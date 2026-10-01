https://ukraina.ru/20261001/geroi-svo-prons-ranenogo-tovarischa-kilometr-pod-udarami-dronov-1083531864.html

Герои СВО: пронёс раненого товарища километр под ударами дронов

Герои СВО: пронёс раненого товарища километр под ударами дронов - 01.10.2026 Украина.ру

Герои СВО: пронёс раненого товарища километр под ударами дронов

Стрелок мобильной группы группировки "Север" с позывным Коха после подрыва автомобиля на мине вынес раненого водителя на плечах через открытый участок местности под угрозой повторных атак беспилотников. Об этом утром 1 октября пишет РИА Новости

2026-10-01T08:35

2026-10-01T08:35

2026-10-01T08:35

украина.ру

россия

сво

спецоперация

вс рф

боец

герои

военнослужащий

раненые

эвакуация

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Боец сообщил агентству, что во время выполнения задач по огневому прикрытию установки "Град" автомобиль, где он находился, подорвался на сброшенной с дрона магнитной мине."Резкая детонация. Оглушило обоих, вышли. Вроде сначала даже все нормально было. Потом обхожу машину, смотрю, а Черкес уже встать не может. Поднял его, перетащил в лесополосу. Начал снимать обувь, а у него две ноги перебиты. Оказал ему медицинскую помощь", — рассказал Коха.Он решил не дожидаться эвакуации, чтобы не подвергать себя и товарища повторной атаке. Взвалил водителя на плечи и пронёс километр до безопасного места, где их обнаружила группа эвакуации.У самого бойца осколки изрешетили одежду, один рикошетом попал в щёку под глазом."Достал осколок. Чисто с кофты и со штанов я осколки потихоньку достаю... У меня рикошетом только под глаз что-то воткнулось — я вот так выдернул и все. Больше на мне ничего не было", — добавил военный.По его словам, он продолжает прикрывать расчёт "Града" при выполнении огневых задач в районе "Волчанского котла".О бойце группировки войск "Восток" с позывным Акула - в публикации Герои СВО: пережил пять ударов дронов, но продолжил выполнять задачу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261001/my-nakonets-nachali-bit-vserez-karaganov-o-tom-pochemu-rossiya-ne-atakuet-obekty-v-evrope-1083519767.html

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