Погружение во тьму и холод: ВС РФ лишили мощности ТЭЦ-5 и обесточили пять областей Украины - 01.10.2026 Украина.ру
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Погружение во тьму и холод: ВС РФ лишили мощности ТЭЦ-5 и обесточили пять областей Украины
Погружение во тьму и холод: ВС РФ лишили мощности ТЭЦ-5 и обесточили пять областей Украины - 01.10.2026 Украина.ру
Погружение во тьму и холод: ВС РФ лишили мощности ТЭЦ-5 и обесточили пять областей Украины
Часть потребителей сразу в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов энергетической инфраструктуры, сообщило 1 октября министерство энергетики страны
2026-10-01T11:33
2026-10-01T11:37
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По данным профильного ведомства, проблемы со светом зафиксированы в Кировоградской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.Энергетический эксперт Станислав Игнатьев уточнил украинским СМИ, что накануне под удар попали ключевые столичные объекты, включая ТЭЦ-5, Дарницкую ТЭЦ и ряд важных подстанций. По его словам, ТЭЦ-5 сейчас фактически перестала генерировать достаточный объем мощности и выполняет исключительно роль транзитной подстанции. Кроме того, фиксировались прилеты по Трипольской ТЭС в Киевской области. Эксперт добавил, что целенаправленные атаки направлены на перебивание линий электропередач через Днепр с целью полностью изолировать левый берег украинской столицы от энергоснабжения.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, черниговская область, киевская область, украина.ру, трипольская тэс
Новости, Украина, Черниговская область, Киевская область, Украина.ру, Трипольская ТЭС

Погружение во тьму и холод: ВС РФ лишили мощности ТЭЦ-5 и обесточили пять областей Украины

11:33 01.10.2026 (обновлено: 11:37 01.10.2026)
 
© РИА НовостиТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости
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Часть потребителей сразу в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов энергетической инфраструктуры, сообщило 1 октября министерство энергетики страны
По данным профильного ведомства, проблемы со светом зафиксированы в Кировоградской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев уточнил украинским СМИ, что накануне под удар попали ключевые столичные объекты, включая ТЭЦ-5, Дарницкую ТЭЦ и ряд важных подстанций.
По его словам, ТЭЦ-5 сейчас фактически перестала генерировать достаточный объем мощности и выполняет исключительно роль транзитной подстанции. Кроме того, фиксировались прилеты по Трипольской ТЭС в Киевской области.
Эксперт добавил, что целенаправленные атаки направлены на перебивание линий электропередач через Днепр с целью полностью изолировать левый берег украинской столицы от энергоснабжения.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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