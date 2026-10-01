Испания вместо окопа: очевидцы сняли, как друг Зеленского Юзик отдыхает от украинской мобилизации - 01.10.2026 Украина.ру
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Испания вместо окопа: очевидцы сняли, как друг Зеленского Юзик отдыхает от украинской мобилизации
Испания вместо окопа: очевидцы сняли, как друг Зеленского Юзик отдыхает от украинской мобилизации - 01.10.2026 Украина.ру
Испания вместо окопа: очевидцы сняли, как друг Зеленского Юзик отдыхает от украинской мобилизации
В социальных сетях опубликовали видеозапись с бывшим актером студии "Квартал 95" и депутатом Верховной рады Юрием Корявченковым (известным как Юзик), который сейчас находится в Испании
2026-10-01T12:12
2026-10-01T12:12
новости
испания
владимир зеленский
юрий корявченков
украина
руслан стефанчук
верховная рада
слуга народа
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На кадрах друг Владимира Зеленского запечатлен в шортах и кепке на отдыхе. Украинские СМИ, комментируя видеозапись, указали на то, что Юзик продолжает беззаботно "кайфовать в Испании", пока простых граждан Украины ждут "подвалы ТЦК и окопы" из-за того, что они не являются приятелями президента.Корявченков покинул Украину в марте текущего года. Выезд состоялся на следующий день после того, как депутата от партии "Слуга народа" допросили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) по громкому делу о взятках парламентариям за нужные голосования. Юзик пересек границу на личном автомобиле через пункт пропуска "Краковец".При этом с января 2023 года на Украине действует официальный запрет на выезд за рубеж для всех чиновников и депутатов, кроме как по вопросам официальных командировок. Несмотря на это, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук тогда заявил журналистам, что не несет ответственности за то, стал ли оформленный депутатом отпуск за свой счет основанием для его беспрепятственного выезда из страны.Подробнее о друге Зеленского - в материале На видео попал "садовый домик" Юзика за $400 тысяч на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, испания, владимир зеленский, юрий корявченков, украина, руслан стефанчук, верховная рада, слуга народа
Новости, Испания, Владимир Зеленский, Юрий Корявченков, Украина, Руслан Стефанчук, Верховная Рада, Слуга народа

Испания вместо окопа: очевидцы сняли, как друг Зеленского Юзик отдыхает от украинской мобилизации

12:12 01.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий Корявченков / Перейти в фотобанк Юзик
 Юзик - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий Корявченков
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В социальных сетях опубликовали видеозапись с бывшим актером студии "Квартал 95" и депутатом Верховной рады Юрием Корявченковым (известным как Юзик), который сейчас находится в Испании
На кадрах друг Владимира Зеленского запечатлен в шортах и кепке на отдыхе.
Украинские СМИ, комментируя видеозапись, указали на то, что Юзик продолжает беззаботно "кайфовать в Испании", пока простых граждан Украины ждут "подвалы ТЦК и окопы" из-за того, что они не являются приятелями президента.
Корявченков покинул Украину в марте текущего года. Выезд состоялся на следующий день после того, как депутата от партии "Слуга народа" допросили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) по громкому делу о взятках парламентариям за нужные голосования. Юзик пересек границу на личном автомобиле через пункт пропуска "Краковец".
При этом с января 2023 года на Украине действует официальный запрет на выезд за рубеж для всех чиновников и депутатов, кроме как по вопросам официальных командировок. Несмотря на это, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук тогда заявил журналистам, что не несет ответственности за то, стал ли оформленный депутатом отпуск за свой счет основанием для его беспрепятственного выезда из страны.
Подробнее о друге Зеленского - в материале На видео попал "садовый домик" Юзика за $400 тысяч на сайте Украина.ру.
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НовостиИспанияВладимир ЗеленскийЮрий КорявченковУкраинаРуслан СтефанчукВерховная РадаСлуга народа
 
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