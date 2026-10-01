https://ukraina.ru/20261001/ukraina-rabotaet-nad-robotami-dlya-shturmov-fdorov-raskryl-plany-kieva--1083535108.html
Украина работает над роботами для штурмов. Фёдоров раскрыл планы Киева
Украина работает над роботами для штурмов. Фёдоров раскрыл планы Киева - 01.10.2026 Украина.ру
Украина работает над роботами для штурмов. Фёдоров раскрыл планы Киева
Украина работает над созданием гуманоидоподобных роботов для выполнения боевых задач. Об этом 30 сентября сообщил бывший глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров
2026-10-01T10:58
2026-10-01T10:58
2026-10-01T10:58
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По его словам, первый прототип должен быть готов уже через месяц."На первом этапе разработка будет выглядеть как робот, похожий на гуманоида, а не как классический гуманоид. Он должен будет выполнять отдельные задачи пехотинца или штурмовика, например перезарядку пулемёта, замену батарей в сенсорах и запуск БПЛА", — рассказал он в интервью Forbes Украина.Сейчас такие роботы стоят $40–70 тыс., но для масштабного использования необходимы более дешёвые модели по $10–20 тыс., отметил Фёдоров.В мае сообщалось, что американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьёй президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине. Испытания сосредоточены на решении логистических задач в опасных зонах.Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, россия, александр федоров, дональд трамп, владимир зеленский, forbes, украина.ру
Новости, Украина, США, Россия, Александр Федоров, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Forbes, Украина.ру
Украина работает над роботами для штурмов. Фёдоров раскрыл планы Киева
Украина работает над созданием гуманоидоподобных роботов для выполнения боевых задач. Об этом 30 сентября сообщил бывший глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров
По его словам, первый прототип должен быть готов уже через месяц.
"На первом этапе разработка будет выглядеть как робот, похожий на гуманоида, а не как классический гуманоид. Он должен будет выполнять отдельные задачи пехотинца или штурмовика, например перезарядку пулемёта, замену батарей в сенсорах и запуск БПЛА", — рассказал он в интервью Forbes Украина.
Сейчас такие роботы стоят $40–70 тыс., но для масштабного использования необходимы более дешёвые модели по $10–20 тыс., отметил Фёдоров.
В мае сообщалось, что американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьёй президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине. Испытания сосредоточены на решении логистических задач в опасных зонах.
Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.