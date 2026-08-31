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"Их очень много": Мирошник раскрыл, почему Киев бросает тела своих солдат

"Их очень много": Мирошник раскрыл, почему Киев бросает тела своих солдат - 31.08.2026 Украина.ру

"Их очень много": Мирошник раскрыл, почему Киев бросает тела своих солдат

Украинское командование саботирует эвакуацию тел погибших военных, хотя российская сторона неоднократно предлагала объявить гуманитарную паузу. Причина — страх перед общественным резонансом. Об этом 31 августа рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

2026-08-31T12:53

2026-08-31T12:53

2026-08-31T12:53

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"Мы предлагали украинской стороне прийти самим забрать тела, сделать гуманитарную паузу, потому что их было очень много. Но Киев такого рода предложения принимает только в самом крайнем случае. Потому что они видят здесь политическую подоплёку", — заявил дипломат.По его словам, число погибших настолько велико, что киевский режим просто не готов его обнародовать. Признать реальные потери — значит окончательно похоронить миф о "победоносном" украинском войске.Ранее В Киеве предложили отправить на фронт бездетных женщинБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, мирошник