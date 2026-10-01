ВСУ атаковали Белгородскую область 104 раза за сутки: четверо раненых
Четыре мирных жителя ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом 1 октября сообщил глава региона Александр Шуваев
"За минувшие сутки ВСУ 104 раза атаковали территорию Белгородской области. Получили ранения четыре человека в Валуйском и Шебекинском округах. Двое пострадавших госпитализированы", — сообщил Шуваев.
Он добавил, что противник совершил три артиллерийских обстрела и семь раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.
Благодаря работе расчётов ПВО сбиты и подавлены 94 беспилотника. Под удары попали 11 округов области.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 21 украинский беспилотник, за сутки — 150.
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