https://ukraina.ru/20261001/britanskiy-politolog-zelenskiy-gotovitsya-bezhat-iz-kieva-na-zapad-ukrainy-1083533710.html

Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины

Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины - 01.10.2026 Украина.ру

Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины

Британский политолог Александр Меркурис заявил, что существует вероятность эвакуации Владимира Зеленского и правительства из Киева в западную часть Украины. Об этом 1 октября сообщили СМИ

2026-10-01T10:13

2026-10-01T10:13

2026-10-01T10:13

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"Сейчас это становится реальной возможностью", — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.По его мнению, ситуация в Киеве не позволяет властям выполнять свои функции, а транспортная инфраструктура становится уязвимой. Аналитик полагает, что при неблагоприятном развитии событий значительная часть населения покинет город вместе с правительством.Вечером 30 сентября "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях электроэнергии в некоторых районах Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей.Ранее Минобороны РФ заявило о поражении электроподстанции "Киевская" в Наливайковке, обеспечивавшей энергией объекты ВПК региона.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, укрэнерго, впк, украина.ру