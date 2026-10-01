https://ukraina.ru/20261001/strana-esche-takogo-ne-perezhivala-k-chemu-privel-novyy-etap-udarov-po-ukraine-1083519320.html

"Страна еще такого не переживала": к чему привел новый этап ударов по Украине

"Страна еще такого не переживала": к чему привел новый этап ударов по Украине - 01.10.2026 Украина.ру

"Страна еще такого не переживала": к чему привел новый этап ударов по Украине

В экспертном сообществе обсуждают, чем грозит Украине новый этап спецоперации, становящейся все более похожей на настоящую войну, думают, успеет ли Владимир Зеленский выскочить из страны

2026-10-01T06:06

2026-10-01T06:06

2026-10-01T06:06

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верховная рада

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Боевые действия продолжаются. ВС РФ наносят удары по дата-центрам на подконтрольной Киеву территории и в самом Киеве. По информации Минобороны РФ, поражен центр обработки данных "Киевстар" и ряд других важных объектов. После ночных атак в среду, 30 сентября, в украинской столице начались перебои с водоснабжением и электричеством.Глава украинского правительства Сергей Корецкий в интервью ТСН заявил, что страна может остаться без интернета. По его словам, угроза для всей инфраструктуры сохранится до завершения конфликта.Премьер отметил, что сейчас рассматриваются варианты размещения дата-центров под землей или переноса их за границу, окончательного решения нет, но нужно исходить "из наихудшего сценария".На усиление резервных информационных систем государственных органов Кабмин Украины выделил 518,3 млн гривен из резервного фонда.Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в очередном выпуске своего видеоблога признал, что удары по Киеву наносятся "тяжелейшие". По его мнению, после поражения дата-центров Зеленский "как-то сник", да и вообще — ему надо бы "просто подать в отставку".Но в отставку Зеленский, конечно, не подаст.Помимо дата-центров, из Киева собираются эвакуировать и Верховную Раду, пошел слух, что она может переехать во Львов. "И этот слух не просто так, это обсуждается", — заявил украинский блогер и общественный деятель Денис Елисевич. Он подчеркнул, что если такое произойдет, то это будет "предательство всех"."Давайте Верховную Раду под землю закроем, там поместим и закроем люк. И больше никогда его не откроем, вот мое предложение", — сказал Елисевич в эфире интернет-канала Liberty UA.По его мнению, Зеленский не собирается заканчивать войну, это видно из всех его публичных выступлений. А должен бы ехать хоть в Москву, хоть куда — и договариваться, войну необходимо завершать, считает Елисевич.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что удары ВС РФ — ответ на атаки ВСУ по российским объектам — по НПЗ и по складам.Эскалация не дала киевскому режиму ничего, кроме "ответки", считает украинский политик, лидер запрещенной на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб.Все, что сегодня происходит с инфраструктурой Украины, было предсказуемо, очевидно, что ее разрушение — это ответ на "40 дней" Зеленского, обещавшего в этот срок поставить Россию на колени, сказал политик в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Гольдарб рассказал, что он еще в 2023 году обращался к Зеленскому с открытым письмом, в котором предлагал ему ехать в Москву и договариваться о мире. И в России Зеленскому не раз предлагали — приезжай. Никто Зеленского в Москве не тронет, это всем понятно. И эта поездка нужна была Украине, сколько жизней было бы сохранено, сказал политик, добавив, что с того момента, когда Зеленский мог прекратить войну в марте 2022 года, погибли 1,6 млн человек (если исходить из расчетов, что ежемесячные потери ВСУ составляют около 30 тыс. человек)."Кстати говоря, слова материальны. Я желаю, чтобы его слова (слова Зеленского о полете в Москву "на ракете". — Ред.) сбылись в том или ином смысле. Думаю, что оно по итогу так и случится касательно него конкретно", — заявил Гольдарб.Политик предположил, что к концу этого года положение Украины и всех граждан, всего социума станет критичным, ситуация станет "настолько ненормальной, что еще страна подобное не переживала".Американцы почти два года обещали Кремлю надавить на Зеленского, но не делали этого, и это будет иметь ужасающие последствия для Украины, считает находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.По его мнению, если до сих пор велась операция по принуждению Киева к капитуляции, которую американцы обещали "подтолкнуть", то теперь "уже очевидно, что в таком формате этого не произойдет"."Проще говоря, настоящая война начинается только сейчас", — написал парламентарий в своем блоге. Он добавил, что "целью становится сначала полное уничтожение экономики, а затем и военное поражение Украины". И Киеву нечего сейчас этому противопоставить.Что дальше? Общество хочет получить какие-то позитивные сигналы, хочет слышать о мире, но "никто реально в элитах на прекращение боевых действий до весны следующего года не рассчитывает, никто не обсуждает этот сценарий как реальный", сообщил украинский политолог Руслан Бортник."До весны следующего года… а дальше никто не знает, что будет", — сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka, добавив, что дальше — "сплошная неизвестность".По мнению Бортника, эту зиму Украина переживет, объявит "победу над генералом Морозом", а дальше будет готовиться к новой зиме. Такая вот перспектива, если только "не будет решительных действий со стороны политиков именно для заключения мира и решительных действий именно в готовности идти на уступки, на компромиссы друг с другом".* лица, признанные в РФ иноагентами

https://ukraina.ru/20260930/ukrainu-zhdet-vnezapnyy-krakh-inostrannye-smi-i-eksperty-o-buduschem-strany-1083502789.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, максим гольдарб, руслан бортник, верховная рада