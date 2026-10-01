https://ukraina.ru/20261001/mcdonalds-v-krizise-ukraina-mozhet-poteryat-glavnyy-amerikanskiy-brend-svobody-1083527632.html

McDonald’s в кризисе: Украина может потерять главный американский "бренд свободы"

McDonald’s в кризисе: Украина может потерять главный американский "бренд свободы" - 30.09.2026 Украина.ру

McDonald’s в кризисе: Украина может потерять главный американский "бренд свободы"

Представители американской корпорации McDonald's, которая контролирует крупнейшую в мире сеть ресторанов быстрого питания, заявили, что в их заведениях на Украине временно не будет некоторых блюд – из-за задержек со снабжением в результате ударов по складам и долгих воздушных тревог.

2026-10-01T08:33

2026-10-01T08:33

2026-09-30T19:23

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mcdonald's

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Посетители заведений McDonald's на Украине жалуются, что из меню пропали котлеты, наггетсы, картофель фри, булочки, соусы, молочные смеси для десертов и коктейлей.Судя по фотографиям в социальных сетях, в некоторых ресторанах этой сети остались в продаже только бумажные пакеты. При этом некоторые блогеры признают, что склады американской корпорации могли использовать для хранения вооружений – в расчете на то, что это защитит от воздушных ударов украинские ракеты и беспилотники.По состоянию на текущий год «Макдональдс Юкрейн ЛТД» имеет на Украине 142 ресторана, где работают около 10 тысяч человек. Если судить по открытым данным, стоимость активов компании выросла в прошлом году на 27,3% – с 5,5 млрд гривен до 7 млрд, а прибыль компании увеличилась сразу на 23,2%, до 1,5 млрд – гораздо больше, чем у общепитовских компаний с украинским капиталом.Корпорация инвестировала в строительство и модернизацию своих украинских заведений 1,8 млрд гривен. Киевские издания сообщают, что McDonald's имеет в украинском правительстве эффективных лоббистов, которые решают в ее пользу любые вопросы.О степени политического влияния этой структуры говорит тот факт, что большинство ее сотрудников официально забронированы от мобилизации – хотя это вызвало возмущение у националистического политика Андрея Билецкого*.McDonald's всегда являлся на Украине чем-то вроде идеологического фетиша. Американская сеть ресторанов общественного питания на полном серьезе рассматривается патриотической общественностью в качестве символа свободного мира, который пришел на украинскую землю после распада СССР, чтобы утвердить священные стандарты западного образа жизни и потребления.Достаточно вспомнить, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба торжественно повел в ресторан McDonald's тогдашнего государственного секретаря США Энтони Блинкена в сопровождении журналистов из придворного медиа-пула, заставив иностранного дипломата давиться гамбургером перед их камерами.Украинский министр рассказывал коллеге, что в студенческие годы любил закусывать после молодежных попоек американским фастфудом – очевидно, полагая, что это растопит сердце соратника президента Байдена.«Когда я был студентом, моя лучшая еда с похмелья была из McDonald's. Я шел в McDonald's, покупал дабл-чизбургер, большую колу, и это был мой похмельный завтрак», – с умилением вспоминал об этом Кулеба.А госсекретарь Блинкен, который смотрел на предложенные ему бургеры с нескрываемым отвращением, язвительно выразил надежду, что такое происходило с будущим украинским политиком «очень редко».Продукция сетевого фастфуда рассматривается сейчас на Западе как нездоровая пища, потребление которой представляет для организма существенную угрозу. Журналистские расследования обвиняли McDonald’s в использовании различных химических пищевых добавок – ароматизаторов, стабилизаторов, консервантов, красителей – которые вызывают у потребителей эффект привыкания, способствуя развитию ожирения и целого букета заболеваний.Международная экспансия ресторанной сети McDonald’s рассматривается в странах Глобального Юга как классический пример корпоративной глобализации, когда западные компании открывают в бедных странах свои рестораны, чтобы получать сверхприбыль за счет дешевого труда местных работников, которые не имеют защиты от профсоюзных организаций.Попытки бороться за свои трудовые права жестко пресекаются менеджментом. Американский журнал Vice провел специальное расследование, выяснив, что руководство McDonald’s организовало тайную слежку за своими сотрудниками, которые требовали повысить свою зарплату до 15 долларов в час – чтобы нейтрализовать их с помощью судебных исков и увольнений.При этом работники украинского McDonald's получают за свой труд менее 3 долларов в час, и не надеются на сколько-нибудь существенное повышение своей зарплаты. Потому что в последние годы им этого даже не обещают.Канадский писатель Дуглас Коупленд ввел в оборот характерный термин «макджоб», который часто переводят на русский специально придуманным словом «макрабство» – понимая под этим низкооплачиваемую и малопрестижную работу, не открывающую перед человеком никакой перспективы.Это определение получило на Западе популярность, попав на страницы Оксфордского и Вебстерского словарей. Тем не менее, символ трудового рабства считался на Украине брэндом свободы – в основном потому, что руководство McDonald’s всегда выступало с подчеркнуто антироссийских позиций и охотно позволило использовать свою компанию в качестве инструмента давления на Москву.Весной 2022 года корпорация McDonald's демонстративно объявила об уходе с российского рынка и начала процесс продажи своего бизнеса на территории России, где под ее вывеской работали 850 заведений, в которых были заняты примерно 62 000 сотрудников.Причем российские либеральные спикеры открыто надеялись, что уход производителя вредных бургеров спровоцирует среди их клиентов волну возмущения и протеста.«Гуманитарный кризис, вызванный конфликтом на Украине, и ускорившаяся непредсказуемая операционная среда привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's» – говорилось в сообщении американской компании.McDonald's ушел тогда даже из Казахстана – мотивируя это тем, что казахские рестораны обеспечивались мясом и полуфабрикатами российского производства.При этом казахские блогеры едко издевались над американской корпорацией, указывая на то, что ее пресловутые ценности на деле основаны на применении типичных двойных стандартов. Потому что руководство McDonald's никогда не думало закрывать свои заведения в постоянно воюющих с другими странами США.А в Израиле эта компания кормила бесплатными обедами военнослужащих местной армии – в разгар тяжелого гуманитарного кризиса в секторе Газа.Эксперты предупреждают: проблемы украинской сети McDonald's будут нарастать дальше, и в случае критического падения доходов она может покинуть украинский рынок, чтобы вовремя перепродать убыточный бизнес.Такой сценарий развития событий может быть реализован уже в следующем году, когда акционеры корпорации подсчитают свои убытки. И если производитель американского фастфуда действительно покинет Украину, это станет для нее настоящим экзистенциальным шоком.* Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20260930/menyu-pod-nozh-v-ukrainskikh-restoranakh-mcdonalds-ischezaet-eda-1083517445.html

https://ukraina.ru/20260120/v-kieve-nachali-massovo-zakryvatsya-restorany-mcdonalds-1074576405.html

https://ukraina.ru/20250926/bron-za-kartoshkoy-fri-na-ukraine-sotrudniki-mcdonalds-poluchili-zaschitu-ot-mobilizatsii-1069251550.html

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эксклюзив, украина, россия, сша, дмитрий кулеба, энтони блинкен, андрей билецкий, mcdonald's