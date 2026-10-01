https://ukraina.ru/20261001/shturmovoy-matras-i-podvodnyy-elektrokhod-kak-ukrainskie-muzhchiny-begut-iz-strany-i-ot-smerti-na-1083521727.html

Штурмовой матрас и подводный электроход: как украинские мужчины бегут из страны и от смерти на фронте

Штурмовой матрас и подводный электроход: как украинские мужчины бегут из страны и от смерти на фронте - 01.10.2026 Украина.ру

Штурмовой матрас и подводный электроход: как украинские мужчины бегут из страны и от смерти на фронте

Украинские "ухилянты" снова подарили миру сюжет для оскароносной комедии. На этот раз не желающий погибать гражданин собрал легкий моторный параплан, поднялся ночью в небо над Одесской областью, пролетел около сорока километров на бреющем полете и сел на территории Молдовы.

2026-10-01T09:28

2026-10-01T09:28

2026-10-01T09:28

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Эта история в очередной раз продемонстрировала: система может запереть миллионы мужчин в стране, но ничто не может ограничить их фантазию и волю к жизни.Крылья из трубПолет на сверхлегком аппарате через государственную границу – это чистая игра со смертью на глазах у пограничных нарядов и систем ПВО. Например, в марте этого года румынское издание Digi24 отмечало: 30-летний беглец приземлился в сельской местности уезда Сучава, где сразу обратился к правоохранителям и попросил международного убежища. Аппарат представлял собой простейшую конструкцию из легких труб, натянутой парусины и двухтактного мотора – излюбленной конструкции украинских контрабандистов.Пилот не имел ни эшелона, ни транспондера, ни страховки на случай отказа винта над карпатскими перевалами. Любой порыв бокового ветра в горном ущелье швырнул бы его летающую этажерку в деревья – и поминай как звали.В современных условиях ПВО такая тихоходная летающая цель рискует получить очередь из пулемета задолго до того, как пилот разглядит пограничные столбы.Мужчина поставил на кон жизнь против перспективы оказаться в окопе и выиграл – пара часов нервного тремора вполне достойная цена. А гений инженерной мысли беглецов все чаще опережает инструкции дежурных офицеров, превращая границу в полигон для испытания самых диких технических решений.Заплыв в МозырьЕсли полет на параплане требует хотя бы базового понимания аэродинамики, то водные маршруты держатся на физической выносливости и презрении к риску утонуть в ледяной воде.Самым громким прецедентом здесь стал, если так можно выразиться, трансфер профессионального футболиста Дениса Шелихова, бывшего вратаря юношеской сборной Украины и днепропетровского "Днепра". В сентябре 2024 года голкипер, числившийся свободным агентом, внезапно объявился на предсезонных сборах белорусского клуба "Славия-Мозырь".Как позже выяснили спортивные журналисты, вратарь на протяжении двух месяцев методично тренировался на открытых водоемах, плавая кролем и отрабатывая гребки в длинных ластах. В назначенный день спортсмен вошел в бурное течение Тисы, успешно преодолел водную преграду, вылез на румынский берег и оттуда сложным транзитным маршрутом через третьи страны уехал в Белоруссию.Когда украинские репортеры дозвонились до футболиста с прямым вопросом о способе пересечения рубежа, Шелихов язвительно предложил им узнать подробности у пограничной службы. А белорусский футбол пополнился одним из самых харизматичных легионеров последних лет.Маскарад для тепловизораПопытки просочиться через официальные контрольно-пропускные пункты и пешие патрули породили целую индустрию самопальной маскировки. Люди пытаются сломать восприятие пограничников с помощью дешевого театрального реквизита, силикона, женской одежды.Качество этой маскировки колеблется от полного абсурда до уровня, которому позавидовал бы Шерлок Холмс.В марте 2024 года пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали мужчину, чей наряд вошел в фольклор пограничной службы. Беглец планировал форсировать Турунчук в районе молдавской границы. Для этого он надел профессиональный гидрокостюм, поверх накинул просторную черную мантию с капюшоном, а на лицо натянул реалистичную силиконовую маску дряхлого старика с морщинами и впалыми щеками.На экранах ночных монокуляров эта фигура в прибрежных камышах выглядела устрашающе, но оптико-электронные датчики реагируют на тепловое излучение, а не на кинематографические спецэффекты. Нарушителя перехватили до того, как он коснулся воды.Еще один классический сценарий – подделка под родственников женского пола. На КПП "Порубное" сотрудники службы остановили пассажира в парике, юбке, женском пальто и с аккуратным макияжем, который предъявил паспорт своей жены. План разрушился на этапе паспортного контроля: элементарная наблюдательность дежурного инспектора вскрыла подмену за несколько секунд. Походка, пропорции плеч и напряженная мимика выдали беглеца мгновенно.Особое место в архивах погранслужбы занимает инцидент на пункте "Росошаны", где мать семейства попыталась вывезти мужа в багажнике под грудой детских вещей. Мужчина упаковался в картонную коробку из-под государственного гуманитарного набора для новорожденных – так называемого "бэби-бокса". Так ухилянта и поймали – скрюченного в позе эмбриона, среди памперсов.Ухилянтский хай-текКогда наземные тропы закрылись, а обычные заплывы стали приводить к регулярным трагедиям, в ход пошла специализированная техника для дайвинга. Контрабандисты быстро поняли, что призывники готовы платить за любые высокотехнологичные игрушки, обещающие незаметность.Летом 2024 года на румынском участке пограничники перехватили мужчину, экипированного подводным электрическим буксировщиком. Это портативный водометный аппарат с ручками, он тянет пловца под водой без необходимости совершать резкие движения ногами. С его помощью беглец рассчитывал погрузиться в реку в гидрокостюме с дыхательной трубкой, запустить винты и на крейсерской скорости проскочить под патрульными катерами к нейтральной полосе.Проблема заключалась в том, что шум электрического мотора под водой и возмущение водной глади фиксируются датчиками и прибрежными постами наблюдения. Так что задержали неудавшегося дайвера довольно быстро, так ещё и выписали протокол за незаконную попытку пересечения государственной границы.Похожая участь постигла группу, пытавшуюся пересечь границу с использованием… одеял из фольги. "Проводники" из анонимных каналов внушили клиентам, что металлизированная пленка полностью блокирует тепло человека и делает его невидимым для армейских дронов.Ночью группа мужчин, замотанных в серебристую шуршалку и в скотч с головы до ног, вышли в поле – и в ту же секунду в объективах тепловизоров появились странные, неестественно мерцающие силуэты с яркими тепловыми вспышками. Более того, злополучная фольга шелестела достаточно громко, чтобы поднять на уши всех сторожевых собак с ближайших постов.Карпатский капканСамым тяжелым и опасным участком границы остаются восточные Карпаты, где люди пытаются пройти кордоны автономно по высокогорным хребтам. Здесь нет надувных матрасов и карнавальных масок, зато есть горы и связанные с ними смертельные риски.Спасательная служба румынского уезда Марамуреш регулярно публикует отчеты о спасении украинцев, застрявших на скальных полках и в снежных ущельях на высоте около двух тысяч метров.В январе 2026 года, например, спасатели вытаскивали двух молодых мужчин, которые провели в зимнем лесу четверо суток без палатки и теплой обуви. Беглецы шли по спутниковым картам в смартфонах, батареи которых быстро сели на морозе. В условиях метели и нулевой видимости они потеряли направление, промокли до нитки и чудом смогли подать сигнал бедствия по европейскому экстренному номеру, когда уже начались обморожения конечностей.Некоторым удается пройти этот путь благодаря профессиональной горной подготовке. Известен случай, когда инженер из Киева готовился к переходу полгода: купил армейский навигатор, профессиональную мембранную одежду, запас сублиматов, ледоруб и снегоступы. Он выбрал сложнейший маршрут через Мармарошский хребет, где пограничные наряды физически не могут выставить постоянные посты из-за крутизны склонов.Мужчина шел шесть дней в полном радиомолчании, ночевал в вырытых снежных пещерах, терпел буран и вышел к румынской деревне крайне истощенным, но живым.Но такие случаи – редкое исключение из мрачного правила. Подавляющее большинство тех, кто пытается повторить подобные маршруты по советам сетевых гидов, не имеют даже опыта походов выходного дня – а горы такого не прощают.Масштабы бегстваПо данным Eurostat, в странах Европейского союза статус временной защиты получили более миллиона украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Крупнейшие общины осели в Германии, Польше и Чехии. Это, по сути, полноценные дивизии, которые физически отсутствуют в мобилизационном резерве ВСУ.На самой границе интенсивность фильтрационных действий достигла пиковых значений. Согласно заявлению спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, с февраля 2022 года украинские пограничники задержали 68,5 тысяч нарушителей. Из них четыре тысячи человек пытались выехать по поддельным документам, а 64,5 тысячи были пойманы непосредственно на разных участках границы – в лесах, болотах и на горных перевалах.Основное давление приняли на себя юго-западные рубежи: подавляющее большинства беглецов задержали на границе с Румынией и Молдавией. По тем же данным ГПСУ, на зафиксировано более 70 случаев гибели людей при попытках незаконного прорыва – большая часть из них пришлась на попытки пересечь Тису вплавь.При этом и режим Зеленского вынужден реагировать: стягивать к границам дополнительные подразделения, минировать береговые полосы, поднимать в воздух сотни разведывательных беспилотников, ужесточать уголовную ответственность.Но ничто не остановит украинца, который твёрдо решил не умирать за Незалежную: цены на услуги нелегальных проводников через границу достигают десятков тысяч долларов, а сама эта индустрия стала одним из главных источников денег в теневой экономике Восточной Европы.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, молдавия, одесская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, всу