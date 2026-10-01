https://ukraina.ru/20261001/polskie-deputaty-potrebovali-razobratsya-s-tsentrom-azova-v-varshave-1083532993.html

Польские депутаты потребовали разобраться с центром "Азова"* в Варшаве

Польские депутаты потребовали разобраться с центром "Азова"* в Варшаве - 01.10.2026 Украина.ру

Польские депутаты потребовали разобраться с центром "Азова"* в Варшаве

Группа депутатов польской оппозиционной партии "Право и справедливость" потребовала, чтобы правительство разобралось с Украинским центром реабилитации ветеранов в Варшаве, связанном с бригадой "Азов"*. Обращение политиков накануне опубликовал портал VideoParlament

2026-10-01T09:37

2026-10-01T09:37

2026-10-01T09:37

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Польские СМИ ранее сообщили, что в Варшаве будет открыт первый зарубежный Украинский центр реабилитации ветеранов. Организация создана по инициативе одного из руководителей неонацистского "Азова"* Андрея Билецкого**."Анджей Сливка, Рафал Вебер и Артур Хойецкий потребовали от правительства Дональда Туска разъяснений относительно Украинского центра ветеранов в Варшаве. PiS требует информации о роли польских властей, проверки со стороны спецслужб и источниках финансирования этого учреждения, которое, по словам политиков, связано с "Азовом"*", — говорится в публикации портала.Депутаты направили в канцелярию Туска обращение с требованием прояснить ряд вопросов, связанных с этой инициативой. В частности, было ли правительство осведомлено о планах создания центра, консультировались ли власти по поводу его деятельности, оценивали ли потенциальные риски.Отмечается, что особо оппозицию волнует вопрос, "кто финансирует эту инициативу и может ли финансирование её деятельности поступать из государственного бюджета".Депутаты от PiS вновь подвергли критике отсутствие со стороны Варшавы решительной реакции на позицию Киева по преступлениям ОУН*** и УПА***, и потребовали от Туска определённости по этому вопросу.Ранее сообщалось, что украинские беженцы рисуют на улицах Польши нацистские символы в знак "протеста" против травли сограждан - Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в России в реестр террористов и экстремистов*** Запрещенные в РФ экстремистские организации

https://ukraina.ru/20260930/mirnoe-vremya-budet-strashnee-voennogo-chto-zhdet-ukrainu-posle-okonchaniya-svo-1083489799.html

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