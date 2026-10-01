Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 01.10.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 01.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 1 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-01T02:33
2026-10-01T02:35
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, артиллерийская) опасность вечером 30 сентября и в ночь на 1 октября объявлялась в Херсонской, Запорожской, Калужской, Рязанской, Московской, Тульской, Орловской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Ростовской, Волгоградской, Курской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Курской, Запорожской, Тульской, Брянской, Орловской, Смоленской, Калужской, Херсонской, Тверской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Московской, Волгоградской, Белгородской, Ростовской, Воронежской областях.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 30 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Калуги (19:46 мск).Подмосковный аэропорт Домодедово с 19:55 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 21 украинский беспилотник, за сутки — 150.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, лнр, днр, крым, краснодарский край, севастополь, херсонская область, запорожская область, калужская область, рязанская область, московская область, орловская область, брянская область, воронежская область, липецк, белгородская область, ростовская область, волгоградская область, курская область, харьковская область, смоленск, тверь, пво, вс рф, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, дроны, ракеты, росавиация, аэропорт, аэропорты
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

02:33 01.10.2026 (обновлено: 02:35 01.10.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 1 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, артиллерийская) опасность вечером 30 сентября и в ночь на 1 октября объявлялась в Херсонской, Запорожской, Калужской, Рязанской, Московской, Тульской, Орловской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Ростовской, Волгоградской, Курской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Курской, Запорожской, Тульской, Брянской, Орловской, Смоленской, Калужской, Херсонской, Тверской областях, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Московской, Волгоградской, Белгородской, Ростовской, Воронежской областях.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 30 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Калуги (19:46 мск).
Подмосковный аэропорт Домодедово с 19:55 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней".
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 21 украинский беспилотник, за сутки — 150.
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02:33Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
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