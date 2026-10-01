"Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки Фарион - 01.10.2026 Украина.ру
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"Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки Фарион
"Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки Фарион - 01.10.2026 Украина.ру
"Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки Фарион
Во Львове Шевченковский районный суд начал оглашать приговор Вячеславу Зинченко — обвиняемому в убийстве экс-депутата Верховной Рады от партии "Свобода" и профессора львовской "Политехники" Ирины Фарион. Его привезли под усиленной охраной, чтобы избежать неожиданных эксцессов. Об этом 1 октября сообщило "Суспильне"
2026-10-01T12:10
2026-10-01T12:10
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Ещё до начала заседания улицу, где расположен суд, перекрыли — у здания собрались сторонники как убитой, так и обвиняемого. СМИ пишут, что Атмосфера накалена до предела.Перед оглашением приговора Зинченко "не показывал эмоций, но скрестил на себе руки и ноги, а его взгляд бегал из стороны в сторону". Непосредственно возле его клетки выстроились шесть вооружённых охранников, ещё несколько присутствовали в других локациях в помещении суда. Не исключено, что из-за объёма текста приговор будут оглашать в течение 1 и 2 октября.Сам Зинченко держится демонстративно: отказался и от показаний, и от судебных прений. Ему грозит от 10 до 15 лет колонии либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.В зале — прокуроры Дмитрий Петлеваный и Елена Данилов, дочь Фарион София Особа с адвокатом Натальей Романик, а также защитница обвиняемого Диана Кара.Судебные заседания по делу об убийстве Фарион длились более полутора лет. Зинченко был и остаётся единственным обвиняемым.Подробнее – в материале Два года без Фарион: русофобская кампания на Украине потеряла прежний накалВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, львов, украина, днепропетровск, ирина фарион
Новости, Львов, Украина, Днепропетровск, Ирина Фарион

"Скрестил руки и ноги": суд оглашает приговор убийце националистки Фарион

12:10 01.10.2026
 
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Во Львове Шевченковский районный суд начал оглашать приговор Вячеславу Зинченко — обвиняемому в убийстве экс-депутата Верховной Рады от партии "Свобода" и профессора львовской "Политехники" Ирины Фарион. Его привезли под усиленной охраной, чтобы избежать неожиданных эксцессов. Об этом 1 октября сообщило "Суспильне"
Ещё до начала заседания улицу, где расположен суд, перекрыли — у здания собрались сторонники как убитой, так и обвиняемого. СМИ пишут, что Атмосфера накалена до предела.
Перед оглашением приговора Зинченко "не показывал эмоций, но скрестил на себе руки и ноги, а его взгляд бегал из стороны в сторону". Непосредственно возле его клетки выстроились шесть вооружённых охранников, ещё несколько присутствовали в других локациях в помещении суда. Не исключено, что из-за объёма текста приговор будут оглашать в течение 1 и 2 октября.
Сам Зинченко держится демонстративно: отказался и от показаний, и от судебных прений. Ему грозит от 10 до 15 лет колонии либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В зале — прокуроры Дмитрий Петлеваный и Елена Данилов, дочь Фарион София Особа с адвокатом Натальей Романик, а также защитница обвиняемого Диана Кара.
Судебные заседания по делу об убийстве Фарион длились более полутора лет. Зинченко был и остаётся единственным обвиняемым.
Подробнее – в материале Два года без Фарион: русофобская кампания на Украине потеряла прежний накал
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