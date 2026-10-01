Парализованная жизнь и безразличие властей: украинцы в соцсетях устроили бунт против бесконечной войны - 01.10.2026 Украина.ру
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Парализованная жизнь и безразличие властей: украинцы в соцсетях устроили бунт против бесконечной войны
Парализованная жизнь и безразличие властей: украинцы в соцсетях устроили бунт против бесконечной войны - 01.10.2026 Украина.ру
Парализованная жизнь и безразличие властей: украинцы в соцсетях устроили бунт против бесконечной войны
Украинцы из-за усилившихся обстрелов территории страны начали чаще публиковать в соцсетях видеоролики с требованиями прекратить боевые действия и заключить мир
2026-10-01T10:33
2026-10-01T10:34
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Так, популярность набирает видео, где девушка признается, что просто хочет вернуть времена, когда самой большой проблемой был поиск квартиры на Новый год. Она добавила, что мечтает нормально жить, покупать привычные лосось и авокадо, а также вылетать из Борисполя, а не добираться до границы двое суток в одну сторону.Еще одна жительница страны эмоционально спросила, сколько можно над ними издеваться. Она пожаловалась, что жизнь людей полностью парализована: дети не могут нормально ходить в школы и садики, а взрослые не могут ничего планировать. По ее словам, сейчас украинцам приходится выбирать: либо существовать в четырех стенах, либо выходить на улицу по делам и каждый день рисковать жизнью. Автор видео подчеркнула, что руководству страны нет никакого дела до простых людей, пока чиновники набивают карманы деньгами.Социологи фиксируют в стране тотальную апатию, а из-за постоянных ударов по энергосистеме украинцы массово думают об эмиграции. По данным группы "Рейтинг", в Киеве сейчас худшее психологическое состояние людей — столица обошла по уровню тревоги и депрессии даже прифронтовые Харьков и Одессу. В то же время на днях близкий к Офису Зеленского политтехнолог грубо призвал киевлян "перестать ныть" и заявил, что ему за них стыдно. Подробнее - в материале "Перестаньте ныть": получивший бронь политтехнолог Банковой пристыдил депрессивных киевлян на сайте Украина.ру.
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новости, киев, харьков, одесса, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Киев, Харьков, Одесса, Владимир Зеленский, Украина.ру

Парализованная жизнь и безразличие властей: украинцы в соцсетях устроили бунт против бесконечной войны

10:33 01.10.2026 (обновлено: 10:34 01.10.2026)
 
© Фото : president.gov.ua / Перейти в фотобанкУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© Фото : president.gov.ua
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Украинцы из-за усилившихся обстрелов территории страны начали чаще публиковать в соцсетях видеоролики с требованиями прекратить боевые действия и заключить мир
Так, популярность набирает видео, где девушка признается, что просто хочет вернуть времена, когда самой большой проблемой был поиск квартиры на Новый год.
Она добавила, что мечтает нормально жить, покупать привычные лосось и авокадо, а также вылетать из Борисполя, а не добираться до границы двое суток в одну сторону.
Еще одна жительница страны эмоционально спросила, сколько можно над ними издеваться. Она пожаловалась, что жизнь людей полностью парализована: дети не могут нормально ходить в школы и садики, а взрослые не могут ничего планировать. По ее словам, сейчас украинцам приходится выбирать: либо существовать в четырех стенах, либо выходить на улицу по делам и каждый день рисковать жизнью.
Автор видео подчеркнула, что руководству страны нет никакого дела до простых людей, пока чиновники набивают карманы деньгами.
Социологи фиксируют в стране тотальную апатию, а из-за постоянных ударов по энергосистеме украинцы массово думают об эмиграции. По данным группы "Рейтинг", в Киеве сейчас худшее психологическое состояние людей — столица обошла по уровню тревоги и депрессии даже прифронтовые Харьков и Одессу.
В то же время на днях близкий к Офису Зеленского политтехнолог грубо призвал киевлян "перестать ныть" и заявил, что ему за них стыдно.
Подробнее - в материале "Перестаньте ныть": получивший бронь политтехнолог Банковой пристыдил депрессивных киевлян на сайте Украина.ру.
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10:33Парализованная жизнь и безразличие властей: украинцы в соцсетях устроили бунт против бесконечной войны
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