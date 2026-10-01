https://ukraina.ru/20261001/ispaniya-vmesto-okopa-ochevidtsy-snyali-kak-drug-zelenskogo-yuzik-otdykhaet-ot-ukrainskoy-mobilizatsii-1083536129.html

Испания вместо окопа: очевидцы сняли, как друг Зеленского Юзик отдыхает от украинской мобилизации

Испания вместо окопа: очевидцы сняли, как друг Зеленского Юзик отдыхает от украинской мобилизации - 01.10.2026 Украина.ру

Испания вместо окопа: очевидцы сняли, как друг Зеленского Юзик отдыхает от украинской мобилизации

В социальных сетях опубликовали видеозапись с бывшим актером студии "Квартал 95" и депутатом Верховной рады Юрием Корявченковым (известным как Юзик), который сейчас находится в Испании

2026-10-01T12:12

2026-10-01T12:12

2026-10-01T12:12

новости

испания

владимир зеленский

юрий корявченков

украина

руслан стефанчук

верховная рада

слуга народа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102514/90/1025149061_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_c125b18be2c5c61c0c817dda11953c8a.jpg

На кадрах друг Владимира Зеленского запечатлен в шортах и кепке на отдыхе. Украинские СМИ, комментируя видеозапись, указали на то, что Юзик продолжает беззаботно "кайфовать в Испании", пока простых граждан Украины ждут "подвалы ТЦК и окопы" из-за того, что они не являются приятелями президента.Корявченков покинул Украину в марте текущего года. Выезд состоялся на следующий день после того, как депутата от партии "Слуга народа" допросили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) по громкому делу о взятках парламентариям за нужные голосования. Юзик пересек границу на личном автомобиле через пункт пропуска "Краковец".При этом с января 2023 года на Украине действует официальный запрет на выезд за рубеж для всех чиновников и депутатов, кроме как по вопросам официальных командировок. Несмотря на это, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук тогда заявил журналистам, что не несет ответственности за то, стал ли оформленный депутатом отпуск за свой счет основанием для его беспрепятственного выезда из страны.Подробнее о друге Зеленского - в материале На видео попал "садовый домик" Юзика за $400 тысяч на сайте Украина.ру.

испания

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, испания, владимир зеленский, юрий корявченков, украина, руслан стефанчук, верховная рада, слуга народа