https://ukraina.ru/20261001/plata-za-chuzhuyu-korruptsiyu-svr-raskryla-za-schet-kogo-zakroyut-dyru-v-voennom-byudzhete-kieva--1083537521.html

Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева

Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева - 01.10.2026 Украина.ру

Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева

Киевский режим планирует ликвидировать гигантский дефицит в своем военном бюджете за счет финансовых средств, изъятых у простых граждан европейских стран, сообщила 1 октября Служба внешней разведки России

2026-10-01T12:48

2026-10-01T12:48

2026-10-01T12:48

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киев

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россия

сергей корецкий

служба внешней разведки

вооруженные силы украины

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По информации ведомства, на фоне масштабного воровства и коррупции при закупках Киевом дорогостоящего вооружения и дефицитных ракет для ПВО в бюджете Украины образовалась незапланированная дыра в размере 27 миллиардов долларов. В СВР подчеркнули, что решать эту проблему руководство Украины и его западные спонсоры по традиции собираются за счет налогоплательщиков и рядовых жителей государств Европы.Ранее в четверг американское издание Politico признало, что военные фонды Украины практически полностью опустели в самый неблагоприятный момент — перед началом зимы и на фоне острого дефицита оружия на передовой. Журналисты со ссылкой на премьер-министра страны Сергея Корецкого отметили, что отсутствие стабильного финансирования подорвет способность ВСУ оказывать сопротивление российским силам, а следующий год станет для украинского бюджета еще более тяжелым испытанием.Подробнее о проблемах Киева - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, сергей корецкий, служба внешней разведки , вооруженные силы украины