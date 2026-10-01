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Погружение во тьму и холод: ВС РФ лишили мощности ТЭЦ-5 и обесточили пять областей Украины

Погружение во тьму и холод: ВС РФ лишили мощности ТЭЦ-5 и обесточили пять областей Украины - 01.10.2026 Украина.ру

Погружение во тьму и холод: ВС РФ лишили мощности ТЭЦ-5 и обесточили пять областей Украины

Часть потребителей сразу в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов энергетической инфраструктуры, сообщило 1 октября министерство энергетики страны

2026-10-01T11:33

2026-10-01T11:33

2026-10-01T11:37

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По данным профильного ведомства, проблемы со светом зафиксированы в Кировоградской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.Энергетический эксперт Станислав Игнатьев уточнил украинским СМИ, что накануне под удар попали ключевые столичные объекты, включая ТЭЦ-5, Дарницкую ТЭЦ и ряд важных подстанций. По его словам, ТЭЦ-5 сейчас фактически перестала генерировать достаточный объем мощности и выполняет исключительно роль транзитной подстанции. Кроме того, фиксировались прилеты по Трипольской ТЭС в Киевской области. Эксперт добавил, что целенаправленные атаки направлены на перебивание линий электропередач через Днепр с целью полностью изолировать левый берег украинской столицы от энергоснабжения.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, черниговская область, киевская область, украина.ру, трипольская тэс