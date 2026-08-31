"Их очень много": Мирошник раскрыл, почему Киев бросает тела своих солдат
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкУкраина создает "кровавый фон" Генассамблее ООН, 14 мирных убито и 103 ранено за трое суток, заявил Мирошник
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Украинское командование саботирует эвакуацию тел погибших военных, хотя российская сторона неоднократно предлагала объявить гуманитарную паузу. Причина — страх перед общественным резонансом. Об этом 31 августа рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
"Мы предлагали украинской стороне прийти самим забрать тела, сделать гуманитарную паузу, потому что их было очень много. Но Киев такого рода предложения принимает только в самом крайнем случае. Потому что они видят здесь политическую подоплёку", — заявил дипломат.
По его словам, число погибших настолько велико, что киевский режим просто не готов его обнародовать. Признать реальные потери — значит окончательно похоронить миф о "победоносном" украинском войске.
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