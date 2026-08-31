"Их очень много": Мирошник раскрыл, почему Киев бросает тела своих солдат - 31.08.2026 Украина.ру
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"Их очень много": Мирошник раскрыл, почему Киев бросает тела своих солдат
"Их очень много": Мирошник раскрыл, почему Киев бросает тела своих солдат - 31.08.2026 Украина.ру
"Их очень много": Мирошник раскрыл, почему Киев бросает тела своих солдат
Украинское командование саботирует эвакуацию тел погибших военных, хотя российская сторона неоднократно предлагала объявить гуманитарную паузу. Причина — страх перед общественным резонансом. Об этом 31 августа рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
2026-08-31T12:53
2026-08-31T12:53
новости
киев
россия
мирошник
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"Мы предлагали украинской стороне прийти самим забрать тела, сделать гуманитарную паузу, потому что их было очень много. Но Киев такого рода предложения принимает только в самом крайнем случае. Потому что они видят здесь политическую подоплёку", — заявил дипломат.По его словам, число погибших настолько велико, что киевский режим просто не готов его обнародовать. Признать реальные потери — значит окончательно похоронить миф о "победоносном" украинском войске.Ранее В Киеве предложили отправить на фронт бездетных женщинБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, мирошник
Новости, Киев, Россия, Мирошник

"Их очень много": Мирошник раскрыл, почему Киев бросает тела своих солдат

12:53 31.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкУкраина создает "кровавый фон" Генассамблее ООН, 14 мирных убито и 103 ранено за трое суток, заявил Мирошник
Украина создает кровавый фон Генассамблее ООН, 14 мирных убито и 103 ранено за трое суток, заявил Мирошник - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
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Украинское командование саботирует эвакуацию тел погибших военных, хотя российская сторона неоднократно предлагала объявить гуманитарную паузу. Причина — страх перед общественным резонансом. Об этом 31 августа рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
"Мы предлагали украинской стороне прийти самим забрать тела, сделать гуманитарную паузу, потому что их было очень много. Но Киев такого рода предложения принимает только в самом крайнем случае. Потому что они видят здесь политическую подоплёку", — заявил дипломат.
По его словам, число погибших настолько велико, что киевский режим просто не готов его обнародовать. Признать реальные потери — значит окончательно похоронить миф о "победоносном" украинском войске.
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Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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