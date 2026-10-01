Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева - 01.10.2026 Украина.ру
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Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева
Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева - 01.10.2026 Украина.ру
Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева
Киевский режим планирует ликвидировать гигантский дефицит в своем военном бюджете за счет финансовых средств, изъятых у простых граждан европейских стран, сообщила 1 октября Служба внешней разведки России
2026-10-01T12:48
2026-10-01T12:48
новости
киев
украина
россия
сергей корецкий
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
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По информации ведомства, на фоне масштабного воровства и коррупции при закупках Киевом дорогостоящего вооружения и дефицитных ракет для ПВО в бюджете Украины образовалась незапланированная дыра в размере 27 миллиардов долларов. В СВР подчеркнули, что решать эту проблему руководство Украины и его западные спонсоры по традиции собираются за счет налогоплательщиков и рядовых жителей государств Европы.Ранее в четверг американское издание Politico признало, что военные фонды Украины практически полностью опустели в самый неблагоприятный момент — перед началом зимы и на фоне острого дефицита оружия на передовой. Журналисты со ссылкой на премьер-министра страны Сергея Корецкого отметили, что отсутствие стабильного финансирования подорвет способность ВСУ оказывать сопротивление российским силам, а следующий год станет для украинского бюджета еще более тяжелым испытанием.Подробнее о проблемах Киева - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, россия, сергей корецкий, служба внешней разведки , вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Россия, Сергей Корецкий, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины

Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева

12:48 01.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
Открытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Киевский режим планирует ликвидировать гигантский дефицит в своем военном бюджете за счет финансовых средств, изъятых у простых граждан европейских стран, сообщила 1 октября Служба внешней разведки России
По информации ведомства, на фоне масштабного воровства и коррупции при закупках Киевом дорогостоящего вооружения и дефицитных ракет для ПВО в бюджете Украины образовалась незапланированная дыра в размере 27 миллиардов долларов.
В СВР подчеркнули, что решать эту проблему руководство Украины и его западные спонсоры по традиции собираются за счет налогоплательщиков и рядовых жителей государств Европы.
Ранее в четверг американское издание Politico признало, что военные фонды Украины практически полностью опустели в самый неблагоприятный момент — перед началом зимы и на фоне острого дефицита оружия на передовой. Журналисты со ссылкой на премьер-министра страны Сергея Корецкого отметили, что отсутствие стабильного финансирования подорвет способность ВСУ оказывать сопротивление российским силам, а следующий год станет для украинского бюджета еще более тяжелым испытанием.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.
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