https://ukraina.ru/20261001/plata-za-chuzhuyu-korruptsiyu-svr-raskryla-za-schet-kogo-zakroyut-dyru-v-voennom-byudzhete-kieva--1083537521.html
Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева
Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева - 01.10.2026 Украина.ру
Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева
Киевский режим планирует ликвидировать гигантский дефицит в своем военном бюджете за счет финансовых средств, изъятых у простых граждан европейских стран, сообщила 1 октября Служба внешней разведки России
2026-10-01T12:48
2026-10-01T12:48
2026-10-01T12:48
новости
киев
украина
россия
сергей корецкий
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059307011_0:194:3290:2044_1920x0_80_0_0_3f0917a101fc062546010a97f0b42807.jpg
По информации ведомства, на фоне масштабного воровства и коррупции при закупках Киевом дорогостоящего вооружения и дефицитных ракет для ПВО в бюджете Украины образовалась незапланированная дыра в размере 27 миллиардов долларов. В СВР подчеркнули, что решать эту проблему руководство Украины и его западные спонсоры по традиции собираются за счет налогоплательщиков и рядовых жителей государств Европы.Ранее в четверг американское издание Politico признало, что военные фонды Украины практически полностью опустели в самый неблагоприятный момент — перед началом зимы и на фоне острого дефицита оружия на передовой. Журналисты со ссылкой на премьер-министра страны Сергея Корецкого отметили, что отсутствие стабильного финансирования подорвет способность ВСУ оказывать сопротивление российским силам, а следующий год станет для украинского бюджета еще более тяжелым испытанием.Подробнее о проблемах Киева - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059307011_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_3ac5b146787dae2f8f742b4b24591d20.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, россия, сергей корецкий, служба внешней разведки , вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Россия, Сергей Корецкий, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины
Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева
Киевский режим планирует ликвидировать гигантский дефицит в своем военном бюджете за счет финансовых средств, изъятых у простых граждан европейских стран, сообщила 1 октября Служба внешней разведки России
По информации ведомства, на фоне масштабного воровства и коррупции при закупках Киевом дорогостоящего вооружения и дефицитных ракет для ПВО в бюджете Украины образовалась незапланированная дыра в размере 27 миллиардов долларов.
В СВР подчеркнули, что решать эту проблему руководство Украины и его западные спонсоры по традиции собираются за счет налогоплательщиков и рядовых жителей государств Европы.
Ранее в четверг американское издание Politico признало, что военные фонды Украины практически полностью опустели в самый неблагоприятный момент — перед началом зимы и на фоне острого дефицита оружия на передовой. Журналисты со ссылкой на премьер-министра страны Сергея Корецкого отметили, что отсутствие стабильного финансирования подорвет способность ВСУ оказывать сопротивление российским силам, а следующий год станет для украинского бюджета еще более тяжелым испытанием.