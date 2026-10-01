https://ukraina.ru/20261001/mrtvaya-zhenschina-i-broshennye-embriony-ukraintsy-provernuli-mezhdunarodnuyu-aferu-s-surrogatnym-1083537656.html

Мёртвая женщина и брошенные эмбрионы: украинцы провернули международную аферу с суррогатным материнством

Мёртвая женщина и брошенные эмбрионы: украинцы провернули международную аферу с суррогатным материнством - 01.10.2026 Украина.ру

Мёртвая женщина и брошенные эмбрионы: украинцы провернули международную аферу с суррогатным материнством

Международное агентство World Center of Baby принимало от иностранцев сотни тысяч долларов за программы суррогатного материнства на Украине. Потом компания исчезла. Без денег остались и клиенты, и украинские женщины, которые уже вынашивали или родили детей. Одну из них нашли мёртвой в Албании на восьмом месяце беременности

2026-10-01T12:53

2026-10-01T12:53

2026-10-01T12:53

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Расследование провёл OCCRP — международный консорциум журналистов-расследователей, специализирующийся на оргпреступности и коррупции.World Center of Baby предлагал программы суррогатного материнства на Украине, Кипре, в Грузии, Албании и Мексике. Некоторые пакеты стоили даже более $100 тысяч. Компания брала на себя поиск суррогатных матерей, медицинское сопровождение, юридическое оформление и выплаты женщинам. Контракты оформлялись через американскую структуру World Center Group Corp.В феврале клиентам сообщили: американская компания собирается объявить о банкротстве. Но в судах США заявления о банкротстве нет. Компания продолжала числиться действующей. При этом телефоны агентства уже не работали, а клиенты не получали объяснений, что происходит с их деньгами и программами.Мёртвая суррогатная матьОдин из самых страшных эпизодов связан с молодой украинкой Яной. Она вынашивала ребёнка для мужчины из Британии и должна была рожать в Албании.В апреле, на восьмом месяце беременности, женщину нашли мёртвой в квартире в Тиране. Ребёнок также погиб. До этого Яне перестали поступать ежемесячные выплаты. В свидетельстве о смерти указана "внезапная смерть".Роберта и Фелипе Мартинс из Бразилии. Украинская суррогатная мать родила им близнецов. Но деньги, которые родители перечислили агентству, до неё не дошли.Незадолго до родов бразильцы перевели World Center of Baby ещё €14,5 тысячи. Суррогатная мать не получила финальную выплату. Паре пришлось занять у родственников $5 тысяч и самостоятельно начать выплачивать женщине долг.Британская параЗаплатили World Center of Baby $87 415 за рождение двух детей. Не получили ничего. Когда потребовали вернуть деньги, им сообщили: на счету компании всего €450.Американская параВ 2024 году заплатили более $100 тысяч. После месяцев задержек потребовали вернуть деньги. Им предложили вернуть только **$22 тысячи — при условии подписания конфиденциального соглашения и удаления негативных отзывов.Кто за этим стоитУкраинский бизнесмен Владислав Наточий в разные годы фигурировал на сайте компании как основатель, владелец и управляющий директор. Он также владел закрывшейся клиникой Alice Clinic в Киеве и одноимённой — в Тбилиси.Наточий заявил, что World Center of Baby пережила "тяжёлый финансовый и операционный кризис", но отверг обвинения в мошенничестве.При этом в документах американской World Center Group Corp. Наточий не значился.Официально зарегистрированный президент компании некий Юрий Стар утверждает, что был лишь консультантом: помог зарегистрировать компанию и открыть банковские счета, после чего передал доступ к ним Наточию. Директор, указанная в документах, — Малвина Йонас. Найти её не удалось. Сотрудники никогда её не видели. Можно полагать, что этот сотрудник - не более, чем "мёртвая душа" в списках чёрного бизнеса. В Грузии контактным лицом агентства был указан Зураб Швелидзе. Он заявил, что вообще не знал об этом.Бывший операционный директор компании Даниэл Эпштейн заявил, что финансовые решения были вне его полномочий.Что с эмбрионамиПосле краха компании возник ещё один вопрос — что произошло с эмбрионами и другим генетическим материалом клиентов.Некоторым начала писать другая компания — Blue Oak Fertility. Она сообщала, что биоматериалы "в безопасности", и предлагала заплатить ещё более €40 тысяч. Журналисты обнаружили: домен Blue Oak Fertility зарегистрировал Юрий Стар, а Даниэл Эпштейн рассылал бывшим клиентам предложения нового агентства.Бывшая глава киевской Alice Clinic Ирина Миронова утверждает, что сейчас за свой счёт оплачивает хранение части оставшегося генетического материала бывших клиентов World Center of Baby. Но не знает, как долго сможет продолжать это делать.История оказалась крайне загадочной: в итоги клиенты не получили ни детей, ни денег, ни своих эмбрионов. Суррогатные матери — остались без денег и какой-либо поддержки. А те, кто стоял за компанией, дружно разводят руками. И теперь главный вопрос, который мучает журналистов и общественность – кто ответит за смерть Яны и за миллионы, которые исчезли вместе с фирмой? Ранее в новостях: украинских чиновников уличили в вымогательстве у бизнеса

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новости, албания, украина, грузия, ирина миронова