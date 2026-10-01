https://ukraina.ru/20261001/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083529996.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 01.10.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 1 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-01T02:33

2026-10-01T02:33

2026-10-01T02:35

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, артиллерийская) опасность вечером 30 сентября и в ночь на 1 октября объявлялась в Херсонской, Запорожской, Калужской, Рязанской, Московской, Тульской, Орловской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Ростовской, Волгоградской, Курской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Курской, Запорожской, Тульской, Брянской, Орловской, Смоленской, Калужской, Херсонской, Тверской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Московской, Волгоградской, Белгородской, Ростовской, Воронежской областях.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 30 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Калуги (19:46 мск).Подмосковный аэропорт Домодедово с 19:55 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 21 украинский беспилотник, за сутки — 150.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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днр

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