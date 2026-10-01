https://ukraina.ru/20261001/u-kieva-v-samyy-nepodkhodyaschiy-moment-zakonchilis-dengi-na-voynu---politico-1083533553.html
У Киева в самый неподходящий момент закончились деньги на войну - Politico
У Киева в самый неподходящий момент закончились деньги на войну - Politico - 01.10.2026 Украина.ру
У Киева в самый неподходящий момент закончились деньги на войну - Politico
Военные фонды Украины, отложенные на ведение боевых действий, практически полностью опустели, пишет Politico
2026-10-01T09:55
2026-10-01T09:55
2026-10-01T10:01
новости
украина
киев
запад
сергей корецкий
вооруженные силы украины
украина.ру
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По информации издания, финансовый крах настиг Киев в самый неблагоприятный момент, когда ситуация для него осложняется дефицитом оружия на передовой и приближающимися зимними холодами. Американские журналисты со ссылкой на премьер-министра страны Сергея Корецкого подчеркивают, что отсутствие денег подорвет способность Украины оказывать сопротивление российским силам. Более того, эксперты прогнозируют, что следующий год станет для украинского бюджета еще более тяжелым испытанием.На этом фоне сам Корецкий объявил, что руководство страны перевело экономику в режим жесткого урезания трат. По его словам, внутренних ресурсов Киеву уже не хватает, поэтому Украине жизненно необходимо бесперебойное финансирование со стороны Запада. Подробнее - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, киев, запад, сергей корецкий, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Запад, Сергей Корецкий, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
У Киева в самый неподходящий момент закончились деньги на войну - Politico
09:55 01.10.2026 (обновлено: 10:01 01.10.2026)
Военные фонды Украины, отложенные на ведение боевых действий, практически полностью опустели, пишет Politico
По информации издания, финансовый крах настиг Киев в самый неблагоприятный момент, когда ситуация для него осложняется дефицитом оружия на передовой и приближающимися зимними холодами.
Американские журналисты со ссылкой на премьер-министра страны Сергея Корецкого подчеркивают, что отсутствие денег подорвет способность Украины оказывать сопротивление российским силам.
Более того, эксперты прогнозируют, что следующий год станет для украинского бюджета еще более тяжелым испытанием.
На этом фоне сам Корецкий объявил, что руководство страны перевело экономику в режим жесткого урезания трат. По его словам, внутренних ресурсов Киеву уже не хватает, поэтому Украине жизненно необходимо бесперебойное финансирование со стороны Запада.