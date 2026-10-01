https://ukraina.ru/20261001/polskie-deputaty-potrebovali-razobratsya-s-tsentrom-azova-v-varshave-1083532993.html
Польские депутаты потребовали разобраться с центром "Азова"* в Варшаве
Польские депутаты потребовали разобраться с центром "Азова"* в Варшаве - 01.10.2026 Украина.ру
Польские депутаты потребовали разобраться с центром "Азова"* в Варшаве
Группа депутатов польской оппозиционной партии "Право и справедливость" потребовала, чтобы правительство разобралось с Украинским центром реабилитации ветеранов в Варшаве, связанном с бригадой "Азов"*. Обращение политиков накануне опубликовал портал VideoParlament
2026-10-01T09:37
2026-10-01T09:37
2026-10-01T09:37
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польша
варшава
новости
"азов"
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андрей билецкий
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оун-упа
военные преступления
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Польские СМИ ранее сообщили, что в Варшаве будет открыт первый зарубежный Украинский центр реабилитации ветеранов. Организация создана по инициативе одного из руководителей неонацистского "Азова"* Андрея Билецкого**."Анджей Сливка, Рафал Вебер и Артур Хойецкий потребовали от правительства Дональда Туска разъяснений относительно Украинского центра ветеранов в Варшаве. PiS требует информации о роли польских властей, проверки со стороны спецслужб и источниках финансирования этого учреждения, которое, по словам политиков, связано с "Азовом"*", — говорится в публикации портала.Депутаты направили в канцелярию Туска обращение с требованием прояснить ряд вопросов, связанных с этой инициативой. В частности, было ли правительство осведомлено о планах создания центра, консультировались ли власти по поводу его деятельности, оценивали ли потенциальные риски.Отмечается, что особо оппозицию волнует вопрос, "кто финансирует эту инициативу и может ли финансирование её деятельности поступать из государственного бюджета".Депутаты от PiS вновь подвергли критике отсутствие со стороны Варшавы решительной реакции на позицию Киева по преступлениям ОУН*** и УПА***, и потребовали от Туска определённости по этому вопросу.Ранее сообщалось, что украинские беженцы рисуют на улицах Польши нацистские символы в знак "протеста" против травли сограждан - Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в России в реестр террористов и экстремистов*** Запрещенные в РФ экстремистские организации
https://ukraina.ru/20260930/mirnoe-vremya-budet-strashnee-voennogo-chto-zhdet-ukrainu-posle-okonchaniya-svo-1083489799.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, польша, варшава, новости, "азов", киев, андрей билецкий, оун, оун-упа, военные преступления, ветераны, война на украине, всу, вооруженные силы украины, мир без границ, туск дональд, оппозиция, русофобия, центр, реабилитация, украинский неонацизм, украинские неонацисты
Украина.ру, Польша, Варшава, Новости, "Азов", Киев, Андрей Билецкий, ОУН, ОУН-УПА, Военные преступления, ветераны, война на Украине, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Мир без границ, Туск Дональд, оппозиция, Русофобия, центр, реабилитация, украинский неонацизм, украинские неонацисты
Польские депутаты потребовали разобраться с центром "Азова"* в Варшаве
Группа депутатов польской оппозиционной партии "Право и справедливость" потребовала, чтобы правительство разобралось с Украинским центром реабилитации ветеранов в Варшаве, связанном с бригадой "Азов"*. Обращение политиков накануне опубликовал портал VideoParlament
Польские СМИ ранее сообщили, что в Варшаве будет открыт первый зарубежный Украинский центр реабилитации ветеранов. Организация создана по инициативе одного из руководителей неонацистского "Азова"* Андрея Билецкого**.
"Анджей Сливка, Рафал Вебер и Артур Хойецкий потребовали от правительства Дональда Туска разъяснений относительно Украинского центра ветеранов в Варшаве. PiS требует информации о роли польских властей, проверки со стороны спецслужб и источниках финансирования этого учреждения, которое, по словам политиков, связано с "Азовом"*", — говорится в публикации портала.
Депутаты направили в канцелярию Туска обращение с требованием прояснить ряд вопросов, связанных с этой инициативой. В частности, было ли правительство осведомлено о планах создания центра, консультировались ли власти по поводу его деятельности, оценивали ли потенциальные риски.
Отмечается, что особо оппозицию волнует вопрос, "кто финансирует эту инициативу и может ли финансирование её деятельности поступать из государственного бюджета".
Депутаты от PiS вновь подвергли критике отсутствие со стороны Варшавы решительной реакции на позицию Киева по преступлениям ОУН*** и УПА***, и потребовали от Туска определённости по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы рисуют на улицах Польши нацистские символы в знак "протеста" против травли сограждан - Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в реестр террористов и экстремистов
*** Запрещенные в РФ экстремистские организации