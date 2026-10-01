https://ukraina.ru/20261001/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-104-raza-za-sutki-chetvero-ranenykh-1083532870.html

ВСУ атаковали Белгородскую область 104 раза за сутки: четверо раненых

ВСУ атаковали Белгородскую область 104 раза за сутки: четверо раненых - 01.10.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали Белгородскую область 104 раза за сутки: четверо раненых

Четыре мирных жителя ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом 1 октября сообщил глава региона Александр Шуваев

2026-10-01T09:17

2026-10-01T09:17

2026-10-01T09:17

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украина.ру

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"За минувшие сутки ВСУ 104 раза атаковали территорию Белгородской области. Получили ранения четыре человека в Валуйском и Шебекинском округах. Двое пострадавших госпитализированы", — сообщил Шуваев.Он добавил, что противник совершил три артиллерийских обстрела и семь раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.Благодаря работе расчётов ПВО сбиты и подавлены 94 беспилотника. Под удары попали 11 округов области.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 21 украинский беспилотник, за сутки — 150.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, украина.ру