https://ukraina.ru/20261001/skrestil-ruki-i-nogi-sud-oglashaet-prigovor-ubiytse-natsionalistki-farion-1083535995.html

"Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки Фарион

"Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки Фарион - 01.10.2026 Украина.ру

"Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки Фарион

Во Львове Шевченковский районный суд начал оглашать приговор Вячеславу Зинченко — обвиняемому в убийстве экс-депутата Верховной Рады от партии "Свобода" и профессора львовской "Политехники" Ирины Фарион. Его привезли под усиленной охраной, чтобы избежать неожиданных эксцессов. Об этом 1 октября сообщило "Суспильне"

2026-10-01T12:10

2026-10-01T12:10

2026-10-01T12:10

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Ещё до начала заседания улицу, где расположен суд, перекрыли — у здания собрались сторонники как убитой, так и обвиняемого. СМИ пишут, что Атмосфера накалена до предела.Перед оглашением приговора Зинченко "не показывал эмоций, но скрестил на себе руки и ноги, а его взгляд бегал из стороны в сторону". Непосредственно возле его клетки выстроились шесть вооружённых охранников, ещё несколько присутствовали в других локациях в помещении суда. Не исключено, что из-за объёма текста приговор будут оглашать в течение 1 и 2 октября.Сам Зинченко держится демонстративно: отказался и от показаний, и от судебных прений. Ему грозит от 10 до 15 лет колонии либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.В зале — прокуроры Дмитрий Петлеваный и Елена Данилов, дочь Фарион София Особа с адвокатом Натальей Романик, а также защитница обвиняемого Диана Кара.Судебные заседания по делу об убийстве Фарион длились более полутора лет. Зинченко был и остаётся единственным обвиняемым.Подробнее – в материале Два года без Фарион: русофобская кампания на Украине потеряла прежний накалВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, львов, украина, днепропетровск, ирина фарион