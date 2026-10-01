Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины - 01.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261001/britanskiy-politolog-zelenskiy-gotovitsya-bezhat-iz-kieva-na-zapad-ukrainy-1083533710.html
Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины
Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины - 01.10.2026 Украина.ру
Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины
Британский политолог Александр Меркурис заявил, что существует вероятность эвакуации Владимира Зеленского и правительства из Киева в западную часть Украины. Об этом 1 октября сообщили СМИ
2026-10-01T10:13
2026-10-01T10:13
новости
киев
украина
россия
владимир зеленский
укрэнерго
впк
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083374059_650:0:2705:1156_1920x0_80_0_0_154904aa42f3e2d456ea242f6241be7c.jpg
"Сейчас это становится реальной возможностью", — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.По его мнению, ситуация в Киеве не позволяет властям выполнять свои функции, а транспортная инфраструктура становится уязвимой. Аналитик полагает, что при неблагоприятном развитии событий значительная часть населения покинет город вместе с правительством.Вечером 30 сентября "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях электроэнергии в некоторых районах Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей.Ранее Минобороны РФ заявило о поражении электроподстанции "Киевская" в Наливайковке, обеспечивавшей энергией объекты ВПК региона.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083374059_1030:0:2834:1353_1920x0_80_0_0_b184652d00bc84769ed4b4c2ad79c387.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, укрэнерго, впк, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Укрэнерго, ВПК, Украина.ру

Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины

10:13 01.10.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
Читать в
ДзенTelegram
Британский политолог Александр Меркурис заявил, что существует вероятность эвакуации Владимира Зеленского и правительства из Киева в западную часть Украины. Об этом 1 октября сообщили СМИ
"Сейчас это становится реальной возможностью", — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По его мнению, ситуация в Киеве не позволяет властям выполнять свои функции, а транспортная инфраструктура становится уязвимой. Аналитик полагает, что при неблагоприятном развитии событий значительная часть населения покинет город вместе с правительством.
Вечером 30 сентября "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях электроэнергии в некоторых районах Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей.
Ранее Минобороны РФ заявило о поражении электроподстанции "Киевская" в Наливайковке, обеспечивавшей энергией объекты ВПК региона.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийУкрэнергоВПКУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:33Парализованная жизнь и безразличие властей: украинцы в соцсетях устроили бунт против бесконечной войны
10:13Британский политолог: Зеленский готовится бежать из Киева на запад Украины
09:55У Киева в самый неподходящий момент закончились деньги на войну - Politico
09:37Польские депутаты потребовали разобраться с центром "Азова"* в Варшаве
09:28Штурмовой матрас и подводный электроход: как украинские мужчины бегут из страны и от смерти на фронте
09:17ВСУ атаковали Белгородскую область 104 раза за сутки: четверо раненых
09:10Минус связь и логистика: ВС РФ поразили военный дата-центр и сухогруз
09:00Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября
08:35Герои СВО: пронёс раненого товарища километр под ударами дронов
08:33McDonald’s в кризисе: Украина может потерять главный американский "бренд свободы"
08:30"Торг. Депрессия. Принятие": Герой России дал прогноз о будущем Украины после завершения СВО
08:06Омбудсмен ДНР рассказала о жителях, остающихся в украинском плену
07:58Генерал Петров – защитник Одессы, Крыма и Кавказа
07:30"Мы наконец начали бить всерьез": Караганов о том, почему Россия не атакует объекты в Европе
07:24Трамп готов начать выполнять требования России для завершения конфликта. Киев – в ярости
07:18ВС РФ пресекли очередную попытку ВСУ прорваться к Харьковскому котлу с внешней стороны
07:00Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции
06:48Герои СВО: пережил пять ударов дронов, но продолжил выполнять задачу
06:30Караганов: Европу нужно встроить в санитарный кордон и отодвинуть на периферию
06:06"Страна еще такого не переживала": к чему привел новый этап ударов по Украине
Лента новостейМолния