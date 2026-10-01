https://ukraina.ru/20261001/paralizovannaya-zhizn-i-bezrazlichie-vlastey-ukraintsy-v-sotssetyakh-ustroili-bunt-protiv-beskonechnoy-1083534152.html

Парализованная жизнь и безразличие властей: украинцы в соцсетях устроили бунт против бесконечной войны

Парализованная жизнь и безразличие властей: украинцы в соцсетях устроили бунт против бесконечной войны - 01.10.2026 Украина.ру

Парализованная жизнь и безразличие властей: украинцы в соцсетях устроили бунт против бесконечной войны

Украинцы из-за усилившихся обстрелов территории страны начали чаще публиковать в соцсетях видеоролики с требованиями прекратить боевые действия и заключить мир

2026-10-01T10:33

2026-10-01T10:33

2026-10-01T10:34

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Так, популярность набирает видео, где девушка признается, что просто хочет вернуть времена, когда самой большой проблемой был поиск квартиры на Новый год. Она добавила, что мечтает нормально жить, покупать привычные лосось и авокадо, а также вылетать из Борисполя, а не добираться до границы двое суток в одну сторону.Еще одна жительница страны эмоционально спросила, сколько можно над ними издеваться. Она пожаловалась, что жизнь людей полностью парализована: дети не могут нормально ходить в школы и садики, а взрослые не могут ничего планировать. По ее словам, сейчас украинцам приходится выбирать: либо существовать в четырех стенах, либо выходить на улицу по делам и каждый день рисковать жизнью. Автор видео подчеркнула, что руководству страны нет никакого дела до простых людей, пока чиновники набивают карманы деньгами.Социологи фиксируют в стране тотальную апатию, а из-за постоянных ударов по энергосистеме украинцы массово думают об эмиграции. По данным группы "Рейтинг", в Киеве сейчас худшее психологическое состояние людей — столица обошла по уровню тревоги и депрессии даже прифронтовые Харьков и Одессу. В то же время на днях близкий к Офису Зеленского политтехнолог грубо призвал киевлян "перестать ныть" и заявил, что ему за них стыдно. Подробнее - в материале "Перестаньте ныть": получивший бронь политтехнолог Банковой пристыдил депрессивных киевлян на сайте Украина.ру.

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новости, киев, харьков, одесса, владимир зеленский, украина.ру