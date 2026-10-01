https://ukraina.ru/20261001/skrestil-ruki-i-nogi-sud-oglashaet-prigovor-ubiytse-natsionalistki-farion-1083535995.html
"Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки Фарион
"Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки Фарион - 01.10.2026 Украина.ру
"Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки Фарион
Во Львове Шевченковский районный суд начал оглашать приговор Вячеславу Зинченко — обвиняемому в убийстве экс-депутата Верховной Рады от партии "Свобода" и профессора львовской "Политехники" Ирины Фарион. Его привезли под усиленной охраной, чтобы избежать неожиданных эксцессов. Об этом 1 октября сообщило "Суспильне"
2026-10-01T12:10
2026-10-01T12:10
2026-10-01T12:10
новости
львов
украина
днепропетровск
ирина фарион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0b/07/1050830076_0:48:946:580_1920x0_80_0_0_aceeacea3ffc201cb6a4f2affc3f7ce7.png
Ещё до начала заседания улицу, где расположен суд, перекрыли — у здания собрались сторонники как убитой, так и обвиняемого. СМИ пишут, что Атмосфера накалена до предела.Перед оглашением приговора Зинченко "не показывал эмоций, но скрестил на себе руки и ноги, а его взгляд бегал из стороны в сторону". Непосредственно возле его клетки выстроились шесть вооружённых охранников, ещё несколько присутствовали в других локациях в помещении суда. Не исключено, что из-за объёма текста приговор будут оглашать в течение 1 и 2 октября.Сам Зинченко держится демонстративно: отказался и от показаний, и от судебных прений. Ему грозит от 10 до 15 лет колонии либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.В зале — прокуроры Дмитрий Петлеваный и Елена Данилов, дочь Фарион София Особа с адвокатом Натальей Романик, а также защитница обвиняемого Диана Кара.Судебные заседания по делу об убийстве Фарион длились более полутора лет. Зинченко был и остаётся единственным обвиняемым.Подробнее – в материале Два года без Фарион: русофобская кампания на Украине потеряла прежний накалВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
львов
украина
днепропетровск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0b/07/1050830076_0:0:946:711_1920x0_80_0_0_07564fa0e28982be16838120e6d92196.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, украина, днепропетровск, ирина фарион
Новости, Львов, Украина, Днепропетровск, Ирина Фарион
"Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки Фарион
Во Львове Шевченковский районный суд начал оглашать приговор Вячеславу Зинченко — обвиняемому в убийстве экс-депутата Верховной Рады от партии "Свобода" и профессора львовской "Политехники" Ирины Фарион. Его привезли под усиленной охраной, чтобы избежать неожиданных эксцессов. Об этом 1 октября сообщило "Суспильне"
Ещё до начала заседания улицу, где расположен суд, перекрыли — у здания собрались сторонники как убитой, так и обвиняемого. СМИ пишут, что Атмосфера накалена до предела.
Перед оглашением приговора Зинченко "не показывал эмоций, но скрестил на себе руки и ноги, а его взгляд бегал из стороны в сторону". Непосредственно возле его клетки выстроились шесть вооружённых охранников, ещё несколько присутствовали в других локациях в помещении суда. Не исключено, что из-за объёма текста приговор будут оглашать в течение 1 и 2 октября.
Сам Зинченко держится демонстративно: отказался и от показаний, и от судебных прений. Ему грозит от 10 до 15 лет колонии либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В зале — прокуроры Дмитрий Петлеваный и Елена Данилов, дочь Фарион София Особа с адвокатом Натальей Романик, а также защитница обвиняемого Диана Кара.
Судебные заседания по делу об убийстве Фарион длились более полутора лет. Зинченко был и остаётся единственным обвиняемым.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.