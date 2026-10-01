https://ukraina.ru/20261001/u-kieva-v-samyy-nepodkhodyaschiy-moment-zakonchilis-dengi-na-voynu---politico-1083533553.html

У Киева в самый неподходящий момент закончились деньги на войну - Politico

У Киева в самый неподходящий момент закончились деньги на войну - Politico - 01.10.2026 Украина.ру

У Киева в самый неподходящий момент закончились деньги на войну - Politico

Военные фонды Украины, отложенные на ведение боевых действий, практически полностью опустели, пишет Politico

2026-10-01T09:55

2026-10-01T09:55

2026-10-01T10:01

новости

украина

киев

запад

сергей корецкий

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg

По информации издания, финансовый крах настиг Киев в самый неблагоприятный момент, когда ситуация для него осложняется дефицитом оружия на передовой и приближающимися зимними холодами. Американские журналисты со ссылкой на премьер-министра страны Сергея Корецкого подчеркивают, что отсутствие денег подорвет способность Украины оказывать сопротивление российским силам. Более того, эксперты прогнозируют, что следующий год станет для украинского бюджета еще более тяжелым испытанием.На этом фоне сам Корецкий объявил, что руководство страны перевело экономику в режим жесткого урезания трат. По его словам, внутренних ресурсов Киеву уже не хватает, поэтому Украине жизненно необходимо бесперебойное финансирование со стороны Запада. Подробнее - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.

украина

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, запад, сергей корецкий, вооруженные силы украины, украина.ру