Герои СВО: пронёс раненого товарища километр под ударами дронов - 01.10.2026 Украина.ру
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Герои СВО: пронёс раненого товарища километр под ударами дронов
Герои СВО: пронёс раненого товарища километр под ударами дронов - 01.10.2026 Украина.ру
Герои СВО: пронёс раненого товарища километр под ударами дронов
Стрелок мобильной группы группировки "Север" с позывным Коха после подрыва автомобиля на мине вынес раненого водителя на плечах через открытый участок местности под угрозой повторных атак беспилотников. Об этом утром 1 октября пишет РИА Новости
2026-10-01T08:35
2026-10-01T08:35
украина.ру
россия
сво
спецоперация
вс рф
боец
герои
военнослужащий
раненые
эвакуация
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Боец сообщил агентству, что во время выполнения задач по огневому прикрытию установки "Град" автомобиль, где он находился, подорвался на сброшенной с дрона магнитной мине."Резкая детонация. Оглушило обоих, вышли. Вроде сначала даже все нормально было. Потом обхожу машину, смотрю, а Черкес уже встать не может. Поднял его, перетащил в лесополосу. Начал снимать обувь, а у него две ноги перебиты. Оказал ему медицинскую помощь", — рассказал Коха.Он решил не дожидаться эвакуации, чтобы не подвергать себя и товарища повторной атаке. Взвалил водителя на плечи и пронёс километр до безопасного места, где их обнаружила группа эвакуации.У самого бойца осколки изрешетили одежду, один рикошетом попал в щёку под глазом."Достал осколок. Чисто с кофты и со штанов я осколки потихоньку достаю... У меня рикошетом только под глаз что-то воткнулось — я вот так выдернул и все. Больше на мне ничего не было", — добавил военный.По его словам, он продолжает прикрывать расчёт "Града" при выполнении огневых задач в районе "Волчанского котла".О бойце группировки войск "Восток" с позывным Акула - в публикации Герои СВО: пережил пять ударов дронов, но продолжил выполнять задачу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261001/my-nakonets-nachali-bit-vserez-karaganov-o-tom-pochemu-rossiya-ne-atakuet-obekty-v-evrope-1083519767.html
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украина.ру, россия, сво, спецоперация, вс рф, боец, герои, военнослужащий, раненые, эвакуация, спасение, бпла, атака бпла, дроны, удары дронами, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, ВС РФ, боец, герои, военнослужащий, раненые, эвакуация, спасение, БПЛА, атака БПЛА, дроны, Удары дронами, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Герои СВО: пронёс раненого товарища километр под ударами дронов

08:35 01.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Стрелок мобильной группы группировки "Север" с позывным Коха после подрыва автомобиля на мине вынес раненого водителя на плечах через открытый участок местности под угрозой повторных атак беспилотников. Об этом утром 1 октября пишет РИА Новости
Боец сообщил агентству, что во время выполнения задач по огневому прикрытию установки "Град" автомобиль, где он находился, подорвался на сброшенной с дрона магнитной мине.
"Резкая детонация. Оглушило обоих, вышли. Вроде сначала даже все нормально было. Потом обхожу машину, смотрю, а Черкес уже встать не может. Поднял его, перетащил в лесополосу. Начал снимать обувь, а у него две ноги перебиты. Оказал ему медицинскую помощь", — рассказал Коха.
Он решил не дожидаться эвакуации, чтобы не подвергать себя и товарища повторной атаке. Взвалил водителя на плечи и пронёс километр до безопасного места, где их обнаружила группа эвакуации.
У самого бойца осколки изрешетили одежду, один рикошетом попал в щёку под глазом.
"Достал осколок. Чисто с кофты и со штанов я осколки потихоньку достаю... У меня рикошетом только под глаз что-то воткнулось — я вот так выдернул и все. Больше на мне ничего не было", — добавил военный.
По его словам, он продолжает прикрывать расчёт "Града" при выполнении огневых задач в районе "Волчанского котла".
О бойце группировки войск "Восток" с позывным Акула - в публикации Герои СВО: пережил пять ударов дронов, но продолжил выполнять задачу.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2026
07:30
"Мы наконец начали бить всерьез": Караганов о том, почему Россия не атакует объекты в ЕвропеПо Украине Россия наконец начала бить всерьёз. Если европейцы наконец поймут, что мы готовы вслед за обычным ударом нанести ядерный, думаю, они разбегутся. А сейчас лучше отгородиться. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказа политолог, почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов
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