелегально бегут из страны.Ранее Мирошник рассказал, почему украинское командование саботирует эвакуацию тел своих погибших военных.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, мирошник, мид рф, всу, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, тцк, киевский режим, украина
Украина.ру, Новости, Мирошник, МИД РФ, ВСУ, Вооруженные силы Украины, мобилизация на Украине, ТЦК, киевский режим, Украина

Мирошник назвал долю солдат ВСУ, мобилизованных насильно

03:47 11.09.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© Украина.ру
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В украинской армии до трёх четвертей личного состава являются насильно мобилизованными, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом в ночь на 11 сентября пишет РИА Новости
По словам дипломата, киевский режим создал в украинской армии целую систему принуждения "куда попадают насильно мобилизованные, и их потом не выпускают". Поэтому в украинской армии мотивированных людей "крайне мало".
"В структуре украинской армии сегодня где-то в районе 70-75% — это насильно мобилизованные. Поэтому говорить, что они с энтузиазмом идут в бой, было бы критическим преувеличением", — сказал Мирошник.
Киевский режим испытывает нарастающую нехватку личного состава в подразделениях ВСУ. При этом насильственные задержания сотрудниками ТЦК подлежащих мобилизации мужчин вызывают протесты и сопротивление. Чтобы не стать "пушечным мясом", они прячутся в домах и не выходят на улицу, кто могут — нелегально бегут из страны.
Ранее Мирошник рассказал, почему украинское командование саботирует эвакуацию тел своих погибших военных.
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