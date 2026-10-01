https://ukraina.ru/20261001/britanskiy-politolog-zelenskiy-gotovitsya-bezhat-iz-kieva-na-zapad-ukrainy-1083533710.html
Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины
Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины - 01.10.2026 Украина.ру
Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины
Британский политолог Александр Меркурис заявил, что существует вероятность эвакуации Владимира Зеленского и правительства из Киева в западную часть Украины. Об этом 1 октября сообщили СМИ
2026-10-01T10:13
2026-10-01T10:13
2026-10-01T10:13
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"Сейчас это становится реальной возможностью", — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.По его мнению, ситуация в Киеве не позволяет властям выполнять свои функции, а транспортная инфраструктура становится уязвимой. Аналитик полагает, что при неблагоприятном развитии событий значительная часть населения покинет город вместе с правительством.Вечером 30 сентября "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях электроэнергии в некоторых районах Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей.Ранее Минобороны РФ заявило о поражении электроподстанции "Киевская" в Наливайковке, обеспечивавшей энергией объекты ВПК региона.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, укрэнерго, впк, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Укрэнерго, ВПК, Украина.ру
Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины
Британский политолог Александр Меркурис заявил, что существует вероятность эвакуации Владимира Зеленского и правительства из Киева в западную часть Украины. Об этом 1 октября сообщили СМИ
"Сейчас это становится реальной возможностью", — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По его мнению, ситуация в Киеве не позволяет властям выполнять свои функции, а транспортная инфраструктура становится уязвимой. Аналитик полагает, что при неблагоприятном развитии событий значительная часть населения покинет город вместе с правительством.
Вечером 30 сентября "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях электроэнергии в некоторых районах Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей.
Ранее Минобороны РФ заявило о поражении электроподстанции "Киевская" в Наливайковке, обеспечивавшей энергией объекты ВПК региона.